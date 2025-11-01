വിശക്കുന്ന വയറിന് മുമ്പില് ഒരു വികസനത്തിനും വിലയില്ല, അതിദാരിദ്ര്യം പോയാലും ദാരിദ്ര്യം ബാക്കിയെന്നും മമ്മൂട്ടി
എനിക്ക് കേരളത്തെക്കാള് പ്രായമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളം എന്നെക്കാള് ഇളയതാണെന്നും മമ്മൂട്ടി. ഈ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമൂഹിക ബോധത്തിന്റെയും ജനാധിപത്യ ബോധത്തിന്റെയും ഫലമായി സംഭവിച്ചതാണ്.
Published : November 1, 2025 at 7:32 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: അതിദാരിദ്ര്യ മുക്ത കേരളം എന്ന പ്രഖ്യാപന വേദിയില്, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമൂഹിക നേട്ടങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ചും ദാരിദ്ര്യ നിര്മ്മാര്ജ്ജനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞും നടന് മമ്മൂട്ടി. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ ചടങ്ങില് വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത അദ്ദേഹം, 'ഏത് കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന വികസനമുണ്ടെങ്കിലും, വിശക്കുന്ന വയറിന് മുമ്പില് ഒരു വികസനത്തിനും വിലയില്ല' എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു. വികസന പദ്ധതികള് വിശക്കുന്ന വയറുകള് കണ്ടുതന്നെ പൂര്ത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഏകദേശം എട്ടോ ഒമ്പതോ മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് താന് ഒരു പൊതുവേദിയില് എത്തുന്നത് എന്ന് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. ഈ ചെറിയ കാലയളവിനുള്ളില് പോലും സംസ്ഥാനത്ത് നിരവധി കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന വികസനങ്ങള് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു.
'എറണാകുളത്തുനിന്ന് യാത്ര ചെയ്താണ് ഞാന് ഇവിടെ വന്നത്. ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യാന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആറേഴ് മാസങ്ങള്ക്കകം ആ യാത്ര സുഗമമാവുമെന്ന് ഞാന് വിശ്വസിക്കുന്നു, വിചാരിക്കുന്നു. അത് വികസനം തന്നെയാണ്. എന്നാല് വികസനം എന്ന് പറയുമ്പോള് ആരുടെ വികസനമാണ്? രാജപാതകളും വലിയ കെട്ടിടങ്ങളും നിര്മിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് നാം വികസിക്കുന്നില്ല. വികസിക്കേണ്ടത് സാമൂഹിക ജീവിതമാണ്. സാമൂഹിക ജീവിതം വികസിക്കണമെങ്കില് ദാരിദ്ര്യം പരിപൂര്ണമായി തുടച്ചുമാറ്റപ്പെടണം.'
കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക നില പലപ്പോഴും ലോകത്തെ അതിശയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മമ്മൂട്ടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ലോകത്തിലെ അതിസമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ 20-ല് ഒരുഭാഗം പോലുമില്ലാത്ത കേരളമാണ് ഇത്രയും വലിയ സാമൂഹിക നേട്ടങ്ങള് കൊയ്യുന്നത്. 'എനിക്ക് കേരളത്തെക്കാള് പ്രായമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളം എന്നെക്കാള് ഇളയതാണെന്നും മമ്മൂട്ടി. ഈ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമൂഹിക ബോധത്തിന്റെയും ജനാധിപത്യ ബോധത്തിന്റെയും ഫലമായി സംഭവിച്ചതാണെന്ന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അതിദാരിദ്ര്യ മുക്തമായ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നതിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രി വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നും മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. 'അതിദാരിദ്ര്യത്തില്നിന്ന് മാത്രമേ നാം മുക്തമായിട്ടുള്ളൂ. ദാരിദ്ര്യം ഇനിയും നമ്മുടെ മുന്നില് ബാക്കിയാണ്.' ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളെ കേരള ജനത തോളോട് തോള് ചേര്ന്ന് അതിജീവിച്ചതുപോലെ, ദാരിദ്ര്യത്തിനെതിരെയും സാഹോദര്യത്തോടെ പോരാടാന് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
എല്ലാവര്ക്കും കേരളപ്പിറവിയും ഇന്ന് ജനിച്ച എല്ലാവര്ക്കും ജന്മദിനവും ആശംസിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്.
അതിദാരിദ്ര്യ മുക്ത കേരള പ്രഖ്യാപന റിപ്പോര്ട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് നടന് മമ്മൂട്ടിക്ക് കൈമാറുകയും ചടങ്ങില് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു.
