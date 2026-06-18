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ടാങ്കിന് ലീക്ക്... കൽപ്പറ്റ പഴയ ബസ് സ്‌റ്റാൻഡിലെ പൊതുശുചിമുറി അടച്ചു; വലഞ്ഞ് യാത്രക്കാർ

നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാർ എത്തിച്ചേരുന്ന പഴയ ബസ് സ്‌റ്റാൻഡിലെ പൊതുശുചിമുറിയാണ് ഒരാഴ്‌ചയായി അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നത്. എത്രയും പെട്ടന്ന് ഇത് പരിഹരിച്ച് തുറന്ന് കൊടു്കകണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.

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Public toilet in Kalpetta old bus stand (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 18, 2026 at 7:53 PM IST

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വയനാട്: ജില്ലാ ആസ്ഥാനമായ കൽപ്പറ്റ പഴയ ബസ് സ്‌റ്റാൻഡിൽ യാത്രക്കാരെ വലയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് മാത്രമല്ല. ശൗചാലയത്തിൻ്റെ അഭാവമാണ്. ഒരാഴ്‌ചയായി പഴയ സ്‌റ്റാൻഡിലെ പൊതുശുചിമുറി അടച്ചിട്ടതോടെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാരാണ് ദുരിതത്തിലായത്. അടിയന്തരമായി ശുചിമുറി തുറന്നു കൊടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുകയാണ്.

ദിവസേന നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാർ എത്തിച്ചേരുന്ന കൽപ്പറ്റ പഴയ ബസ് സ്‌റ്റാൻഡിലെ പൊതുശുചിമുറിയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്‌ചയായി അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നത്. ശുചിമുറിയിൽ നിന്നുള്ള മലിനജലം റോഡിലേക്ക് ഒഴുകിയതിനെ തുടർന്നാണ് നഗരസഭയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ശുചിമുറി അടച്ചത്. എന്നാൽ ഇതുവരെ തകരാർ പരിഹരിച്ച് തുറന്നുകൊടുക്കാൻ നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് യാത്രക്കാരുടെയും വ്യാപാരികളുടെയും പരാതി.

ശൗചാലയത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ വലഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ (ETV Bharat)

ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബസുകളും കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളും എത്തുന്ന പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ് പഴയ ബസ് സ്‌റ്റാൻഡ്. ടൂറിസ്‌റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആളുകൾ ദിവസേന ഇവിടെ എത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ശുചിമുറിയുടെ അഭാവം വലിയ പ്രയാസമാണ് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത്.

ഇതിനിടെ പണം അടയ്ക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് വെള്ളം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട പിഡബ്ല്യുഡി റോഡിലെ പൊതുശുചിമുറിയും പ്രവർത്തനരഹിതമാണ്. യാത്രക്കാർക്കും സമീപത്തെ വ്യാപാരികൾക്കും ഇത് ഇരട്ട ദുരിതമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

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ഒട്ടേറെ പേർ ആശ്രയിക്കുന്ന നഗരസഭയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബസ്‌ സ്‌റ്റാൻഡ് എന്ന നിലയിൽ അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടെ നഗരസഭ ഈ ശൗചാലയത്തിൻ്റെ പണി പൂർത്തികരിക്കണം. ടാങ്കിൻ്റെ ലീക്കാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയുടെ സമയത്ത് തന്നെ അതിന് വേണ്ട ഫണ്ട് മാറ്റി വെക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതുമാണെന്ന് യുഡിഎഫ് കൗൺസിലർ എംപി നവാസ് പറഞ്ഞു.

പക്ഷെ പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പുരോഗതിയും നടപിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടില്ല. അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരന്തരം സമരം ചെയ്‌ത ആളുകൾക്ക് ആരാഴ്‌ചയായി അടച്ചിട്ട ശൗചാലം അത് ജനങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും നവാസ് പറഞ്ഞു.

പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കേണ്ട നഗരമധ്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ശുചിമുറികൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നത്. ആരോഗ്യ-ശുചിത്വ പ്രശ്‌നങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ച് ശൗചാലയങ്ങൾ തുറന്നുകൊടുക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. അടിയന്തര ഇടപെടലിനായി അധികൃതരെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് യാത്രക്കാരും വ്യാപാരികളും.

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