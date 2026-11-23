മോഹൻലാലോ മമ്മൂട്ടിയോ? ആരെയും വേണ്ട, ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാലയുടെ 'സൂപ്പർസ്റ്റാർ' ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ!
മോഹൻലാലോ മമ്മൂട്ടിയോ? എന്ന ചോദ്യത്തിന് രസകരമായ മറുപടി, സദസിനെ ചിരിയിലാഴ്ത്തി പത്തനാപുരം എംഎല്എ , താരങ്ങള് കേസുകൊടുക്കുമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ദേവന്
Published : November 23, 2026 at 7:00 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: മലയാള സിനിമയിലെ ഇതിഹാസങ്ങളായ മോഹൻലാലിനെയോ മമ്മൂട്ടിയെയോ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ആരെ തെരഞ്ഞെടുക്കും? എന്നാൽ പത്തനാപുരം എം.എൽ.എ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാലയ്ക്ക് ഇതിനൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഉത്തരമാണുള്ളത്. ലാലുമല്ല മമ്മൂട്ടിയുമല്ല, കേരള ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രനാണ് തൻ്റെ പ്രിയ താരമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെൻ്റ് ലോ കോളജിൽ നടന്ന ഭരണഘടനാ ദിനാചരണ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തവെയായിരുന്നു എം.എൽ.എയുടെ ഈ രസകരമായ പരാമർശം. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഈ മറുപടി കേട്ടതോടെ നിയമവിദ്യാർഥികൾ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ സദസ് ഒന്നടങ്കം പൊട്ടിച്ചിരിയിലമർന്നു.
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ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാക്കളായ മോഹൻലാലിൻ്റെയും മമ്മൂട്ടിയുടെയും അഭിനയവൈവിധ്യത്തെ, ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ്റെ പ്രസംഗവുമായി താരതമ്യം ചെയ്തു കൊണ്ടായിരുന്നു എംഎല്എയുടെ മറുപടി. തുടർന്ന് പ്രസംഗിച്ച ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ, ഈ പരാമർശം കാരണം മമ്മൂട്ടിയിൽ നിന്നും മോഹൻലാലിൽ നിന്നും തനിക്ക് ഉടൻ തന്നെ നിയമപരമായ കേസ് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം എന്ന് തമാശയോടെ പ്രതികരിച്ചു. 'ഭരണഘടനാപരമായ ധാർമികതയും ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയും' എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നിയമവിദ്യാർഥികൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു നൽകി. പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം, വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനകരമായ ഒരു പാഠമായി ആ ചടങ്ങ് മാറി.
നിയമസഭാ സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ജി. ഗോപകുമാർ പ്രത്യേക പ്രഭാഷണം നടത്തി. 1949 നവംബർ 26-ന് ഭരണഘടനാ നിർമാണ സഭ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചതിൻ്റെ ഓർമയ്ക്കായാണ് ഭരണഘടനാ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്.
ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ്റെ മുഖ്യപ്രഭാഷണം ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനതല പരിപാടിയുടെ സമയം നേരത്തെയാക്കിയെന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാർലമെൻ്ററി അഫയേഴ്സ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ജുവൽ ജോൺ ആലപ്പാട്ട് അറിയിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗവൺമെൻ്റ് ലോ കോളജ് 1875-ലാണ് സ്ഥാപിതമായത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ നിയമ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്നതും വലുതുമായ നിയമ ലൈബ്രറികളിൽ ഒന്ന് ഇവിടെയുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതിയിലെ ആദ്യ വനിതാ ജഡ്ജിയായിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് എം. ഫാത്തിമ ബീവി, എൻ.ആർ. മാധവ മേനോൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ പൂർവ വിദ്യാർഥികളാണ്.
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