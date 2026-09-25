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അൻസിബയെ അപമാനിച്ചെന്ന പരാതി; നടി ലക്ഷ്‌മിപ്രിയക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ കോടതി നിർദേശം, അന്വേഷണം പാലാരിവട്ടം പൊലീസിന്

ഒരു ഓൺലൈൻ ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിനിടെ ലക്ഷ്‌മിപ്രിയ തൻ്റെ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലും വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിലും സംസാരിച്ചുവെന്നാണ് അൻസിബ നൽകിയ പരാതി

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അന്‍സിബ ഹസന്‍, ലക്ഷ്‌മിപ്രിയ (Facebook.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2026 at 8:00 PM IST

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എറണാകുളം: നടി അൻസിബ ഹസനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും അപമാനിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ നടി ലക്ഷ്‌മി പ്രിയക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ എറണാകുളം ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി. പാലാരിവട്ടം പൊലീസിനാണ് കോടതി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത്‌ അന്വേഷണം നടത്താൻ ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഉത്തരവോടെ കേസിൽ ലക്ഷ്മിപ്രിയക്ക് വൻ തിരിച്ചടിയും അൻസിബയ്ക്ക് നിയമപോരാട്ടത്തിൽ ആശ്വാസവും ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഒരു ഓൺലൈൻ ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിനിടെ ലക്ഷ്‌മിപ്രിയ തൻ്റെ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലും വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിലും സംസാരിച്ചുവെന്നാണ് അൻസിബ നൽകിയ പരാതിയിലെ ആരോപണം. ഈ അഭിമുഖം പ്രചരിപ്പിച്ച ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തെയും കേസിൽ പ്രതിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

നേരത്തെ ഇതേ വിഷയത്തിൽ പാലാരിവട്ടം പൊലീസിനോട് കേസെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അൻസിബ എറണാകുളം മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അന്ന് ഹർജി കോടതി തള്ളുകയായിരുന്നു. ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കാൻ തക്ക വകുപ്പുകൾ ഇല്ലെന്നും വിഷയം മാനനഷ്‌ടത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഒന്നാണെന്നുമായിരുന്നു അന്നത്തെ കോടതി വിലയിരുത്തൽ.

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തുടർന്ന് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ നിലപാടിനെതിരെ അൻസിബ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. വിഷയം പരിശോധിച്ച ഹൈക്കോടതി, അൻസിബയുടെ പരാതി മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി വീണ്ടും പരിശോധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു.

അൻസിബ സമർപ്പിച്ച തെളിവുകൾ വ്യക്തമായി പരിശോധിച്ച് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കുറ്റകൃത്യം നിലനിൽക്കുമോ എന്നും കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാൻ പൊലീസ് തലത്തിലുള്ള അന്വേഷണം ആവശ്യമാണോ എന്നും പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചത്.

ഈ നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെളിവുകൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി ക്രിമിനൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത്‌ അന്വേഷണം നടത്താൻ പാലാരിവട്ടം പൊലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയത്.

മലയാള സിനിമയിലെ താരസംഘടനയായ 'അമ്മ'യ്ക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായ ചില ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളുടെ സമയത്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ നടി ലക്ഷ്മിപ്രിയ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖം വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു.

ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ലക്ഷ്‌മിപ്രിയ തനിക്കെതിരെ വ്യക്തിയധിക്ഷേപം നടത്തിയെന്നും സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ അശ്ലീലച്ചുവയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയെന്നും കാണിച്ച് അൻസിബ ഹസൻ രംഗത്തെത്തി.

ലക്ഷ്മിപ്രിയ, ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉടമ, നടി ശ്വേതാ മേനോൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായാണ് തനിക്കെതിരെ ഇത്തരം വ്യാജപ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തിയതെന്നായിരുന്നു അൻസിബയുടെ ആരോപണം. അൻസിബ മദ്യപിക്കാറുണ്ടെന്നും രാത്രി വൈകി മുറിയിലേക്ക് ഒരാളെ വിളിച്ചുവരുത്തിയെന്നും മറ്റും ലക്ഷ്‌മിപ്രിയ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞതായി പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു.

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TAGGED:

ACTRESS ANSHIBA HASSAN
ANSHIBA HASSAN COMPLAINT
KERALA ACTRESS CASE
CASE AGINST ACTRESS LAKSHMIPRIYA
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