സുപ്രീം കോടതിയും കൈവിട്ടു; വധശ്രമ കേസിൽ ഒളിവിലായിരുന്ന യൂട്യൂബർ ഖാദർ കരിപ്പൊടി കീഴടങ്ങി
ഗൾഫിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് ഉദുമ പള്ളിക്കര സ്വദേശിയായ അബ്ദുൽ അഹദിനെ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്നതാണ് കേസ്
Published : October 29, 2026 at 12:33 PM IST
കാസർകോട്: പ്രവാസി വ്യവസായിയെ ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ച് വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രമുഖ യൂട്യൂബർ ഖാദർ കരിപ്പൊടി പൊലീസിൽ കീഴടങ്ങി. മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ സുപ്രീം കോടതിയും തള്ളിയതോടെയാണ് കാസർകോട് ടൗൺ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുൻപാകെ ഇയാൾ കീഴടങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ നാല് മാസമായി ഇയാൾ പൊലീസിനെ വെട്ടിച്ച് ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു.
ഗൾഫിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് ഉദുമ പള്ളിക്കര സ്വദേശിയായ അബ്ദുൽ അഹദിനെ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്നതാണ് കേസ്. കാസർകോട് നുള്ളിപ്പാടിയിലെ ഒരു ഭക്ഷണശാലയ്ക്ക് സമീപത്തേക്ക് തന്ത്രപൂർവം വിളിച്ചുവരുത്തിയ ശേഷം ഖാദർ കരിപ്പൊടിയും മറ്റ് മൂന്ന് പേരും ചേർന്ന് മാരകായുധങ്ങളുമായി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇരുമ്പുവടി, പേനാക്കത്തി, ഇൻ്റർലോക്ക് കട്ടകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് അതിക്രൂരമായി അക്രമിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് യുവാവിന് മുഖത്തും കൈകാലുകൾക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഈ അക്രമത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് ഒളിവിൽ പോയ പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ കാസർകോട് ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയിലും ഹൈക്കോടതിയിലും ഇയാൾ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും തള്ളിയിരുന്നു.
കേസിൻ്റെ ഗൗരവവും പ്രതിക്കെതിരെയുള്ള മുൻകാല ക്രിമിനൽ കേസുകളും പരിഗണിച്ചാണ് കോടതികൾ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത്. ഒടുവിൽ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും അവിടെനിന്നും കനത്ത തിരിച്ചടിയുണ്ടായി. ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിന് പിന്നാലെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുൻപിൽ ഹാജരാകാൻ കോടതി കർശനമായി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രാവിലെ 11 മണിയോടെ സ്റ്റേഷനിലെത്തി കീഴടങ്ങിയത്.
പബ്ലിക് കേരള എന്ന പേരിൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നടത്തുന്ന ഖാദർ കരിപ്പൊടിക്ക് 1.79 മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സുണ്ട്. എന്നാൽ ഇയാൾക്കെതിരെ കാസർകോട്ടെ വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി 10 ക്രിമിനൽ കേസുകൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. പൊലീസിനെ ആക്രമിക്കൽ, സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, സമൂഹത്തിൽ മതസ്പർധ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കൽ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് കേസുകൾ കാസർകോട് ടൗൺ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മാത്രം ഇയാൾക്കെതിരെയുണ്ട്.
ഇതിന് പുറമെ ഒരു പോക്സോ കേസിലും ഇയാൾ പ്രതിയാണ്. പോക്സോ കേസിലെ അതിജീവിതയെ തിരിച്ചറിയുന്ന തരത്തിൽ യൂട്യൂബിൽ വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കേസിലാണ് നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായത്. ഈ കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, വധശ്രമ കേസിൽ ഒളിവിൽ പോയതിനെത്തുടർന്ന് വിചാരണയ്ക്ക് ഹാജരാകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇതോടെ ഹോസ്ദുർഗ് ഫാസ്ട്രാക്ക് കോടതി ഇയാളുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കുകയും ജാമ്യമില്ലാ വാറൻ്റ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വധശ്രമ കേസിൽ കീഴടങ്ങിയ പ്രതിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
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