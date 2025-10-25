ETV Bharat / state

54,000 പ്രവാസി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ആരോഗ്യ സുരക്ഷയൊരുക്കി നോർക്ക കെയര്‍; എൻറോൾമെൻ്റ് ഈ മാസം 30 വരെ

സാധുവായ നോര്‍ക്ക പ്രവാസി ഐഡി, സ്റ്റുഡൻ്റ് ഐഡി, എന്‍ആര്‍കെ ഐഡി കാര്‍ഡുളള പ്രവാസി കേരളീയര്‍ക്ക് ഒക്ടോബര്‍ 30 വരെ നോര്‍ക്ക കെയറില്‍ എന്‍ റോള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്

NORKA ROOTS HEALTH INSURANCE PLAN
നോര്‍ക്ക റൂട്ട്സ് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 25, 2025 at 6:49 PM IST

3 Min Read
കോഴിക്കോട്: പ്രവാസി കേരളീയര്‍ക്കായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നോര്‍ക്ക റൂട്ട്സ് വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന സമഗ്ര ആരോഗ്യ അപകട ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയായ നോര്‍ക്ക കെയറില്‍ ഇന്നുവരെ 54640 പേര്‍ എന്‍ റോള്‍ ചെയ്തു. ഇവയിൽ ബഹു ഭൂരിപക്ഷവും കുടുംബമായുള്ള എന്‍ റോള്‍മെൻ്റാണ് എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. അതിനാൽ ഏകദേശം രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം വ്യക്തികള്‍ക്ക് ഇതിലൂടെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുമെന്ന് നോർക്ക സിഇഒ അജിത് കോളശ്ശേരി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

സാധുവായ നോര്‍ക്ക പ്രവാസി ഐഡി, സ്റ്റുഡൻ്റ് ഐഡി, എന്‍ആര്‍കെ ഐഡി കാര്‍ഡുളള പ്രവാസി കേരളീയര്‍ക്ക് ഒക്ടോബര്‍ 30 വരെ നോര്‍ക്ക കെയറില്‍ എന്‍ റോള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നോര്‍ക്ക റൂട്ട്സിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.norkaroots.kerala.gov.in സന്ദര്‍ശിച്ചോ നോര്‍ക്ക കെയര്‍ മൊബൈല്‍ ആപ്പുകള്‍ മുഖേനയോ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം. സംസ്ഥാനത്തെ 3000 ത്തോളം അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ മുഖേനയും നോര്‍ക്ക ഐ.ഡി കാര്‍ഡ്, നോര്‍ക്ക കെയര്‍ എൻറോൾമെൻ്റ് സേവനം എന്നിവ ലഭിക്കും.

അജിത് കോളശ്ശേരി (ETV Bharat)

നോര്‍ക്ക അംഗീകരിച്ച പ്രവാസി സംഘടനകളിലൂടെ മാസ്സ് എൻറോൾമെൻ്റിനും, വിദേശത്ത് പ്രവാസി കേരളീയര്‍ ജോലിചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾക്കായി പ്രത്യേക രജിസ്ട്രേഷൻ സൗകര്യവും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡല്‍ഹി, മുംബൈ, ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ നോര്‍ക്ക റൂട്ട്സ് എന്‍ ആര്‍ ഡവലപ്മെൻ്റ് ഓഫീസുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലും ആഗോളതലത്തില്‍ പ്രവാസി സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലും പ്രത്യേകം രജിസ്ട്രേഷന്‍ ക്യാമ്പുകളും നടത്തുന്നുണ്ട് . ഒരു കുടുംബത്തിന് (ഭര്‍ത്താവ്, ഭാര്യ, 25 വയസ്സില്‍ താഴെയുളള രണ്ടു കുട്ടികള്‍) ₹13,411 പ്രീമിയത്തിൽ (അധികമായി ഒരു കുട്ടി 25 വയസ്സിൽ താഴെ ₹4,130) അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സും 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ അപകട ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് നോര്‍ക്ക കെയര്‍ പദ്ധതി. വ്യക്തിഗത ഇന്‍ഷുറന്‍സിന് (18–70 വയസ്സ്) 8,101 രൂപയുമാണ്. അംഗങ്ങളാകുന്നവർക്ക് കേരളപിറവി ദിനമായ നവംബര്‍ ഒന്നു മുതല്‍ പരിരക്ഷ ലഭ്യമാക്കും. നിലവില്‍ കേരളത്തിലെ 500 ലധികം ആശുപത്രികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ രാജ്യത്തെ 18000 ത്തോളം ആശുപത്രികള്‍ വഴി പ്രവാസി കേരളീയര്‍ക്ക് ക്യാഷ്ലെസ്സ് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി.

പദ്ധതിയിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി നോർക്ക ആസ്ഥാനത്തു സഹായ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചു. ഓൺലൈനായി വീഡിയോ കോൺഫെറെൻസിങ്ങ് സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് സഹായം ലഭ്യമാക്കുക. ഒക്ടോബര്‍ 30 വരെ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണി മുതൽ 3 .45 വരെ ഈ സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കും. നോർക്ക റൂട്സ് വെബ്സൈറ്റ് (https://id.norkaroots.kerala.gov.in/) വഴി വീഡിയോ കാൾ മുഖാന്തരമാണ്‌ പ്രവേശിക്കേണ്ടത്. "നോർക്ക കെയർ’ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം സെപ്തംബർ 22ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചിരുന്നു.

നോര്‍ക്ക കെയര്‍-ആനുകൂല്യങ്ങള്‍

റൂം വാടക: ഇന്‍ഷുറന്‍സ് തുകയുടെ 1% ഐസിയു ചാര്‍ജുകള്‍: 2% പ്രീ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷന്‍: 30 ദിവസത്തെ ചെലവുകള്‍ ആശുപത്രിയിലായശേഷം: 60 ദിവസത്തെ ചെലവുകള്‍ മെഡിക്കല്‍ മാനേജ്മെൻ്റ്: ഓരോ കേസിനും ₹25,000 വരെ ഡേ കെയര്‍ ചികിത്സകള്‍: ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സബ്-ലിമിറ്റുകളോ, കോ-പേയോ, അസുഖ പരിധിയോ ഇല്ല.അപകട ഇന്‍ഷുറന്‍സ് - ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്‌സണല്‍ ആക്‌സിഡന്റ് പോളിസി (10 ലക്ഷം രൂപ)

പരിരക്ഷ
മരണം: 100% ക്യാപിറ്റല്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് തുക + റിപ്പാട്രിയേഷന്‍ (ഇന്ത്യയില്‍: ₹25,000 / വിദേശത്ത്: ₹50,000) സ്ഥിരമോ പൂർണമോ ആയ ശാരീരിക വൈകല്യമോ ഉണ്ടായാൽ പോളിസി ഷെഡ്യൂള്‍ പ്രകാരം തുക അനുവദിക്കും.

നോര്‍ക്ക കെയര്‍ ഹൈലൈറ്റുകള്‍

നിലവിലുളള രോഗങ്ങള്‍ക്കും പരിരക്ഷ കാത്തിരിപ്പ് സമയം ഇല്ല (30 ദിവസം) ക്ലെയിം സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ 60 ദിവസം വരെ സമയം ഇന്ത്യയിലുടനീളം 14000 ത്തോളം ആശുപത്രികളില്‍ ക്യാഷ്‌ലെസ് സേവനം


രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ

വ്യക്തിഗത രജിസ്ട്രേഷൻ: norkaroots.kerala.gov.in സന്ദർശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ NORKA മൊബൈൽ ആപ്പ് (Android & iOS) ഉപയോഗിക്കുക.

ഗ്രൂപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ:

NORKA അംഗീകരിച്ച പ്രവാസി സംഘടനകളിലൂടെ. നിലവില്‍ അംഗീകാരമില്ലാത്ത പ്രവാസി സംഘടനകൾക്ക് മാസ്സ് എൻറോൾമെൻ്റിനായി താൽക്കാലിക ഐഡി നമ്പർ (നിബന്ധനകള്‍ക്ക് വിധേയമായി) നൽകുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ബന്ധപ്പെടുക (ടോൾഫ്രീ):
1800 2022 501
1800 2022 502
വാട്ട്‌സ്ആപ്പ്, നേരിട്ടുള്ള കോളുകൾ (9 am to 6.30 pm) +91 93640 84960 +91 93640 84961

