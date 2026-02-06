എൻപിആർ നടപ്പാക്കില്ല; നിലപാടിൽ ഉറച്ച് കേരള സർക്കാർ, പുതിയ ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കി
ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റർ പുതുക്കുന്നത് പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവെപ്പാണെന്ന ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ, സെൻസസ് നടപടികളുമായി മാത്രം സഹകരിക്കാനാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തീരുമാനം.
Published : February 6, 2026 at 8:05 PM IST|
Updated : February 6, 2026 at 8:36 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ പുതിയ സെൻസസ് നടപടികൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റർ (എൻ.പി.ആർ) ഒരു കാരണവശാലും നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുതിയ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
2026-ൽ രാജ്യത്താകെ സെൻസസ് നടപടികൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്, എൻ.പി.ആറിനോടുള്ള തങ്ങളുടെ ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സെൻസസിനോടൊപ്പം എൻ.പി.ആർ കൂടി നടപ്പിലാക്കിയേക്കും എന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കാനാണ് സർക്കാർ ഈ നീക്കം നടത്തിയത്.
സംസ്ഥാനത്ത് ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റർ പുതുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും 2019 ഡിസംബർ 20 മുതൽ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ഈ പുതിയ ഉത്തരവിൽ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി (സി.എ.എ), ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ (എൻ.ആർ.സി) എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നുവന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് 2019-ൽ തന്നെ കേരളം എൻ.പി.ആർ നടപടികൾ മരവിപ്പിച്ചത്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് പിന്നീട് സെൻസസ് നടപടികൾ തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ അത് വീണ്ടും സജീവമാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം പാസാക്കിയ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. കൂടാതെ, സി.എ.എയിലെ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ സ്യൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാനും സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയ്യാറായിരുന്നു. ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എൻ.പി.ആർ കേരളത്തിൽ അനുവദിക്കില്ലെന്ന രാഷ്ട്രീയവും ഭരണപരവുമായ നിലപാടാണ് ഈ ഉത്തരവിലൂടെ സർക്കാർ വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റർ പുതുക്കുന്നത് പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവെപ്പാണെന്ന ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ, സെൻസസ് നടപടികളുമായി മാത്രം സഹകരിക്കാനാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തീരുമാനം.
പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യമെങ്ങും പ്രതിഷേധം ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് എൻ.പി.ആർ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കാൻ കേരള സർക്കാർ ആദ്യമായി ഉത്തരവിട്ടത്. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ആ നടപടി.
പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും അത് റദ്ദാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം പാസാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അവതരിപ്പിച്ച ഈ പ്രമേയത്തെ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ ഭേദമന്യേ സഭ ഏകകണ്ഠമായാണ് പിന്തുണച്ചത്.
