നോർക്ക ഹാക്കിങ് കേസ്: വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ സഹായം തേടാൻ കേരള ക്രൈംബ്രാഞ്ച്

തുടരന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിലെ അധികാരികളുടെ സഹകരണം തേടാനാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ തീരുമാനം

NORKA HACKING CASE
നോർക്ക ഹാക്കിങ് കേസ് (പ്രതീകാത്മക ചിത്രം) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 23, 2025 at 10:42 AM IST

2 Min Read
എറണാകുളം: സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏജൻസിയായ നോൺ-റസിഡൻ്റ് കേരളൈറ്റ്സ് അഫയേഴ്‌സ് (നോർക്ക) ൻ്റെ ആശയവിനിമയ സംവിധാനം ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2019-ലെ കേസിൽ അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി കേരള ക്രൈംബ്രാഞ്ച്. കേസിൽ നിർണായക വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി യുകെ, ടുണീഷ്യ, സെർബിയ, സൗദി അറേബ്യ തുടങ്ങി നാല് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ നിയമ നിർവഹണ ഏജൻസികളുടെ സഹായം തേടാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തീരുമാനിച്ചു. ഇതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

കോടികളുടെ നഷ്ടം, അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധം

2019 സെപ്റ്റംബർ 1 നും 22 നും ഇടയിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. കാക്കനാടുള്ള നോർക്ക ഓഫീസിലെ ബിഎസ്എൻഎൽ സിംഗിൾ വോയ്‌സ് ഓവർ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ (എസ്ഐപി) ലൈൻ ആണ് അജ്ഞാതരായ വ്യക്തികൾ ഹാക്ക് ചെയ്തത്. നോർക്കയുടെ ആഗോള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കരാർ സ്ഥാപനമായിരുന്നു ഈ ലൈനിൻ്റെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്നത്.

ഹാക്കിങ്ങിനെ തുടർന്ന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ ലൈൻ വഴി 83.35 ലക്ഷം രൂപയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര കോളുകൾ പോയതായി കണ്ടെത്തി. ഈ ഭീമമായ തുകയുടെ ബിൽ ബിഎസ്എൻഎൽ നോർക്കയ്ക്ക് നൽകിയതോടെയാണ് തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവന്നത്. നോർക്കയുടെ പരാതിയിൽ കൊച്ചി സൈബർ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും പിന്നീട് കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറുകയുമായിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിൽ സിസ്റ്റം ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതായും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നിരവധി കോളുകൾ പോയതായും സ്ഥിരീകരിച്ചു.

നിയമ സഹായത്തിനായി നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു

തുടരന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിലെ അധികാരികളുടെ സഹകരണം തേടാനാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ തീരുമാനം.

യുകെയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം (എംഎച്ച്എ) വഴി മ്യൂച്വൽ ലീഗൽ അസിസ്റ്റൻസ് (എംഎൽഎ) അഭ്യർഥന അയയ്ക്കാൻ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചു.

ടുണീഷ്യ, സെർബിയ, സൗദി അറേബ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിലവിൽ പരസ്പര നിയമ സഹായ ഉടമ്പടികൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ, അന്വേഷണത്തിനായി ലെറ്റർ റോഗേറ്ററി (എൽആർ) അയയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇതിന് കോടതിയുടെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്.

സംസ്ഥാന ഇൻ്റർപോൾ ലെയ്‌സൺ ഓഫീസർ കൂടിയായ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്‌പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസിനോട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാർഗനിർദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി എംഎൽഎ, എൽആർ അഭ്യർഥനകൾക്കായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചാലേ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നും അതുവരെ കേസ് തുടരുമെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 43(എ), 66, 66സി എന്നിവ പ്രകാരമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

