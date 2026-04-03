വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന സ്വപ്‌നം സിപിഎമ്മിനില്ല; പിണറായി തന്നെയെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെന്നാണ് ജനതീരുമാനം, മനസ് തുറന്ന് എം വി ഗോവിന്ദന്‍

എൽഡിഎഫിന് വലിയ മുന്നേറ്റം സൃഷ്ടിക്കാനാകും. ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ മൂന്നാം തവണ ഇടതു സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരും. ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല.

MV GOVINDAN KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 CPM
MV GOVINDAN INTERVIEW (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 3, 2026 at 8:35 PM IST

Updated : April 3, 2026 at 8:44 PM IST

സി എസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ

തിരുവനന്തപുരം: വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന സ്വപ്നം സിപിഎമ്മിന് ഇല്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ. പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാകണമെന്നാണ് ജനതീരുമാനമെന്നും എംവി ഗോവിന്ദൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ജി സുധാകരൻ സംഘടനയിൽ നിന്നും പുറത്തുപോയത് പാർട്ടിയുടെ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായാണ്. എംഎൽഎ ആകാനായി ഒരാൾ പുറത്തു പോയാൽ പാർട്ടിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്‌നവുമില്ലെന്നും ഇ ടിവി ഭാരതിന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ എംവി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.

നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇടതു മുന്നണിയുടെ വിജയ പ്രതീക്ഷ ?

എൽഡിഎഫിന് വലിയ മുന്നേറ്റം സൃഷ്ടിക്കാനാകും. ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ മൂന്നാം തവണ ഇടതു സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരും. ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. സംശയമുണ്ടാക്കാൻ ചില മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു.

ഭരണ വിരുദ്ധവികാരമുണ്ടെന്ന ശക്തമായ പ്രചാരണം പ്രതിപക്ഷവും എൻഡിഎയെയും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രചാരണരംഗത്ത് അത്തരമൊരു വികാരം പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടോ ?

ഭരണ വിരുദ്ധവികാരം സംസ്ഥാനത്തില്ല. മാത്രമല്ല, ഈ സർക്കാർ തുടരണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ വികാരം. എന്തെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്കെതിരായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർക്കു കൂടി തോന്നുന്നുണ്ടോ. വികസനമാണ് പ്രധാനം. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് ഇത്രയും വലിയ വികസനം സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അഞ്ചുവർഷം കഴിയുമ്പോൾ സർക്കാരുകൾ മാറിവരുമ്പോൾ നേട്ടത്തുടർച്ച നിശ്ചലമാകുന്നതാണ് ഇതുവരെ കണ്ടത്. ഇപ്പോൾ തുടർ സർക്കാർ വന്നതോടെ വികസനത്തുടർച്ചയുണ്ടായി. ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനിയില്ലെന്നാണ് എല്ലാ സർവേയും പറഞ്ഞത്.

MV GOVINDAN KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 CPM
എം വി ഗോവിന്ദന്‍ (ETV Bharat)

കോവിഡ്, പ്രളയം എന്നിവയെ എല്ലാം അതിശക്തമായി നേരിട്ട് രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വന്നു. ഇപ്പോൾ എൽഡിഎഫ്- യുഡിഎഫ് സമാനമായ പിടിക്കുമെന്നും എൽഡിഎഫിന് മുൻതൂക്കമെന്നും ഭൂരിഭാഗം സർവേയും പറയുന്നു. യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ലെന്ന് മുൻ സർവേകൾ പ്രവചിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് 99 സീറ്റാണ് ഇടതുമുന്നണി നേടിയത്. അവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ മുൻതൂക്കമെന്ന അഭിപ്രായത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. 99 സീറ്റിനേക്കാൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള മുന്നേറ്റം ഇത്തവണ ഉണ്ടാകും.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ ഡീൽ ആരോപണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സജീവം. എൽഡിഎഫ്- ബിജെപി ഡീൽ കോൺഗ്രസ് സജീവമായി ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്.

യുഡിഎഫ്- ബിജെപി ഡീലാണ് സജീവമായി നടക്കുന്നത്. അതു മറക്കാനാണ് അവർ സിപിഎമ്മിനെതിരെ ഡീൽ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിൽ ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തിയത് കോൺഗ്രസ് സഹായത്തിലാണ്. 41 സീറ്റിൽ കോൺഗ്രസ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തു പോയി. അവിടെയെല്ലാം ബിജെപി വിജയിച്ചു. 21 ഇടത്ത് ബിജെപി പിന്തുണയോടെ കോൺഗ്രസ് വിജയിച്ചു. രണ്ടുപ്രാവശ്യം പാർലമെന്റിലും ഒരുതവണ നിയമസഭയിലും ശക്തമായ ഡീൽ അവർ പരസ്പരം നടത്തി. ഒ രാജഗോപാൽ നേമത്ത് വിജയിച്ചപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്‍റെ 29,000 ത്തോളം വോട്ടുകൾ അവർ മറിച്ചുനൽകി.

MV GOVINDAN INTERVIEW (ETV Bharat)

തൃശ്ശൂർ 84,000 വോട്ടുകൾ ബിജെപിക്ക് നൽകി സുരേഷ് ഗോപിയെ വിജയിപ്പിച്ചു. 16,000 വോട്ടുകൾ കൂടുതൽ നേടി എൽഡിഎഫ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. കോൺഗ്രസ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായി. മറ്റത്തൂർ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ്. വിജയിച്ച കോൺഗ്രസുകാരെല്ലാം ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. ഇതാണ് കേരളത്തിന്റെ ചിത്രം ഇതു മറച്ചുവക്കാനാണ് സിപിഎമ്മിനെതിരെ ഡീൽ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത്. കള്ളപ്രചാരണമാണ് യുഡിഎഫ് നടത്തുന്നത്. ബിജെപി കേരളത്തിൽ വിജയിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് പിന്തുണ കൊണ്ടുമാത്രമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വിജയിക്കില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുമ്പോൾ ബിജെപി ജയിച്ചാൽ ഡീൽ അറിയാനാകും. ബിജെപിക്ക് ഒറ്റക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒറ്റസീറ്റും കേരളത്തിൽ ഇല്ല.

കോൺഗ്രസിന് ഒരു വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയെന്നത് തന്റെ സ്വപ്‌നമാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി കഴിഞ്ഞദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. സിപിഎമ്മിന് അങ്ങനെയൊരു സ്വപ്‌നമുണ്ടോ ?

സിപിഎമ്മിന് അങ്ങനെയൊരു സ്വപ്‌നമില്ല. പാർട്ടി അതതു കാലങ്ങളിൽ തീരുമാനിക്കുന്നവരാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നത്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അതു സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ട്. പിബിയിൽ നിന്നും ഒരാൾ മാത്രമേ മത്സരിക്കുന്നുള്ളൂ അത് പിണറായി വിജയനാണ്. ജനം തീരുമാനിക്കുന്നത് പിണറായി മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്ന് തന്നെയാണ്. പാർട്ടി അത് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും.

MV GOVINDAN KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 CPM
എം വി ഗോവിന്ദന്‍ പിണറായി വിജയനൊപ്പം (ETV Bharat)

തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജി സുധാകരൻ, പികെ ശശി, അയിഷാ പോറ്റി എന്നിങ്ങനെ ചില നേതാക്കൾ പാർട്ടി വിട്ടു പോയി. ഇതെല്ലാം പാർട്ടിക്ക് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നില്ലേ ?

ഒഴിവാക്കാനാകില്ല. അതൊരു പ്രക്രിയയാണ്. പാർട്ടി ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാണത്. പല കാര്യങ്ങളിലൂം നടപടി നേരിട്ടവരും പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ ഉള്ളവരുമാണ് പാർട്ടി വിട്ടുപോയത്. അതുകൊണ്ട് പാർട്ടിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല. അഞ്ചരലക്ഷത്തോളം വരുന്ന പാർട്ടിക്കാരും ലക്ഷക്കണക്കിന് അനുഭാവികളുമുള്ള വലിയൊരു പാർട്ടിയാണിത്. അതിൽ നിന്നും ചിലർ പോകുന്നതു കൊണ്ട് പാർട്ടിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്‌നവുമില്ല.

എംപിയോ എംഎൽഎയോ ഒന്നുമാകാതെ ലക്ഷക്കണക്കിനു പേർ ഈ പാർട്ടിക്കു വേണ്ടി രാപ്പകൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് എംഎൽഎ ആകണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്തു പോയാൽ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട യാതൊരു കാര്യവും പാർട്ടിക്കില്ല.

ജി സുധാകരൻ ഈ തീരുമാനം മുൻപേ എടുത്തതാണെന്ന അഭിപ്രായം പാർട്ടിക്കുണ്ടോ ?

സുധാകരൻ ഇതു മുൻപേ കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനമാണ്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് പാർട്ടിക്ക് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ട്. തീരുമാനത്തെ പരുവപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം നിലപാടുകൾ കൈക്കൊണ്ടിരുന്നത്.

MV GOVINDAN KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 CPM
എം വി ഗോവിന്ദന്‍ ലേഖകനൊപ്പം (ETV Bharat)

പയ്യന്നുർ രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് വിവാദത്തിൽ 'ഒരു കള്ളനെ കണക്ക് കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന്' എം സ്വരാജ് പറഞ്ഞിരുന്നു. വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഒരു കള്ളനാണെന്നോ, കളവ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നോ പാർട്ടിക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടോ ?

അതിൽ ഇനി പാർട്ടി അഭിപ്രായത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല. കാരണം അയാൾ ഇപ്പോൾ യുഡിഎഫായി. സുധാകരൻ, ശശി, കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, ടികെ ഗോവിന്ദൻ എന്നിവരെല്ലാം യുഡിഎഫായി. അതുകൊണ്ട് അവരെക്കുറിച്ച് സിപിഎം ഇനി അഭിപ്രായം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. എൽഡിഎഫ്- യുഡിഎഫ് പോരാട്ടത്തിൽ അവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ യുഡിഎഫ് ചേരിയിലാണ്. അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം മാറി. അവരെ വ്യക്തിപരമായി ഇനി അപഗ്രഥിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. മരിച്ചുപോയ കുട്ടിയുടെ ജാതകം നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.

കണ്ണൂർ സിപിഎം ജില്ലാകമ്മിറ്റിയംഗവും മുൻ നഗരസഭ അദ്ധ്യക്ഷയുമായ പികെ ശ്യാമളയെ തളിപ്പറമ്പ് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയപ്പോൾ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്നുതന്നെ ഉയർന്ന ആരോപണം സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ ഭാര്യക്ക് സീറ്റ് നൽകിയെന്നാണ്. അതിൽ താങ്കൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി വിഷമമുണ്ടോ ?

എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി യാതൊരു വിഷമവുമില്ല. സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നേരെ ഉയർന്ന വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു അത്തരം ആരോപണങ്ങൾ. പുരുഷ മേധാവിത്വപരമായ ആക്ഷേപമായിരുന്നു അത്. ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുയെന്ന അഭിപ്രായം പുരുഷ മേധാവിത്വമാണ്.

എല്ലാവർക്കും സ്വതന്ത്ര വ്യക്തിത്വമില്ലേ. സ്വതന്ത്ര വ്യക്തിത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന നിലപാടാണ് പാർട്ടി എല്ലാക്കാലത്തും കൈക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ആരുടെയെങ്കിലും ചെലവിൽ എംപിയോ എംഎൽഎയോ ആകാൻ കഴിയുന്ന പാർട്ടിയല്ല സിപിഎം. എന്റെ ഭാര്യയാണെന്നുള്ളതു കൊണ്ട് മത്സരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീവിരുദ്ധമാണ്. ഞാനും പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമായതിനാൽ വ്യക്തിപരമായി കാണുന്നില്ല.

പേരാമ്പ്രയിൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പ്രചാരണ വാഹനത്തിൽ നിന്നും വന്ന അനൗൺസ്‌മെന്‍റ് വർഗീയ ആരോപണമായി ഉയർന്നു വരുകയാണ്. 2024ൽ വടകരയിൽ കാഫിർ പരാമർശ വിവാദമുണ്ടായി. ഇത്തരം വർഗീയ പരാമർശങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും സിപിഎമ്മിനെതിരെ ഉയരുന്നത് ഗൗരവതരമല്ലേ ?

മതം, മതമാണ് പ്രശ്‌നമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ മത്സരിക്കുന്നില്ലേ. ക്ഷേത്രനഗരിയിൽ ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രം മതിയെന്നു പറയുന്നവരുമുണ്ട്. രണ്ടുഭാഗത്തും വർഗീയതയുണ്ട്. അതെല്ലാം കാണണം. കാഫിർ വിവാദം ശുദ്ധ അസംബന്ധമായിരുന്നു. സിപിഎമ്മിനെ വർഗീയതയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ബിജെപിക്കും ജമാ അത്തെ ഇസ്ലാമിക്കും, അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ വർഗീയതക്കും എതിരായി നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് സിപിഎം.

MV GOVINDAN KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 CPM
എം വി ഗോവിന്ദന്‍ (ETV Bharat)

ബിജെപി സംസ്ഥാനത്ത് വോട്ട് വിഹിതം വർധിപ്പിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ?

ഇല്ല. അവരുടെ വോട്ടുകൾ വർദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. 19 ശതമാനമായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞതവണ 16 ശതമാനമായി കുറയുകയായിരുന്നു. ഇത്തവണയും അതു കുറയും. പ്രധാനമന്ത്രിയും മറ്റുള്ളവരും ഇവിടെ നിരങ്ങുന്നതു കൊണ്ട് ബിജെപിയുടെ സ്വീകാര്യത വർദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. യുഡിഎഫാണ് ബിജെപിയെ സഹായിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളല്ലേ ഇപ്പോൾ ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥികളായി മത്സരിക്കുന്നത്. കരുണാകരന്റെ മകളും എകെ ആന്റണിയുടെ മകനുമെല്ലാം ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ്.

വിഎസ് അച്യൂതാനന്ദനും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും ഇല്ലാതെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്. അവരുടെ അഭാവം വ്യക്തിപരമായി എങ്ങനെ കാണുന്നു ?

വിഎസിനും കൊടിയേരിക്കും പകരം കൂട്ടായ ഒരു പാർട്ടി നേതൃത്വം രൂപപ്പെട്ടു വരണം. ഇഎംഎസിനും എകെജിക്കും പകരം വക്കാനാളില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെ തേടിപ്പോയിട്ടു കാര്യമില്ല. പാർട്ടി വിടവുകൾ നികത്താനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്.

Last Updated : April 3, 2026 at 8:44 PM IST

