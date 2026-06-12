നിപ: പുതിയ കേസുകളില്ല; മൂന്നുപേരെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു, 10 പേര്കൂടി സമ്പര്ക്ക പട്ടികയില്
ചികിത്സയിലുള്ളയാള്ക്ക് മെഡിക്കല് ബോര്ഡിൻ്റെ തീരുമാന പ്രകാരം ഐഎംസിആര് മാനദണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ച് മോണോക്ളോണല് ആൻ്റിബോഡി ആദ്യത്തെ ഡോസ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
Published : June 12, 2026 at 8:34 PM IST
കോഴിക്കോട്: ജില്ലയില് പുതിയ നിപ കേസുകളൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരന്. എന്നാല്, ക്വാറൻ്റൈനിലുള്ള മൂന്നുപേരെ നിരീക്ഷണത്തിനായി ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും സ്രവങ്ങള് പരിശോധനക്കയക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവില് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളയാള്ക്ക് മെഡിക്കല് ബോര്ഡിൻ്റെ തീരുമാന പ്രകാരം ഐഎംസിആര് മാനദണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ച് മോണോക്ളോണല് ആൻ്റിബോഡി ആദ്യത്തെ ഡോസ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
പുതുതായി 10 പേരെ കൂടി സമ്പര്ക്ക പട്ടികയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ഹൈയസ്റ്റ് റിസ്ക് വിഭാഗത്തില് നാലു പേരും ഹൈ റിസ്കില് 16 പേരും ലോ റിസ്കില് 67 പേരും ഉള്പ്പെടെ നിലവില് 87 പേരാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്. നിലവില് സമ്പര്ക്ക പട്ടികയിലുള്ള എല്ലാവരെയും ദിവസം രണ്ടുനേരം കണ്ട്രോള് റൂമില് നിന്ന് വിളിച്ച് വിവരങ്ങള് ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്.
പ്രതിരോധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നിപ്പ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട രാമനാട്ടുകര നഗരസഭയിലെ അഞ്ചാം ഡിവിഷനിലുള്ള 286 വീടുകളില് ആരോഗ്യ പ്രവര്ത്തകര് സര്വേ നടത്തി. പനിയുള്ള 12 പേരെ കണ്ടെത്തി. എന്നാല്, നിപയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗലക്ഷണങ്ങള് ഇവരില് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. രാമനാട്ടുകര നഗരസഭയില് ഇന്നും ആര്.ആര്.ടി യോഗം ചേര്ന്ന് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാഷണല് ഡിസീസ് കണ്ട്രോള് സെൻ്ററില് (എന്.സി.ഡി.സി) നിന്നുള്ള വിദഗ്ധര് നാളെ ജില്ലയില് സന്ദര്ശനം നടത്തും.
രോഗലക്ഷണങ്ങളും ജാഗ്രതാ നിർദേശവും
വവ്വാലുകളിൽ നിന്നോ പന്നികളിൽ നിന്നോ മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരാൻ സാധ്യതയുള്ള മാരകമായ ജന്തുജന്യ വൈറസ് രോഗമാണ് നിപ. വൈറസ് ബാധയുള്ള വവ്വാലുകളുടെ ഉമിനീർ, മൂത്രം എന്നിവ കലർന്ന പാനീയങ്ങളിലൂടെയോ അവ കടിച്ച പഴങ്ങളിലൂടെയോ രോഗം മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരാം. കടുത്ത പനി, ശരീരവേദന, ശക്തമായ തലവേദന, കടുത്ത ക്ഷീണം, ചുമ, തൊണ്ടവേദന, ശ്വാസതടസം, വയറിളക്കം എന്നിവയാണ് പ്രാഥമിക ലക്ഷണങ്ങൾ.
രോഗം മൂർച്ഛിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഛർദി, സ്ഥലകാലബോധമില്ലായ്മ, അപസ്മാരം, മസ്തിഷ്ക വീക്കം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ബോധക്ഷയം എന്നിവ പ്രകടമാകും. രോഗാണുക്കൾ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് നാല് മുതൽ 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകാം. രോഗികളുമായി അടുത്തിടപഴകുന്നവർ പിപിഇ കിറ്റ്, മാസ്ക്, സാനിറ്റൈസർ എന്നിവ കർശനമായി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ നിർദേശിച്ചു. മെയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ റംബൂട്ടാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പഴങ്ങൾ ധാരാളമായി കണ്ടുവരുന്നതിനാൽ വവ്വാലിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.
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