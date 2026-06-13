ഷിഗെല്ല മരണം: ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് കീഴാറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത്, പ്രതിരോധ നടപടികൾ ഊർജ്ജിതം
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷിഗെല്ല ബാധിച്ച് സരോജനി എന്ന സ്ത്രീ മരിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി എത്തിയത്.
Published : June 13, 2026 at 7:56 PM IST
മലപ്പുറം: കീഴാറ്റൂരിൽ ഷിഗെല്ല ബാധയെ തുടർന്നുള്ള മരണത്തിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് മൂസക്കുട്ടി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷിഗെല്ല ബാധിച്ച് പ്രദേശത്ത് ഒരു സ്ത്രീ മരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ ആശങ്ക നിലനിൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ആശങ്ക വേണ്ടെന്നും ജാഗ്രത മതിയെന്നും കീഴാറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് വ്യക്തമാക്കി.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് കീഴാറ്റൂർ പ്രദേശത്ത് ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെയും പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിരോധ നടപടികൾ ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കിണറുകളിൽ ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
പൊതുജനങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല. നിലവിൽ പ്രദേശത്ത് മറ്റ് ആർക്കും തന്നെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആരോഗ്യവകുപ്പും പഞ്ചായത്തും കൃത്യമായ പ്രതിരോധ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് പറഞ്ഞു.
മുൻകരുതലായി വയറിളക്കം ശർദ്ദി എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് സന്ദർശിക്കുകയും പനി ക്ലിനിക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയായി അവർ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും ബോധവൽകരണ ക്ലാസുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും പ്രസിഡൻ്റ് പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് കടുത്ത വയറിളക്കത്തെ തുടർന്ന് കീഴാറ്റൂർ സ്വദേശിനി സരോജിനിയെ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമായതിനെ തുടർന്ന് സരോജിനിയെ പിന്നീട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഇവർ മരണപ്പെട്ടത്. ഹൃദയാഘാതം മൂലമാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെന്നായിരുന്നു ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത്. പിന്നീട് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ട് നടത്തിയ വിദഗ്ധ പരിശോധനയിലാണ് ഷിഗല്ല ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ലാം രോഗികളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുവരികയാണ്. 85 ലധികം കേസുകളാണ് സംസ്ഥനാത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. രോഗവ്യാപനം കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ ആവശ്യമെങ്കിൽ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളാക്കി മാറ്റാനാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം.
മലിനജലത്തിലൂടെയും കേടായ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും സമ്പർക്കത്തിലൂടെയും വളരെ വേഗം പടരുന്ന ബാക്ടീരിയ ബാധയായതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു. വയറിളക്കം, പനി, കടുത്ത വയറുവേദന, മലത്തോടൊപ്പം രക്തവും പഴുപ്പും കലർന്നു പോവുക എന്നിവയാണ് ഷിഗെല്ലയുടെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാലുടൻ സ്വയംചികിത്സ ഒഴിവാക്കി കൃത്യമായ വൈദ്യസഹായം തേടണം.
ശുചിത്വമില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും മലിനജലം ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ഭക്ഷണശാലകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യവിഭാഗത്തിനും മന്ത്രി നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കുടിവെള്ള സ്രോതസുകൾ നിർബന്ധമായും ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തണമെന്നും തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പൊതുജനങ്ങളോട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.
Also Read: നിപ നിരീക്ഷണം: ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയ മൂന്നുപേരുടെ പരിശോധന ഫലം നെഗറ്റീവ്