ഉപരാഷ്ട്രപതിയ്‌ക്ക് എന്‍എസ്എസിൻ്റെ വിലക്ക്; മന്നം സമാധിയില്‍ പുഷ്‌പാര്‍ച്ചന നടത്താൻ അനുമതിയില്ല

എസ് ബി കോളേജിൻ്റെ ശതാബ്‌ദി ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് സമാപനം കുറിക്കുന്ന പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി ഫെബ്രുവരി 28ന് ചങ്ങനാശേരിയിലെത്തുന്നത്.

CP Radhakrishnan - File (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 27, 2026 at 8:56 PM IST

കോട്ടയം: മന്നം സമാധിയില്‍ പുഷ്‌പാര്‍ച്ചന നടത്തുന്നതില്‍ നിന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി സിപി രാധാകൃഷ്‌ണനെ വിലക്കി എന്‍എസ്എസ്. എസ് ബി കോളേജിൻ്റെ ശതാബ്‌ദി ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് സമാപനം കുറിക്കുന്ന പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി ഫെബ്രുവരി 28ന് ചങ്ങനാശേരിയിലെത്തുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം മന്നം സമാധിയില്‍ പുഷ്‌പാര്‍ച്ചന നടത്താൻ അനുമതി തേടുകയായിരുന്നു.

എൻഎസ്‌എസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചതോടെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ നാളത്തെ ചങ്ങനാശേരി സന്ദര്‍ശനത്തിൻ്റെ സമയക്രമം വെട്ടിച്ചുരുക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്‍. വൈകിട്ട് 3.30ന് കോളേജിലെ കാവുകാട്ട് ഹാളിലാണ് ഈ ചടങ്ങ് നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് വിമാനമാര്‍ഗം നെടുമ്പാശേരിയില്‍ ഇറങ്ങുന്ന ഉപരാഷ്ട്രപതി ഹെലികോപ്റ്ററില്‍ ചങ്ങനാശേരിയിലെത്തും. പെരുന്ന എന്‍എസ്എസ് കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഹെലികോപ്റ്റര്‍ ഇറങ്ങുക. ഇതിന് ശേഷം മന്നം സമാധിയിലെത്തി പുഷ്‌പാര്‍ച്ചന നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചത്.

സംഭവത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നടക്കം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിമർശനങ്ങള്‍ ഉയരുന്നുണ്ട്. ജി സുകുമാരൻ നായർ മാപ്പ് പറയണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്. എന്‍എസ്എസിൻ്റെ പ്രവേശന നിഷേധം വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് തിരികൊളുത്തുകയാണ്.

നാളെ വൈകീട്ട് മൂന്നരയ്ക്ക് ചങ്ങനാശേരി കോളജിലെ ശതാബ്‌ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ സമാപനച്ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത ശേഷം രണ്ടരയോടെ പെരുന്നയിലുള്ള കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉപരാഷ്ട്രപതിയെത്തുമെന്നാണ് പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം. പിന്നാലെ മന്നം സമാധിയിൽ പുഷ്‌പാർച്ചന നടത്തിയ ശേഷം കോളേജിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഷെഡ്യൂൾ. എന്നാൽ ഈ ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്നാണ് പുഷ്‌പാർച്ചന വെട്ടിമാറ്റിയിരിക്കുന്നത്.

