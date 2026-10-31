അഗ്നിയിൽ മുങ്ങി, നെല്ലിമരത്തിൽ കയറി, പാമ്പിൻ കടിയേറ്റ് മരിച്ച വീരൻ; കണ്ടനാർ കേളൻ്റെ പോരാട്ടം നെഞ്ചേറ്റി പുതുതലമുറ
വിശ്വാസത്തിനപ്പുറം രാവ് പകലാക്കുന്ന മലബാറിലെ തെയ്യക്കാവുകൾ. കണ്ഠനാർ കേളനെ തേടി കാവുകളിലേക് പുതുതലമുറ ഒഴുകിയെത്തുന്നു
Published : October 31, 2026 at 8:15 PM IST
ഹേമന്ത് ചന്ദ്രൻ. പി
കണ്ണൂർ: വടക്കേ മലബാറിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, കാസർകോട് ജില്ലകളിലെ അനുഷ്ഠാനപരമായ ദേവതാ സങ്കൽപം ആണ് തെയ്യം. തുലാം മാസം പത്താം നാൾ മുതൽ ഏതാണ്ട് മെയ് മാസം വരെ മലബാറിൻ്റെ മണ്ണ് തെയ്യാട്ടത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരും. മഹാശക്തികളായ ശിവൻ്റെയും പാർവതിയുടെയും ഓരോരോ അവതാര രൂപങ്ങളാണ് തെയ്യകോലങ്ങളായി പരിണമിച്ചത്.
പഴയകാലത്ത് ഗ്രാമീണ കാർഷിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ട വിഭാഗം ജനങ്ങളായിരുന്നു തെയ്യങ്ങളെ ദൈവക്കോലമായി കാണുകയും അവയെ കെട്ടിയാടിക്കുകയും അത്തരം കോലങ്ങൾക്ക് നേർച്ച അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു വന്നത്. ആ ചടങ്ങാണ് സജീവമായി എല്ലാ വർഷവും കളിയാട്ടം എന്ന തെയ്യ ഉത്സവങ്ങൾ ആയി മലബാറിൽ നടന്നു വരുന്നത്. നാല്പ്പത് തെയ്യങ്ങളാണ് ചിറക്കൽ തമ്പുരാൻ പീഠ വഴക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിലും വടക്കൻ മേഖലയിൽ മാത്രം 400-ല് അധികം തെയ്യക്കോലങ്ങൾ വിവിധ പേരുകളിൽ കെട്ടിയാടുന്നുണ്ടെന്ന് തെയ്യം നിരീക്ഷകനായ ഇ. ശശിധരൻ പറയുന്നു.
ഈ തെയ്യക്കോലങ്ങൾ എല്ലാംതന്നെ വിവിധ സമുദായത്തിൻ്റെയും തറവാടുകളുടെയും ഭവനങ്ങളിലും അറകളിലും കാവുകളിലും പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി നിത്യപൂജ നടത്തി അനുഷ്ഠിച്ചു വരുകയാണ്. ഈ തെയ്യങ്ങളിൽ ഒക്കെയും ഏറ്റവും പ്രധാനമായും കെട്ടിയാടുന്നത് അമ്മ ദൈവങ്ങളാണ്. മലബാറിലെ ഏതൊരു തെയ്യക്കാവ് എടുത്താലും അമ്മ ദൈവങ്ങളുടെ ആരാധനയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുകയെന്നും ശശിധരൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ശ്രീപാർവതിയുടെ അവതാരങ്ങളും ശിവ ഭഗവാൻ്റെ മൂന്നാം തൃകണ്ണിൽ ഉടച്ചുണ്ടായ അമ്മ ദൈവങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.
അമ്മ ദൈവങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഇതോടൊപ്പം വീരന്മാരായ ആൺ ദൈവങ്ങളെയും ഇവിടെയൊക്കെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയിട്ടുള്ളതായും കാണാം. മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെയും പരമാശിവൻ്റെയും അംശമായോ മറ്റു ദേവതകളുടെ അംശമായോ ഒക്കെ ആൺ ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ യോദ്ധാക്കൾ ആയ തെയ്യങ്ങളും ഉണ്ട്. കഠിനാധ്വാനികളോ യോദ്ധാക്കളോ ദൈവക്കരുവായി മാറുകയും പിന്നീട് അവരുടെ കുടുംബമോ സമുദായമോ ഇവരെ ദൈവം ആയി ആരാധിച്ചു വരികയുമായിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ ആരാധിച്ചുവരുന്ന തെയ്യക്കോലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കണ്ടനാർകേളൻ.
കേളൻ്റെ വീര പരിവേഷം
കണ്ടനാർ കേളൻ്റെ കഥയ്ക്ക് മുമ്പ് ആദി തീയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന പരമശിവൻ്റെ പെൺമകളായി വരുന്ന തൊണ്ടച്ചൻ ദൈവമായിരുന്നു. തൊണ്ടച്ചൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വയനാടും അവിടുത്തെ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് വയനാട്ട് കുലവൻ എന്ന പേരിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെട്ടത്. അതുപോലെതന്നെ ശിവാംശം തന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് അവതരിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ ദൈവത്തെ തീയ വംശത്തിൻ്റെ ആചാര്യനായി കൊണ്ടുനടക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതായി ഇ. ശശിധരൻ പറയുന്നു.
വയനാട്ടിൽ തീയിൽ അകപ്പെട്ട കേളന് ദിവ്യ ദർശനം നൽകി വീര പരിവേഷം നൽകുകയും പുനരവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് തൊണ്ടച്ചൻ ദൈവം ആയിരുന്നുവെന്നാണ് സങ്കല്പം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വയനാട്ടുകുലവൻ്റെ കൂടെയുള്ള വീരനായകനായ ദൈവമാണ് കണ്ടനാർ കേളൻ. അടിയന്തിരക്കാരനും ഭക്തനുമായിരുന്ന കുഞ്ഞികോരനും കേളനെ പോലെ തെയ്യമായി മാറിയ ഒരാളായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് പിന്നീട് കോരച്ചൻ ദൈവമായി മാറുന്നത്- ശശിധരൻ പറയുന്നു.
വീരഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന പ്രധാന തെയ്യങ്ങൾ ഇവയാണ്. തീയിൽ മുങ്ങി അതിനെ അതിജീവിക്കുന്ന കേളനെ വീരയോദ്ധാവായാണ് വിശ്വാസികൾ കാണുന്നത്. ആളി കത്തുന്ന അഗ്നിയെ അതിജീവിച്ച്, നെല്ലി മരത്തിൽ കയറി പാമ്പിൻ്റെ കടിയേറ്റ് വിഷബാധയേറ്റാണ് കേളൻ മരണപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് സങ്കൽപം. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് കണ്ടനാർ കേളൻ കെട്ടിയാടുമ്പോൾ ഇത്രയെറെ ആരാധകർ ഉണ്ടാകുന്നത്. എത്ര അഗ്നി കണ്ടാലും മതിവരാത്ത നാലു ഭാഗത്തും അഗ്നിയിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന കണ്ടനാർ കേളൻ്റെ പോരാട്ടത്തെയാണ് ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ നെഞ്ചേറ്റുന്നത്. പുലർച്ചയോട് കൂടിയാണ് കണ്ഠനാർ കേളൻ കെട്ടിയാടുന്ന എല്ലാ കാവുകളിലും തെയ്യം എഴുന്നള്ളുക.
യുവാക്കളുടെ കടന്നുവരവില് ആർഭാടമായി മാറുന്ന കണ്ടനാർ കേളൻ
കണ്ടനാർ കേളൻ്റെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ ബാലൻ പെരുവണ്ണാന് പറയാൻ ഏറെയുണ്ട്. കാലമാറ്റങ്ങളുടെ കുത്തൊഴുക്കിൽ ചടങ്ങുകൾ പോലും പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ്. യുവാക്കളുടെ ആർഭാടത്തിൽ ആർപ്പ് വിളി മാത്രമാകുന്നു. പലയിടങ്ങളിലും മൊബൈൽ വെളിച്ചങ്ങളുടെ അലോസരം വേറെയും. ചൂട്ടിൻ്റെ പ്രഭയും, നാല് കോണിലും ഒരുക്കിയ കനലുമാണ് അഗ്നിയിൽ വീണു മരിച്ചതിൻ്റെ പ്രതിബിംബമായി കാണുന്നത്.
ചൂടും മേലേരിയും അഗ്നി പ്രവേശവും കേളനെ ചെറുപ്പക്കാർ ഏറ്റെടുക്കാൻ കാരണമായി. തോറ്റങ്ങളും ചിട്ടകളും എല്ലാം അറിയുന്ന പ്രഗത്ഭരായ തെയ്യകലാകാരന്മാർ മൺമറഞ്ഞുപോയി. ഇന്ന് കൂടുതലും ചെറുപ്പക്കാരെയാണ് മുഖ്യ ക്ഷേത്രക്കാരും കുടുംബക്കാരും ചടങ്ങ് ഏല്പ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മാത്രമേ ആർഭാടമാകൂ എന്ന തോന്നലും ഇതിന് പിറകില് ഉണ്ടാകാം.
കാവുകളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ
ഇ. ശശിധരൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ആയിരം വർഷത്തിനിപ്പുറം നടക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന തെയ്യക്കാവുകളും തെയ്യാട്ടങ്ങളുമൊക്കെ. പഴയകാലത്ത് കാർഷിക വൃത്തിയും കന്നുകാലി വളർത്തലിലും സജീവമായ ജനവിഭാഗമായിരുന്നു. എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ആശ്രയിച്ചു വരുന്നതും ഇത്തരം കാർഷികവൃത്തിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. എന്നാൽ അന്ന് ദൈവങ്ങളെ കുടിയിരുത്തിയത് വയലുകളിലും മറ്റു കാർഷികയിടങ്ങളിലും ആയിരുന്നു.
അന്ന് ഇരുമ്പ് ആയുധങ്ങളെ ദൈവ സങ്കൽപങ്ങൾ ആയി കാണുകയും അവരുടെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ പൂജാരീതികള് പിന്തുടരുകയുമായിരുന്നു. പള്ളിയറുകളും കാവുകളും ഒക്കെ വന്നത് പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറമാണ്. കാലഘട്ടം മാറുമ്പോൾ ചർച്ചകൾ മാറിമാറി വന്നു. രാജാക്കന്മാരും നാടുവാഴികളും ജനങ്ങളുമായി സംവദിച്ചതോടെ പലവിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നുതുടങ്ങി. അങ്ങനെ ആണ് തെയ്യത്തിൻ്റെ രൂപഭാവങ്ങളിലെ മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും അതിനായി ആയോധനകലയിൽ വൈഭവമുള്ള മണക്കാടൻ ഗുരുക്കളെ ചിറക്കൽ രാജാവ് വിളിച്ചു വരുത്തുകയും ചെയ്തത്.
അദ്ദേഹം ഓരോ വിഭാഗം തെയ്യങ്ങളെയെയും രാജാവിന് മുന്നിൽ നേരിട്ട് കെട്ടിയാടി കാട്ടി കൊടുക്കുമായിരുന്നു. വർഷാവർഷം ആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ നടത്താനും അനുമതി നൽകി. കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ ഓരോ രാജ്യത്തിനും ഓരോ സ്വരൂപമായിരുന്നു. ഓരോ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും സമുദായ രീതികളുമനുസരിച്ച് നാടുവാഴികളുമായി സംസാരിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ പല തെയ്യങ്ങളെ കെട്ടിയാടാൻ നിശ്ചയിക്കുകയിരുന്നു. അതിനായി പത്തിലധികം സമുദായങ്ങളെ നിയോഗിച്ചു. 25 ഓളം സമുദായങ്ങൾക്കാണ് കണ്ണൂർ, കാസർകോട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ കാവുകളും ക്ഷേത്രങ്ങളും ഉള്ളത്.
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