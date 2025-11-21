എസ്ഐആറിന് സ്റ്റേയില്ല; ഹർജികളില് 26ന് വിശദമായ വാദം കേള്ക്കും, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് നോട്ടിസ്
കേരളത്തില് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉടൻ നടക്കാനിരിക്കെ എസ്ഐആർ നിർത്തിവയ്ക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി.
Published : November 21, 2025 at 1:59 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: എസ്ഐആറിന് എതിരായി സംസ്ഥാന സര്ക്കാറുകളും രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികളും നല്കിയ ഹര്ജികളില് സുപ്രീംകോടതി സ്റ്റേ അനുവദിച്ചില്ല. ഹര്ജികള് നവംബര് 26ന് കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. വിഷയത്തില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് സുപ്രീംകോടതി നോട്ടിസ് അയച്ചു.
ഹര്ജികള് കൂടുതൽ വിശദമായി പരിഗണിക്കാനായാണ് 26ലേക്ക് വാദം നീട്ടിവച്ചത്. കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉടൻ നടക്കാനിരിക്കെ എസ്ഐആർ നിർത്തിവയ്ക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി അറിയിച്ചു. കേരളത്തിലെ വിഷയം പ്രത്യേകം തന്നെ പരിഗണിക്കുമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു.
സംസ്ഥാന സർക്കാരും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും കോടതിയിൽ എത്തിയിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ കോടതിയിലെത്തിയിരുന്നില്ല. അതിനാൽ കമ്മിഷൻ്റെ ഭാഗം കോടതിക്ക് വിലയിരുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനോട് ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരണം സുപ്രീംകോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടി പരിഗണിച്ച ശേഷമായിരിക്കും കൂടുതൽ നടപടി എടുക്കുകയെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു.
