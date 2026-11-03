ടൺകണക്കിന് കുറുന്തോട്ടി കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു; വനവിഭവ കയറ്റുമതിക്ക് വനംവകുപ്പ് അനുമതിയില്ല, 500ഓളം ഗോത്രകുടുംബങ്ങളും സൊസൈറ്റിയും പ്രതിസന്ധിയിൽ
MEDICINAL HERBS CULTIVATION WAYANAD :വനവിഭവങ്ങൾ മരുന്നുനിർമാണശാലയിലേക്ക് അയക്കാൻ കല്ലൂർ സൊസൈറ്റിക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് കുറുന്തോട്ടി സംഭരണം പ്രതിസന്ധിയിൽ. സർക്കാർ ഇടപെടൽ തേടി സൊസൈറ്റി അധികൃതർ.
Published : November 3, 2026 at 2:55 PM IST
വയനാട്: മാനന്തവാടിയില് നിന്ന് ഒന്നേകാല് മണിക്കൂര് സഞ്ചരിച്ചാല് ഏതാണ്ട് 50 കിലോമീറ്ററകലെ തമിഴ്നാട് അതിര്ത്തിയോട് ചേര്ന്ന് കാണാം നൂല്പ്പുഴ ഗ്രാമം. രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിര്ത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ഗ്രാമം.വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് കര്ണാടകയും തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായി തമിഴ്നാടും അതിരിടുന്ന നൂല്പ്പുഴയില് നിന്ന് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റര് കൂടി മുന്നോട്ട് പോയാല് നൂല്പ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ആറാം വാര്ഡായ കല്ലൂര് എത്തി. അഞ്ചു കിലോമീറ്ററിനപ്പുറം കര്ണാടക അതിര്ത്തിയാണ്. രാത്രി യാത്രയ്ക്ക് വിലക്കുള്ള ബന്ദിപ്പൂര് വന മേഖല.
പുലര്ച്ചെ ആറു മണിക്ക് തുറക്കുന്ന ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഗേറ്റ് കടന്ന് നാലഞ്ച് കിലോമീറ്റര് മാത്രം പോകുമ്പോള് രാവിലെ തന്നെ വലിയ തലച്ചുമടുമായി പോകുന്ന ഗ്രാമീണരെ കാണാം.തൊട്ടടുത്തുള്ള ബത്തേരി ഷെഡ്യൂള്ഡ് ട്രൈബ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി രാവിലെ ഒമ്പതു മണിക്കു തന്നെ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. റോഡില് ആള്പ്പെരുമാറ്റം തുടങ്ങുമ്പോള് വനവുമായി ഇഴചേര്ന്ന് കഴിയുന്ന നൂല്പ്പുഴയിലെ കാടിന്റെ മക്കള് വന വിഭവങ്ങളുമായി എത്തും.
പട്ടികവർഗ സഹകരണ സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറി രജിതയും മറ്റംഗങ്ങളും രാവിലെത്തന്നെ സൊസൈറ്റിയിലുണ്ട്. ഒക്ടോബര് നവംബര് മാസങ്ങളില് പ്രധാനമായും ഇന്നാട്ടുകാര് സൊസൈറ്റിയിലെത്തിക്കുന്നത് കുറുന്തോട്ടിയാണ്. കുറുന്തോട്ടിക്ക് പുറമേ ചുണ്ടയും ഇവര് സൊസൈറ്റിയിലെത്തിക്കും. സംസ്ഥാനത്താകെ വന വിഭവങ്ങള് ശേഖരിക്കാന് നിയമ പരമായി അനുവാദമുള്ള 35 പട്ടിക വര്ഗ സഹകരണ സൊസൈറ്റികളുള്ളതില് അഞ്ചെണ്ണം വയനാട്ടിലാണ്. അതിലൊന്നാണ് കല്ലൂരിലെ സൊസൈറ്റി.
പുല്പ്പള്ളി, സുല്ത്താന് ബത്തേരി, മേപ്പാടി എന്നിവിടങ്ങളിലെ എസ് ടി സൊസൈറ്റികളും തവിഞ്ഞാല് തിരുനെല്ലി ട്രൈബല് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികള്ക്കുമാണ് വയനാട് ജില്ലയില് വന വിഭവങ്ങള് ശേഖരിക്കാന് അനുവാദമുള്ളത്. പാലക്കാട് ജില്ലയിലും അഞ്ച് സൊസൈറ്റികള് പ്രവൃത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല് മറ്റെങ്ങുമില്ലാത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാല് പൊറുതി മുട്ടുകയാണ് വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തോട് ചേര്ന്നുള്ള ഗോത്ര വര്ഗ സൊസൈറ്റികള്.
വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ഉപജീവനം നടത്തുന്ന നൂറുകണക്കിന് ഗോത്രകുടുംബങ്ങൾക്ക് താങ്ങായി നിൽക്കുന്ന നൂൽപ്പുഴ കല്ലൂരിലെ പട്ടികവർഗ സഹകരണ സൊസൈറ്റിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നത് കടുത്ത വന നിയമങ്ങള് തന്നെയാണ്. വന്യ ജീവി സങ്കേതത്താല് വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട് പ്രദേശമായതിനാല് വനവിഭവങ്ങൾ ആയുർവേദ മരുന്ന് നിർമാണശാലയിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നതിന് വനംവകുപ്പ് അനുമതി നിഷേധിക്കുന്നതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം.
ഒക്ടോബർ, നവംബർ മാസങ്ങളിലാണ് നൂൽപ്പുഴയിലെ ഗോത്രജനത കുറുന്തോട്ടിയും ചുണ്ടയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത്. കിലോയ്ക്ക് 20 രൂപ നിരക്കിൽ ഇവർ ശേഖരിച്ച് എത്തിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ സൊസൈറ്റി വാങ്ങി ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കാറാണ് പതിവ്. വനവിഭവ ശേഖരണ കാലത്ത് നൂറുകണക്കിന് ഗോത്രകുടുംബങ്ങളുടെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗ്ഗമാണ് ഇത്.
കുറുന്തോട്ടിക്കും ചുണ്ടയ്ക്കും പുറമെ തേൻ, കൽപാശം എന്നിവയും ഇവർ സൊസൈറ്റിയിൽ എത്തിക്കാറുണ്ട്. സൊസൈറ്റി ശേഖരിക്കുന്ന കുറുന്തോട്ടിയും ചുണ്ടയും കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയിലേക്കാണ് പ്രധാനമായും അയക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ 2023 മുതൽ ഇവ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അനുമതി വനംവകുപ്പ് നിഷേധിച്ചതോടെയാണ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായത്.
വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവ ശേഖരിക്കുന്നതെന്ന കാരണം പറഞ്ഞാണ് വനംവകുപ്പ് കയറ്റുമതി പാസ് നിഷേധിക്കുന്നതെന്നാണ് സൊസൈറ്റിയുടെ ആരോപണം. മുൻവർഷം സംഭരിച്ച അഞ്ച് ടൺ കുറുന്തോട്ടി ഇപ്പോഴും സൊസൈറ്റിയുടെ സംഭരണശാലയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണെന്ന് പട്ടികവർഗ സഹകരണ സൊസൈറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി രജിത പറഞ്ഞു.
'ഇപ്പോൾ സീസൺ ആണ്. ഇതിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന നിരവധി ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. സംഘത്തിനും ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്കും ഇത് വരുമാന മാർഗമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷവും സ്ഥിതി ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. വനംവകുപ്പ് മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്ന തടസങ്ങൾ മാറി ഇത്തവണയെങ്കിലും കയറ്റി അയക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഈ വർഷവും ഗോത്രജനത ശേഖരിച്ച് എത്തിച്ച വിഭവങ്ങൾ സൊസൈറ്റി ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട്', രജിത വ്യക്തമാക്കി. മുൻവർഷങ്ങളിൽ സംഭരിച്ച ടൺ കണക്കിന് കുറുന്തോട്ടി സൊസൈറ്റിയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
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സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം മുടങ്ങിയാൽ അതിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ വരുമാനവും ഉപജീവനവും ബാധിക്കപ്പെടും. അവരുടെ വരുമാനം കുറയുകയും കടബാധ്യതയോ സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വമോ ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യാം. ഈ വർഷം ഇതുവരെ 30 ടണ്ണോളം കുറുന്തോട്ടിയാണ് സൊസൈറ്റി ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇതിനുപുറമെ ചുണ്ടയുടെ സംഭരണവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനുമതി ലഭിക്കാത്തപക്ഷം, സൊസൈറ്റിക്ക് ഉത്പന്നങ്ങൾ കൈമാറാനാകില്ല. അഞ്ഞൂറോളം വരുന്ന ഗോത്രകുടുംബങ്ങളുടെ ജീവനമാർഗ്ഗം കൂടിയായ ഈ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വകുപ്പ് മന്ത്രിയെ അടക്കം സമീപിച്ച് കാത്തിരിക്കുകയാണ് സൊസൈറ്റി അധികൃതർ.
വനവുമായി ഇഴചേര്ന്ന ജീവിതമാണ് നൂല്പ്പുഴക്കാരുടേത്. ഇരുപത്തയ്യായിരത്തോളം വരുന്ന ജനങ്ങളില് മൂന്നിലൊന്നു പേരും വനവിഭവങ്ങള് ശേഖരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. 3300 ലേറെ കുടുംബങ്ങളുള്ള നൂല്പ്പുഴയില് പകുതിയിലേറെപ്പേരും പട്ടിക വിഭാഗക്കാരാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സമ്പൂര്ണ്ണ ഇ മാലിന്യ മുക്ത പഞ്ചായത്തെന്ന ബഹുമതി സ്വന്തമാക്കി നൂല്പ്പുഴ വാര്ത്തകളില് നിറഞ്ഞത്.
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