കേരളത്തിന് എയിംസ് നൽകാൻ മുൻഗണനയില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം ഹൈക്കോടതിയില്; ആരോഗ്യരംഗത്ത് കേരളം മുന്നിലാണെന്ന് ന്യായീകരണം
ആരോഗ്യരംഗത്ത് മോശമായ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് ആദ്യ പരിഗണനയെന്നും കേരളം ആരോഗ്യരംഗത്ത് മുന്നിലാണെന്നും കേന്ദ്രം ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
Published : October 7, 2026 at 3:04 PM IST|
Updated : October 7, 2026 at 4:13 PM IST
എറണാകുളം: കേരളത്തിൽ എയിംസ് സ്ഥാപിക്കാൻ മുൻഗണനയില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ. പ്രധാനമന്ത്രി സ്വാസ്ഥ്യ സുരക്ഷാ യോജന (PMSSY) പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ കേരളത്തിൽ എയിംസ് (AIIMS) സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച പ്രപ്പോസല് ഇതുവരെ ഒരു ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരള ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. പദ്ധതി അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം നിലവിൽ വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കൂടിയാലോചനകളുടെ ഘട്ടത്തിലാണെന്നും കേന്ദ്രം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഗ്രേറ്റർ പിറവം ഡവലപ്മെൻ്റ് ഫോറവും എയിംസ് കാസർകോട് ജനകീയ കൂട്ടായ്മയും സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾക്ക് മറുപടിയായി നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് കേന്ദ്രം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
ആദ്യം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എയിംസ് സ്ഥാപിക്കാനാണ് താത്പര്യമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ആരോഗ്യരംഗത്ത് മോശമായ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് ആദ്യ പരിഗണനയെന്നും കേരളം ആരോഗ്യരംഗത്ത് മുന്നിലാണെന്നും കേന്ദ്രം ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള കാലാവധി നീട്ടുന്നത് സംബന്ധിച്ച ആലോചകൾ വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ പരിഗണനയിലാണ്. പദ്ധതിക്ക് തുടർച്ച അനുവദിക്കുകയും ഫണ്ട് വകയിരുത്തുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പുതിയ എയിംസ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കാബിനറ്റിൻ്റെ പരിഗണനയ്ക്കായി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നും ഡെപ്യൂട്ടി സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (DSGI) വഴി സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എയിംസ് അനുവദിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജിയിലാണ് കേന്ദ്രം ഹൈക്കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയത്.
കേരളത്തിൽ തൃതീയതല ആരോഗ്യസംരക്ഷണ സൗകര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതി പ്രകാരം, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും ആലപ്പുഴ സർക്കാർ ടി.ഡി മെഡിക്കൽ കോളേജിലും സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകി സ്ഥാപിച്ചതായി കേന്ദ്രം വാദിച്ചു. കൂടാതെ 2017-ൽ പദ്ധതിയുടെ അഞ്ചാം ഘട്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ ശ്രീചിത്ര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ 170 കിടക്കകളുള്ള സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്ക് നിർമിച്ച് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നിലവാരം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കേരളത്തിലെ തൃതീയതല ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഈ സംവിധാനങ്ങൾ വലിയ സംഭാവനയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു.
എന്നാൽ ആരോഗ്യരംഗത്ത് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കേരളത്തിന് അയോഗ്യതയാണോ എന്ന് ഹൈക്കോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡൽഹിയിൽ എയിംസ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എന്നും കോടതി കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിച്ചു.
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ആരോഗ്യരംഗത്ത് മികച്ച് നിൽക്കുന്നു എന്ന് കരുതി കേരളത്തിന് എയിംസ് ആവശ്യമില്ല എന്ന് അർഥമാക്കരുത്. എല്ലാവർക്കും മുൻനിര സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളമെന്നും കേരളം ഒരു എയിംസ് അർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിരീക്ഷിച്ചു.
വിഷയത്തിൽ അനുകൂലമായ തീരുമാനം കേന്ദ്രം എടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി ഹർജി ആറ് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി. എയിംസ് സ്ഥാപിക്കാനാവശ്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കിനാലൂരിലെ സ്ഥലം ശുപാർശ ചെയ്തെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് രണ്ട് പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജികളും ഹൈക്കോടതിയിലെത്തിയത് .
അതേസമയം കേരളത്തിൽ ഉടൻ എയിംസുണ്ടാകുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയും, ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ മുരളീധരനുമടക്കം വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു. കേരളത്തിൽ എയിംസിനായി 10 സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും സാധ്യതാപഠനം ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കി സ്ഥലം തീരുമാനിച്ച്, എയിംസിന് അനുമതി ലഭ്യമാക്കണമെന്നും മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
കേരളത്തിൽ എയിംസ് യാഥാർഥ്യമാകുന്ന കാലം വിദൂരമല്ലെന്ന് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം, യുവജനക്ഷേമ സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എയിംസിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ രേഖാമൂലം വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ വരാനിരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ തന്നെ അത് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
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