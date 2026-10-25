'ഇരുട്ട് നീക്കി ചൂട്ട് തെളിയും', തെയ്യക്കാലത്തിന് തുടക്കം; വടക്കൻ കേരളം മറ്റൊരു കളിയാട്ടക്കാലത്തിലേക്ക്
തുലാപ്പത്തോടെ തെയ്യക്കോലങ്ങളുടെ പുറപ്പാടായി. ഇടവപ്പാതി വരെയുള്ള ഏഴ് മാസം കാസര്കോട്, കണ്ണൂര് ജില്ലകളിലെ ഗ്രാമങ്ങള് തെയ്യക്കോലങ്ങളുടെ ചുവടുകളിലും അനുപമമായ നിറങ്ങളിലും തോറ്റംപാട്ടിലും ലയിച്ചുചേരും.
Published : October 25, 2026 at 2:38 PM IST
സന്ദീപ് ബാലകൃഷ്ണന്
കാസർകോട്: ഇരുട്ടിൻ്റെ മറ നീക്കി ചൂട്ടു തെളിയും... രാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയിൽ അസുരവാദ്യങ്ങൾ മുഴങ്ങും... തോറ്റംപാട്ടുകളും ചിലമ്പൊലിയും ഉയർന്നു കേൾക്കും... തെയ്യങ്ങൾക്ക് പുറപ്പാടിനുള്ള സമയമായി... തുലാപ്പത്തോടെ വടക്കൻ കേരളം മറ്റൊരു തെയ്യക്കാലത്തിന് കൂടി തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. സാധാരണക്കാരൻ്റെ സങ്കടങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും സന്തോഷങ്ങളുമൊക്കെ പങ്കിടാൻ ഇനി ദൈവം മണ്ണിലിറങ്ങുന്ന നാളുകൾ.
ഒരു കാലത്ത് മലയാളികൾ മാത്രമാണ് തെയ്യം കാണാൻ എത്തിയതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മറ്റു സംസ്ഥാനക്കാരും വിദേശികളും തെയ്യക്കാലം ഓർത്ത് വച്ച് ഇവിടെ എത്തുന്നു. കാലങ്ങളായി മലബാറുകാരുടെ ഒരു സാന്ത്വന ഔഷധമാണ് തെയ്യങ്ങൾ. സങ്കടപ്പെടുന്നവൻ്റെ തലയിൽ തൊട്ട് ‘96 മഹാവ്യാധിക്ക് 108 ഔഷധമായിട്ടും ധന്വന്തരിയായി ഞാൻ നിലനിന്നുപോരാ’ എന്ന് തെയ്യം പറയുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിറയുന്നത് കരുത്താണ്.
പ്രതീക്ഷയുടെ അരങ്ങേറ്റം
തെയ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്ന് അവയുടെ അണിയലങ്ങളും വേഷവിധാനങ്ങളുമാണെന്ന് 45 വർഷമായി ഈ രംഗത്തുള്ള പ്രശസ്ത തെയ്യം കലാകാരൻ സുരേഷ് ബാബു അഞ്ഞൂറ്റാൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. "ഓരോ തെയ്യത്തിനും അവയുടേതായ പ്രത്യേക ചമയങ്ങളുണ്ട്. ചമയത്തിൻ്റെ തിളക്കം കൂടുമ്പോൾ തെയ്യങ്ങൾക്ക് സൗന്ദര്യം കൂടുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി പ്രതീക്ഷയുടെ കാലമാണ്. ഇനിയുള്ള ആറുമാസം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനമാണ് ഈ വർഷം മുഴുവൻ തള്ളിനീക്കുന്നത്" - അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തെയ്യത്തിൻ്റെ തോറ്റങ്ങളിലും ഉരിയാട്ടങ്ങളിലും പഴയകാല ചരിത്രത്തിൻ്റെ പടലങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ നാടിൻ്റെയും ഹൃദയതാളമാണ് തെയ്യങ്ങൾ. നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ദേവതാസങ്കല്പമാണ് തെയ്യം. തെയ്യത്തിൻ്റെ നർത്തനം തെയ്യാട്ടം എന്നും തെയ്യത്തിൻ്റെ വേഷം തെയ്യക്കോലം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.
"നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ നേരിട്ട് തെയ്യത്തോട് പറയാൻ സാധിക്കും. അതിനുള്ള മറുപടി അപ്പോൾ തന്നെ തെയ്യത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഭക്തരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശ്വാസമാണ്. തെയ്യത്തോട് അപേക്ഷിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കും എന്നാണ് ഭക്തരുടെ വിശ്വാസം. തുലാം പത്തുമുതൽ ഇടവപ്പാതി വരെയാണ് വടക്കെ മലബാറിൽ തെയ്യങ്ങൾ കെട്ടിയാടുന്നത്. തെയ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്ന് അവയുടെ അണിയലങ്ങളും വേഷവിധാനങ്ങളുമാണെന്ന്" സുരേഷ് ബാബു പറഞ്ഞു.
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ചരിത്രവും മതമൈത്രിയും ഇഴചേർന്ന അനുഷ്ഠാനം
ദേവാരാധന നിറഞ്ഞ തെയ്യം അനുഷ്ഠാനത്തിൽ മന്ത്രപരമായ അനുഷ്ഠാനം, തന്ത്രപരമായ അനുഷ്ഠാനം, കർമപരമായ അനുഷ്ഠാനം, വ്രതപരമായ അനുഷ്ഠാനം എന്നിവ ഇടകലർന്നുകാണുന്നു. ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറോളം തെയ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണു പറയപ്പെടുന്നത്. എങ്കിലും നൂറ്റിരുപതോളം തെയ്യങ്ങളാണ് സാധാരണയായി കെട്ടിയാടാറുള്ളത്. നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുൻപേ മതമൈത്രിയുടെ വലിയൊരു ലോകം തെയ്യം വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പെരുങ്കളിയാട്ടങ്ങളും വയനാട്ടുകുലവൻ തെയ്യംകെട്ടും മതം മറന്നുള്ള മനസുകളുടെ സംഗമമാണ്. മാപ്പിളത്തെയ്യം, ഉമ്മച്ചിത്തെയ്യം, ബപ്പൂരൻ തെയ്യം തുടങ്ങിയ മാപ്പിളത്തെയ്യങ്ങൾ ഉദാഹരണമാണ്.
മുസ്ലിം പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന വിഷ്ണുമൂർത്തിയെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ അരിയെറിഞ്ഞ് എതിരേൽക്കുന്നതും മത മൈത്രി വിളിച്ചോതുന്നു. 'ഒടപ്പറപ്പേ...' എന്ന വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെ വിളിയിൽ മതമൈത്രിയുടെ മനോഹരസ്വരം കേൾക്കാം. അഞ്ചുനേരം നിസ്കാരത്തിനും നോമ്പിനും ഊനംകൂടാതെ ഞാൻ കാത്തുപോന്നില്ലേ എന്ന് തെയ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ, അത് നൽകുന്ന സന്ദേശത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി വലുതാണ്. നിറത്തിലും രൂപത്തിലും ആകൃതിയിലും വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറയും. ഇനി ആ കാഴ്ചകൾക്ക് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്.
തായിപ്പരദേവത, ചുഴലി ഭഗവതി, കളരിയാൽ ഭഗവതി, സോമേശ്വരി, വേട്ടക്കൊരുമകൻ, കുട്ടിച്ചാത്തൻ, തോട്ടുംകര ഭഗവതി, ഭൈരവൻ, ഉച്ചിട്ട, കരുവാൾ, രക്ത ചാമുണ്ഡി, പഞ്ചുരുളി വീരൻ തെയ്യം, വീരകാളി, വിഷ്ണുമൂർത്തി, മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി, പുലി ചാമുണ്ഡി, വീര ചാമുണ്ഡി, ഘണ്ടാകർണൻ, പാലോട്ട് ദൈവം , രക്തേശ്വരി, വയനാട്ടു കുലവൻ, കുറത്തി, കുണ്ടോറ ചാമുണ്ഡി, കാരണവർ, വസൂരിമാല, നാഗ കന്യക, തീ ചാമുണ്ഡി, മാക്കവും മക്കളും അങ്ങനെ നിരവധി തെയ്യങ്ങളുണ്ട് മലബാറിൽ. നീലേശ്വരം അഞ്ഞൂറ്റമ്പലം വീരർ കാവിൽ നടക്കുന്ന കളിയാട്ടത്തോടെയാണ് ഉത്സവത്തിന് തുടക്കമാകാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവിടെ നടന്ന ഒരു അപകടത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ വൈകിയാണ് കളിയാട്ടം നടക്കുന്നത്.
ഒരുങ്ങി കാവുകളും ക്ഷേത്രങ്ങളും
വിശ്വാസവും പാരമ്പര്യവും അനുഷ്ഠാനകലയും ഒത്തുചേരുന്ന തെയ്യക്കാലത്തെ വരവേല്ക്കാന് കാവുകളും ക്ഷേത്രങ്ങളും ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അനുഷ്ഠാനകലകള്ക്കൊപ്പം സാംസ്കാരിക തനിമകളും വിളി ച്ചോതുന്ന ഏഴ് മാസത്തെ കളിയാട്ടക്കാലം തുലാംപത്തിലുടെയാണ് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. തെയ്യക്കോലങ്ങളുടെ ചമയവും തോറ്റംപാട്ടിൻ്റെ ഈണവും ചെണ്ടമേളത്തിൻ്റെ താളവും നിറയുന്ന ദിനങ്ങള്ക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് വടക്കന് മലബാര്.
തുലാം പത്തിന് കളിയാട്ടം ആരംഭിക്കുന്ന കാവുകളില് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങള്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങള് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ആചാരനിഷ്ഠയോടും വ്രതശുദ്ധിയോടുമാണ് ചമയങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്.ഓരോ തെയ്യത്തിൻ്റെയും അലങ്കാരങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. മരം, ലോഹം, മയിൽപ്പീലി, തുണി, മുള, കുരുത്തോല, വാഴപ്പോള എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം പുഷ്പങ്ങളും ചമയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിറത്തിലും രൂപത്തിലും ആകൃതിയിലും വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറയും. വലിയ മുടി, വട്ടമുടി, പീലിമുടി, തിരുമുടി, തൊപ്പിച്ചമയം, പൂക്കട്ടിമുടി ഇങ്ങനെ മുടിയിലുമുണ്ട് പ്രത്യേകത. വടക്കൻ മലബാറിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തനിമ വിളിച്ചോതുന്ന ഈ ഏഴ് മാസത്തെ കളിയാട്ടക്കാലത്തെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് നാടും ജനങ്ങളും.
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