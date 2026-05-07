തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച് 'നോട്ട'; ലഭിച്ചത് ലക്ഷത്തിലേറെ വോട്ട്, രാഷ്ട്രീയ വിമുഖത കാട്ടി ജനങ്ങള്
നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് തരംഗമായി നോട്ട. ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയും രണ്ടിടത്ത് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികളും തോറ്റത് നോട്ട പിടിച്ചതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വോട്ടിന്, ലീഗിൻ്റെ മണ്ഡലങ്ങളിലും നോട്ട തരംഗം അരങ്ങേറി.
Published : May 7, 2026 at 2:58 PM IST
എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും സ്ഥാനാർഥികളുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂട്ടുന്ന ഘടകമാണ് നോട്ട. തുടക്കകാലത്ത് കുറഞ്ഞ വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ 2021ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് 2026ൽ 1.23 ലക്ഷം വോട്ടുകളാണ് നോട്ടയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. ഇതോടെ ഇക്കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നോട്ടയുടെ സ്വാധീനം കൂടുതൽ വ്യക്തമായി.
കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 98,034 പേരാണ് നോട്ട തെരഞ്ഞെടുത്തത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ 1,23,734 പേർ സ്ഥാനാർഥികളോട് താത്പര്യമില്ലെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി. മുൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ 25,700 വോട്ടുകളുടെ വർധനയാണിത്. സംസ്ഥാനത്ത് പോൾ ചെയ്ത വോട്ടിൻ്റെ 0.58 ശതമാനം നോട്ടയാണ്. ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ എൽഡിഎഫും രണ്ടിടത്ത് യുഡിഎഫും തോറ്റത് നോട്ടയ്ക്ക് ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വോട്ടിനാണ്. പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മത്സരിച്ച മലപ്പുറം ഉൾപ്പെടെ 40 മണ്ഡലങ്ങളിൽ ആയിരത്തിലധികം വോട്ട് നോട്ടയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇത് 2000 കടന്നു.
മഞ്ചേരിയിൽ നോട്ടയ്ക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം
മഞ്ചേരിയിലാണ് ഇത്തവണ നോട്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് നേടിയത്. 3319 വോട്ടുകളാണ് ഇവിടെ ലഭിച്ചത്. 2672 വോട്ടുകളോടെ നിലമ്പൂരാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. തളിപ്പറമ്പിൽ 1798 പേരും നോട്ട കുത്തി. മുസ്ലിം ലീഗിന് ശക്തമായ സ്വാധീനമുള്ള മലപ്പുറത്ത് 1379 വോട്ടുകൾ നോട്ടയ്ക്ക് കിട്ടി.
തൃക്കാക്കര, കളമശേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ 1300നടുത്ത് വോട്ട് ലഭിച്ചു. വയനാട് ജില്ലയിലെ മാനന്തവാടി, സുൽത്താൻ ബത്തേരി, കൽപറ്റ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നോട്ട ആയിരം കടന്നു. മണലൂരിൽ ടിഎൻ പ്രതാപൻ 126 വോട്ടിന് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടെ നോട്ടയ്ക്ക് 676 വോട്ട് ലഭിച്ചു. അഴീക്കോട് മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാനാർഥി കരീം ചേലേരി 349 വോട്ടിന് പരാജയപ്പെട്ട മണ്ഡലത്തിൽ നോട്ട നേടിയത് 576 വോട്ടാണ്. കഴക്കൂട്ടത്ത് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ 428 വോട്ടിന് തോറ്റപ്പോൾ 981 പേർ നോട്ട തെരഞ്ഞെടുത്തു.
യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി അഡ്വ എം റഹ്മത്തുള്ള 57,887 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ച മഞ്ചേരിയിലാണ് നോട്ട മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയത്. റഹ്മത്തുള്ള 1,13,622 വോട്ടുകൾ നേടിയപ്പോൾ എൽഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രൻ വിഎം മുസ്തഫയ്ക്ക് 55,735 വോട്ടും എൻഡിഎയുടെ പത്മശ്രീ അജിത്തിന് 13,423 വോട്ടും ലഭിച്ചു.
ഇവിടെയാണ് മൂവായിരത്തിലധികം പേർ നോട്ട തെരഞ്ഞെടുത്തത്. കാലാകാലങ്ങളായി മുസ്ലിം ലീഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ നോട്ടയ്ക്ക് ഇത്രയും വോട്ട് ലഭിച്ചത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. നിരന്തരമായി ലീഗ് വിജയിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥാനാർഥികളോടുള്ള വോട്ടർമാരുടെ അതൃപ്തിയാണോ ഇതിന് കാരണമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
നോട്ട കുറഞ്ഞ മണ്ഡലങ്ങൾ
നാദാപുരത്താണ് നോട്ടയ്ക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് വോട്ട് ലഭിച്ചത്. 272 പേർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ നോട്ട കുത്തിയത്. പേരാവൂരിൽ 375 വോട്ടും കുറ്റിയാടിയിൽ 390 വോട്ടും ലഭിച്ചു. വടകരയിൽ 394 പേർ നോട്ട തെരഞ്ഞെടുത്തു. തൃത്താല, കൊയിലാണ്ടി, മഞ്ചേശ്വരം, തിരുവമ്പാടി, ഹരിപ്പാട്, കൊടുവള്ളി എന്നിവിടങ്ങളിൽ 400നടുത്ത് വോട്ടുകൾ നോട്ടയ്ക്ക് കിട്ടി. നാദാപുരത്ത് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി കെഎം അഭിജിത്ത് 99,763 വോട്ടുകൾ നേടി വിജയിച്ചു.
എൽഡിഎഫിലെ അഡ്വ പി വസന്തത്തെ 23,600 വോട്ടുകൾക്കാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. എൻഡിഎയുടെ സിപി വിപിൻ ചന്ദ്രന് 11,506 വോട്ട് ലഭിച്ചു. നാല് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥികൾ മത്സരിച്ച ഇവിടെ അവർക്ക് ലഭിച്ച വോട്ടിന് സമാനമാണ് നോട്ടയ്ക്കും കിട്ടിയത്. എക്കാലത്തും ഇടതിനെ പിന്തുണച്ച നാദാപുരത്തെ തോൽവി മുന്നണിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ്. സിപിഐ സംസ്ഥാന അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്രട്ടറി സത്യൻ മൊകേരിയുടെ ഭാര്യക്ക് സീറ്റ് നൽകിയത് പരാജയത്തിന് കാരണമായെന്ന് പ്രവർത്തകർ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്.
ശക്തമായ പോരാട്ടം നടന്ന വടകരയിൽ നോട്ടയ്ക്ക് 390 വോട്ടാണ് ലഭിച്ചത്. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി കെ കെ രമ എൽഡിഎഫിലെ എംകെ ഭാസ്കരനെ 14,862 വോട്ടിനാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി അഡ്വ കെ ദിലീപ് 14,295 വോട്ട് നേടി. കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ മത്സരം നടന്ന വടകരയിൽ ടിപി ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷമാണ് മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങിയത്.
നോട്ടയിലൂടെ വോട്ടർമാരുടെ അതൃപ്തി
സ്ഥാനാർഥികളോട് താത്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള സംവിധാനമാണ് നോട്ട. ഇവരിൽ ആരുമല്ല എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നത്. 2013ലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് ശേഷമാണ് രാജ്യത്ത് ഈ സംവിധാനം വന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥാനാർഥികളോടുള്ള അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്താൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. വോട്ടിങ് യന്ത്രത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഓപ്ഷനായാണ് നോട്ട നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
