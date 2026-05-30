മഴയൊന്ന് കനത്താൽ യാത്ര പിന്നെ ദുഷ്കരം... റോഡിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് ഇനി എത്രനാള്?
Published : May 30, 2026 at 1:40 PM IST
വയനാട്: വികസനത്തിൻ്റെ കഥകൾ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും, ഇന്നും ഒരു റോഡിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുണ്ട് വയനാട്ടിൽ. അമ്പുകുത്തി ഉന്നതി പ്രദേശത്തെ ഇരുപതോളം കാട്ടുനായ്ക്ക കുടുംബങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി ദുരിതജീവിതം നയിക്കുകയാണ്. മഴ ശക്തമാകുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും കാൽനട യാത്രപോലും ജീവൻ പണയം വെച്ചുള്ള പോരാട്ടമായി മാറുന്നു.
അമ്പുകുത്തിയിലെ ഉന്നതി പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ പ്രധാന റോഡിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്ററോളം ചെങ്കുത്തായ മലമ്പാത കയറിയിറങ്ങണം. വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ലാത്ത ഈ വഴിയാണ് ഇരുപതോളം കുടുംബങ്ങളുടെ ലോകവുമായി ഉള്ള ഏക ബന്ധം. മഴ പെയ്താൽ വഴി മുഴുവൻ ചെളിയും വഴുക്കലുമായി മാറും. ഒരു കാൽപിഴച്ചാൽ അപകടം ഉറപ്പ്.
രോഗം വന്നാലോ അടിയന്തര സാഹചര്യം ഉണ്ടായാലോ ആംബുലൻസിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയൂ. കസേരയിൽ ഇരുത്തിയോ ചുമലിലേറ്റിയോ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട യാത്ര നടത്തിയ ശേഷമാണ് രോഗികളെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുന്നത്. ഓരോ മഴക്കാലവും ഇവർക്ക് പ്രകൃതിയോടും സാഹചര്യങ്ങളോടും നടത്തുന്ന അതിജീവന പോരാട്ടമാണ്.
വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി പുറപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഈ വഴി തന്നെയാണ് ആശ്രയം. മഴയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഭയമാണ്. കൈകളിൽ പുസ്തക സഞ്ചിയും മനസിൽ ഭയവും നിറച്ചാണ് കുട്ടികൾ ദിവസേന ഈ അപകടവഴി താണ്ടുന്നത്. ഒരു സിലിണ്ടറോ ഒരു ചാക്ക് അരിയോ പോലും വാങ്ങണമെങ്കിൽ തലയിൽ ചുമന്നാണ് വീട്ടിലെത്തിക്കേണ്ടത്.
സാധാരണ ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇവിടെ വലിയ വെല്ലുവിളികളാണ്.
റോഡ് ഇല്ലാത്തത് കാരണം പല കുടുംബങ്ങളുടെയും വീടുപണി പാതിവഴിയിൽ നിലച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ എത്തിക്കാൻ പോലും മാർഗമില്ല. വർഷങ്ങളായി അധികൃതരുടെ വാതിലുകൾ മുട്ടിയിട്ടും പരിഹാരം കാണാത്തതിൻ്റെ നിരാശയിലാണ് നാട്ടുകാർ.
റോഡിനായി ആവശ്യമായ സ്ഥലം പ്രദേശവാസികൾ തന്നെ വിട്ടുനൽകിയെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. വഴി തുറക്കാൻ തങ്ങളാൽ കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും അധികൃതർ വേണ്ട നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോയില്ലെന്നാണ് പരാതി. അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങളായ യാത്രാസൗകര്യവും ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കുള്ള സുരക്ഷിത പ്രവേശനവും ഇന്നും ഇവർക്ക് സ്വപ്നമായി തുടരുകയാണ്.
ഓരോ മഴത്തുള്ളിയും വീഴുമ്പോഴും ദുരിതം ഇരട്ടിയാകുന്ന ഉന്നതി നിവാസികൾക്ക് ഇനി വേണ്ടത് വാഗ്ദാനങ്ങളല്ല, ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു വഴിയാണ്. ഒരു റോഡ് മാത്രം മതി... രോഗിയെ സമയത്ത് ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാനും, കുട്ടികളെ സുരക്ഷിതമായി സ്കൂളിലെത്തിക്കാനും, ഈ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ ജീവിതം ഉറപ്പാക്കാനും. ഉന്നതിയിലെ ഈ കാത്തിരിപ്പിന് എന്നാണ് ഒടുവിൽ ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാകുക എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ബാക്കിയാകുന്നത്.
