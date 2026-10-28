ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇ-മാലിന്യമുക്ത പഞ്ചായത്ത്; ചരിത്ര നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി വയനാട് നൂൽപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ ഇ-മാലിന്യമുക്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.
Published : October 28, 2026 at 7:01 PM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: മാലിന്യനിർമാർജന രംഗത്ത് രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായി വയനാട്ടിലെ നൂൽപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനത്തോളം ഗോത്രവിഭാഗം അധിവസിക്കുന്ന ഈ മലയോര പഞ്ചായത്ത്, ഹരിതകർമ്മസേനയുടെയും ജനങ്ങളുടെയും കൂട്ടായ്മയിലൂടെ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഇ-മാലിന്യമുക്ത പഞ്ചായത്തെന്ന ചരിത്ര നേട്ടമാണ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
കേരള-കർണാടക അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന നൂൽപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി മാറുകയാണ്. ഇലക്ട്രോണിക് മാലിന്യങ്ങൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ശാസ്ത്രീയമായി നിർമാർജനം ചെയ്താണ് ഈ ചരിത്ര വിജയം പഞ്ചായത്ത് കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മാസം പതിനഞ്ച്, പതിനാറ് തീയതികളിൽ ആരംഭിച്ച ഇ-മാലിന്യ ശേഖരണം വലിയ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയത്. പഞ്ചായത്തിലെ പത്തൊമ്പത് വാർഡുകളിലും വീടുകൾ തോറും നേരിട്ടെത്തിയാണ് ഹരിതകർമ്മസേന ഈ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത്.
പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 3,395 കിലോഗ്രാം ഇ-മാലിന്യമാണ് ശേഖരിച്ച് കല്ലൂരിലെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ എംസിഎഫിൽ (Micro Coordination Facility) എത്തിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം രണ്ടാംഘട്ടമായി ഇക്കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച വീണ്ടും മാലിന്യ ശേഖരണം നടത്തുകയുണ്ടായി. രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ 2,028 കിലോഗ്രാം മാലിന്യമാണ് ജനങ്ങൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് നൽകിയത്. അങ്ങനെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി ആകെ അഞ്ചര ടണ്ണോളം ഇ-മാലിന്യമാണ് നൂൽപ്പുഴയിൽ നിന്നും വിജയകരമായി ശേഖരിച്ചത്.
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"നൂൽപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇ-മാലിന്യ മുക്ത പഞ്ചായത്തായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പഞ്ചായത്തിലെ 19 വാർഡുകളിൽ ഉന്നതിയിലടക്കം ഹരിതകർമ്മ സേനയുടെ പരിശ്രമത്തിൻ്റെയും ഇഛാശക്തിയുടെയും ഫലമാണിതെന്ന്" ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ബെന്നി കൈനിക്കൽ പറഞ്ഞു.
ശേഖരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഇ-മാലിന്യങ്ങളും 'ക്ലീനിങ് കേരള' കമ്പനിക്കാണ് കൈമാറുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ശേഖരിച്ച മൂന്നര ടണ്ണോളം ഇ-മാലിന്യങ്ങൾ ഇതിനോടകം കമ്പനിക്ക് നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ ശേഖരിച്ച രണ്ട് ടണ്ണോളം മാലിന്യവും കമ്പനിക്ക് കൈമാറാനായി എംസിഎഫിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കമ്പനി നിശ്ചയിക്കുന്ന വിലയനുസരിച്ച് വീടുകളിൽ നിന്ന് ഇനം തിരിച്ചു തൂക്കിയാണ് ഈ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് എന്നത് ഈ പദ്ധതിയുടെ സുതാര്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു.
നാടിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനും ശുചിത്വത്തിനുമായി മാതൃകാപരമായ ഈ മുന്നേറ്റത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നേട്ടം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് സുൽത്താൻബത്തേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് പ്രസന്ന ശശീന്ദ്രനാണ്. ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നടപ്പിലാക്കിയ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ കേരളത്തിന് രാജ്യത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ വീണ്ടും അഭിമാനമായിരിക്കുകയാണ് നൂൽപ്പുഴ. മാലിന്യരഹിത നവകേരളമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകൾക്കും ഇതൊരു വലിയ പാഠവും പ്രചോദനവുമാണ്.
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