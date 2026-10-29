ലേല കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പണം ലഭിക്കുന്നില്ല: പ്രാദേശിക വിപണിയിൽ തുച്ഛവിലയ്ക്ക് വിറ്റഴിക്കുന്നു, ഏലം കർഷകർ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ പണം ലഭിക്കാൻ ആഴ്ചകളോളം കാലതാമസമെടുക്കുന്നത് മൂലം മറ്റ് വഴിയില്ലാതെ പല കർഷകരും ഏലക്കാ പ്രാദേശിക വിപണിയിലെ ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്ക് വിൽക്കുകയാണ്.
Published : October 29, 2026 at 6:54 PM IST
ഇടുക്കി: സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ റാണിയായ ഏലക്കയുടെ വില റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും, ഉത്പാദകരായ കർഷകർ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ. ലേല കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിൽപനയ്ക്ക് (പതിവിന്) വെക്കുന്ന ഏലക്കയുടെ പണം കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്കാത്തതാണ് കർഷകരെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നത്. മാസങ്ങളായി തുടരുന്ന ഈ അനശ്ചിതത്വം മൂലം, അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഏലക്ക പ്രാദേശിക വിപണിയിൽ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വിറ്റഴിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയാണ് മലയോരത്തെ ചെറുകിട കർഷകർ.
സ്പൈസസ് ബോർഡിൻ്റെ വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് ലേല കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പതിക്കുന്ന ഏലക്കയുടെ വില പരമാവധി 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കർഷകൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തണം എന്നാണ്. ലേലത്തിൽ ഏലക്ക വാങ്ങുന്ന വൻകിട വ്യാപാരികൾ ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലേല കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തുക അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. പണം ലഭിച്ച് അടുത്ത അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലേല ഏജൻസികൾ ഇത് കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈമാറണം. എന്നാൽ നിലവിൽ ആഴ്ചകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ പണമെത്തുന്നില്ലെന്നാണ് കർഷകരുടെ പരാതി.
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കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളായി ലേല കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഏലക്ക വില കിലോയ്ക്ക് 3,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ്. വിപണിയിൽ ഉയർന്ന വില നിലനിൽക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും കർഷകർക്ക് നേട്ടമാകേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഉയർന്ന നിരക്ക് കാരണം വൻകിട വ്യാപാരികൾ വിപണിയിൽ വലിയ തുക നിക്ഷേപിക്കാൻ മടിക്കുന്നതാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് പ്രധാന കാരണം. ഇത് ലേല ഏജൻസികളിൽ വലിയ തുകയുടെ കുടിശിക വരുത്തിവെക്കുകയും തന്മൂലം കർഷകർക്കുള്ള കൊടുക്കൽവാങ്ങലുകൾ തടസപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്ക് ലാഭം; കർഷകർക്ക് നഷ്ടക്കച്ചവടം
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ പണം ലഭിക്കാൻ ആഴ്ചകളോളം കാലതാമസമെടുക്കുന്നത് മൂലം മറ്റ് വഴിയില്ലാതെ പല കർഷകരും ഏലക്കാ പ്രാദേശിക വിപണിയിലെ ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്ക് വിൽക്കുകയാണ്. ഇത് മുതലാക്കി ചെറുകിട വ്യാപാരികൾ കർഷകരെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണെന്നും കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ലേല കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉയർന്ന വിലയുള്ളപ്പോഴും, പ്രാദേശിക വിപണിയിൽ പരമാവധി 3,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് പണം ലഭിക്കുമെന്ന ഒറ്റക്കാരണത്താൽ കർഷകർ വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം സഹിച്ചും ഏലക്ക ഇത്തരത്തിൽ വിറ്റഴിക്കുന്നു. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും മഴക്കുറവും നേരിട്ടിട്ടും ഏലക്ക ഉത്പാദനത്തിൽ വലിയ ഇടിവൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ലേല കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം മാത്രം കേവലം രണ്ട് പ്രധാന ലേല കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നായി 1,35,000 കിലോഗ്രാം ഏലക്കയാണ് വിൽപനയ്ക്കായി എത്തിയത്. ചരക്ക് വൻതോതിൽ വിപണിയിലെത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും, കൃത്യസമയത്ത് പണം ലഭിക്കാത്തത് കർഷകരുടെ നട്ടെല്ലൊടിക്കുകയാണ്. സ്പൈസസ് ബോർഡും റവന്യൂ അധികൃതരും ഉടൻ ഇടപെട്ട് ലേല കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുടിശിക സമയബന്ധിതമായി വിതരണം ചെയ്യാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ഇടുക്കിയിലെ കർഷകരുടെ ആവശ്യം.
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