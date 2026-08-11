മെസിയെ കൊണ്ടുവരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രമക്കേട് നടക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ലെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പാത പിന്തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ തനിക്കെതിരായ വാർത്തകൾ മെറ്റയുടെ സഹായത്തോടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കുകയാണ്
Published : August 11, 2026 at 5:33 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ ഭരണകാലത്ത് മെസ്സിയെ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രമക്കേട് നടക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ലെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ. പുകമറ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കള്ളക്കഥകൾ ചിലർ മെനയുകയാണ്. രാജ്യം മുഴുവൻ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മെസിയുടെ വിഷയം കൊണ്ടുവരുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ രേഖകൾ കാണും. മെസി നമുക്കെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്നും എം.വി. ഗോവിന്ദൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പാത പിന്തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ തനിക്കെതിരായ വാർത്തകൾ മെറ്റയുടെ സഹായത്തോടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കുകയാണ്. മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ടീമിലെ അംഗങ്ങൾ പിടിയിലായി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ സ്ഥിരം സന്ദർശകരായിരുന്നു ഇവർ. ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രചാരണം നടത്തുന്നവർ തന്നെ ലഹരിവ്യാപാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു.
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രമേശ് ചെന്നിത്തല സ്വന്തം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ആദ്യം ശുദ്ധീകലശം നടത്തണം. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വിദ്വേഷ പരാമർശം നടത്തിയ ടി.ജി. മോഹൻദാസിനെ പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്നാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്ന വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയത്. പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാനാണ് ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് ശ്രമിക്കുന്നത്. പ്രളയദുരന്തത്തെത്തുടർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനെത്തിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഒഴിവാക്കുന്ന സമീപനം യുഡിഎഫ് സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടു. മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണുകൾ നൽകിയിരുന്നു. അത് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ സഹായം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ നിലച്ചുപോയി. രക്ഷാദൗത്യത്തിന് ആവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കാൻ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനായില്ല.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം അറിഞ്ഞാലുടൻ ചെയ്യേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ കൈക്കൊള്ളാൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞില്ല. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതെല്ലാം കളവാണ്. കാണാതായവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള 'ഗോൾഡൻ ഡേയ്സ്' സർക്കാർ നഷ്ടമാക്കി. നീണ്ടകരയിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ സമരത്തിനിറങ്ങി. ആറുദിവസം കാത്തിരുന്നശേഷമാണ് കാണാതായവരെ കണ്ടെത്താൻ സർക്കാർ നടപടിയെടുത്തത്. ജനങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ രംഗത്തുവന്നത്. വീഴ്ചകൾ മറച്ചുവെക്കാനും ബിജെപിയുമായി പാലമിടാനുമാണ് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്.
ദുരന്തത്തിൽ കാണാതായവർക്കുള്ള ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാൻ ഏഴുവർഷം കാത്തിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ താൻ മാറ്റുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 2017-ലെ ഓഖി ദുരന്തത്തിനു പിന്നാലെ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ ഈ മാനദണ്ഡം മാറ്റിയിരുന്നു. 33 കുടുംബങ്ങൾക്ക് അന്ന് 22 ലക്ഷം രൂപ വീതം സർക്കാർ നൽകി. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ തുക വർധിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. രക്ഷാദൗത്യത്തിന് ഹെലികോപ്റ്റർ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ഇപ്പോഴാണെന്ന കളവും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നാവികസേനയുടെയും ആർമിയുടെയും ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ മുണ്ടക്കൈയിൽ സർക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ പറയുന്നതെല്ലാം കളവാണ്. ദുരന്തമുഖത്ത് രക്ഷാദൗത്യത്തിന് എത്തിയവരോട് നിങ്ങളുടെ റിസ്കിലാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് മന്ത്രിമാർ പറഞ്ഞത്.
ദുരന്തമുഖത്ത് മരിച്ച രാജേഷിന്റെ മൃതദേഹത്തോട് അനാദരവാണ് കാണിച്ചത്. രാജേഷിന്റെ ഭാര്യക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകണം. കുടുംബത്തെ സഹായിക്കണം. വന്ദേമാതരം ആലപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും തമ്മിൽ ധാരണയിലാണ്. പൂർണമായി ആലപിക്കാൻ കോൺഗ്രസും തയ്യാറാണ്. രണ്ടു ചരണങ്ങൾ മാത്രമേ അംഗീകരിക്കൂ എന്ന നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് ഇടതുപക്ഷം. സവർക്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം തയ്യാറാക്കിയ അധ്യാപകനെ മാത്രം ശിക്ഷിച്ച് തലയൂരാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമം.
ജീവനക്കാരുടെ അന്യായമായ സ്ഥലംമാറ്റം ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചെന്ന വിവരം അറിഞ്ഞയുടൻ സ്ഥലംമാറ്റപ്പട്ടിക തയ്യാറാക്കുകയായിരുന്നു. പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ സ്ഥലംമാറ്റുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പരസ്യമായി പറഞ്ഞത് സത്യപ്രതിജ്ഞാലംഘനമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള അഹന്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലംമാറ്റപ്പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും എം.വി. ഗോവിന്ദൻ ആരോപിച്ചു.
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