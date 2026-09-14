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ആലുവയിൽ പ്രവാസിയെ തലയ്ക്ക് കല്ലെറിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തി കവർച്ച; പ്രതികൾക്കായി വലവിരിച്ച് പൊലീസ്

ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്നരയോടെ ആലുവ റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷന് സമീപമുള്ള ഗുഡ്‌സ് യാർഡിനടുത്താണ് നഗരത്തെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്നത്

NRI ATTACKED IN ALUVA ROBBERY IN ALUVA NRI INJURED IN ERNAKULAM NRI ROBBED IN ALUVA
Representative Image (ETV Bharat)
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By PTI

Published : September 14, 2026 at 12:55 PM IST

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എറണാകുളം: റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനിലേക്ക് നടന്നുപോകുകയായിരുന്ന പ്രവാസി മലയാളിയെ രണ്ടംഗ സംഘം ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ച് സ്വർണമാലയും പണവും കവർന്നു. ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പെരുമ്പാവൂർ കോടനാട് സ്വദേശി ജോഫിൻ ജിജുവിനാണ് (28) മർദനമേറ്റത്. തലയ്ക്ക് കല്ലെറിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തിയ ശേഷം കയറുകൊണ്ട് കെട്ടി കനാലിലേക്ക് തള്ളിയായിരുന്നു കവർച്ച.

ഇരുട്ടിൽ പതിയിരുന്ന് ആക്രമണം
ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്നരയോടെ ആലുവ റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷന് സമീപമുള്ള ഗുഡ്‌സ് യാർഡിനടുത്താണ് നഗരത്തെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്നത്. നാട്ടിലെ ഒരു വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായാണ് ജോഫിൻ ദുബായിൽ നിന്ന് എത്തിയത്. നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ശേഷം ആലുവ മെട്രോ സ്‌റ്റേഷനിൽ എത്തിയ യുവാവ്, അവിടെ നിന്ന് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടെ റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനിലേക്ക് നടന്നുപോകുകയായിരുന്നു.

പുലർച്ചെ സമയമായതിനാൽ റോഡിൽ മറ്റ് യാത്രക്കാരോ വാഹനങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് അക്രമികൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കി. ഇതിനിടെ ഇരുട്ടിൽ പിന്നിലൂടെ എത്തിയ അക്രമികൾ ജോഫിൻ്റെ തലയ്ക്ക് കല്ലെറിയുകയായിരുന്നു. അപ്രതീക്ഷിതമായ ആക്രമണത്തിൽ നിലത്തുവീണ യുവാവ് എഴുന്നേറ്റ് ഓടിരക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പ്രതികൾ പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടി. തുടർന്ന് കൈകാലുകൾ കയറുകൊണ്ട് കെട്ടി സമീപത്തുള്ള കനാലിലെ ചെളിയിലേക്ക് അതിക്രൂരമായി തള്ളിയിടുകയായിരുന്നു.

കരിങ്കല്ല് കൊണ്ട് നെഞ്ചിലിടിച്ചു
കനാലിൽ വീണുകിടന്ന ജോഫിൻ്റെ നെഞ്ചിലും വാരിയെല്ലിൻ്റെ ഭാഗത്തും കരിങ്കല്ല് ഉപയോഗിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഇടിച്ചതായി പൊലീസ് പറയുന്നു. ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയാൽ കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് ബാഗിലുണ്ടായിരുന്ന പണവും കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണമാലയും കവർച്ചാ സംഘം തട്ടിയെടുത്തത്. ആക്രമണത്തിൽ ജോഫിൻ്റെ മൂന്ന് വാരിയെല്ലുകൾ പൊട്ടുകയും വലത് കൈത്തണ്ടയ്ക്കും താടിക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ അക്രമികൾ കടന്നുകളഞ്ഞതോടെ ജോഫിൻ തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഫോണിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

ഉടൻ തന്നെ ഇവർ സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് യുവാവിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. പരിക്ക് ഗുരുതരമായതിനാൽ പിന്നീട് കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ മിഷൻ ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് (ഐസിയു) മാറ്റി. യുവാവിനെ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാക്കുമെന്നാണ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുള്ള വിവരം. വാരിയെല്ലുകൾ പൊട്ടി ആന്തരികാവയവങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ ക്ഷതമേറ്റിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വിദഗ്ധ പരിശോധനകൾ തുടരുകയാണ്.

പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതം
സംഭവത്തിൽ ആലുവ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നിലവിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. സമാനമായ മോഷണക്കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ പൊലീസ് നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണ്. റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് രാത്രികാലങ്ങളിൽ തമ്പടിക്കുന്ന സാമൂഹിക വിരുദ്ധരെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

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നിരവധി പേർ ഇതിനോടകം സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിലാണെന്നും ഇവരെ കണ്ടെത്തി ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. പ്രതികളെക്കുറിച്ച് പൊലീസിന് കൃത്യമായ സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉടൻ തന്നെ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്നും ആലുവ എംഎൽഎ അൻവർ സാദത്തും വ്യക്തമാക്കി. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രദേശത്ത് രാത്രികാല പൊലീസ് പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമായിട്ടുണ്ട്.

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