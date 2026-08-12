കളം വരയ്ക്കേണ്ട, പൂക്കൾ വിതറേണ്ട, കൊണ്ടുവച്ചാൽ മാത്രം മതി; 'റെഡിമെയ്ഡ്' അത്തപൂക്കളത്തിന് വൻ ഡിമാൻഡ്
അത്തം മുതൽ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാലും പൂക്കൾ വാടാതെ നിൽക്കും. അധികം മെനക്കെടാതെ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് പൂക്കളം കയ്യിലെത്തും. വില 200 രൂപ മുതൽ.
Published : August 12, 2026 at 5:33 PM IST
പാലക്കാട്: ഓണ സദ്യ, ഓണക്കോടി, ഓണപ്പൂക്കളം... ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതെ മലയാളികൾക്ക് എന്തോണം. ഭംഗിയായ പൂക്കളം ഒരുക്കൽ അത്ര ചെറിയ പണി അല്ല. എന്നാൽ പൂവില്ലെങ്കിലും ഇനി പൂക്കളം ഇല്ലെന്ന പരാതി ആർക്കും ഉണ്ടാകില്ല. അധ്വാനിക്കാൻ മടിയുള്ളവർ ഓണപ്പൂക്കളം ഒരുക്കി പാടുപെടേണ്ടതുമില്ല. കാലം മാറിയതോടെ അതിനും പരിഹാരമായി. ഒറിജിനലിനെ വെല്ലുന്ന ഒന്നാന്തരം 'റെഡിമെയ്ഡ് അത്തപൂക്കളം' ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഓണത്തിന് മുന്നോടിയായി വാണിയംകുളം കൂനത്തറയിലാണ് ഈ റെഡിമെയ്ഡ് അത്തപൂക്കള നിർമ്മാണം.
വിവിധ നിറങ്ങളിലുള്ള വൂളൻ ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് മനോഹരമായ പൂക്കളങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നത്. വിവിധ നിറത്തിലും വിവിധ ഡിസൈനിലും, വലിപ്പത്തിലുമെല്ലാമായി നിരവധി അത്തപൂക്കളം ഇതിനകം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഓണവിപണി ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പണിപ്പുരയിലാണ് വാണിയംകുളം, കൂനത്തറ രത്നാവിലാസിൽ ആതിര. പൂക്കളം ഒരുക്കാൻ പൂക്കൾ ലഭിക്കാത്ത പ്രവാസി മലയാളികളാണ് പ്രധാന ആവശ്യക്കാർ. നാടും നഗരവും കടന്ന് ഗൾഫ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നുമെല്ലാം നിരവധി ഓർഡറുകൾ വരാറുണ്ടെന്ന് ആതിര പറയുന്നു.
"ഏറെ ഓർഡറുകളും വിദേശത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി കണ്ടും അറിഞ്ഞും ആളുകൾ പൂക്കളത്തിനായി ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട്. ഇതിനോടകം തന്നെ നിരവധി ഓർഡറുകൾ ലഭിച്ചു. അതിൻ്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് ഇപ്പോൾ. ഓണക്കാലമായതോടെ വളരെ ട്രെൻഡിങ്ങിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പൂക്കളം. കസ്റ്റമൈസ്ഡ് പൂക്കളവും ചെയ്തു കൊടുക്കും," ആതിര പറഞ്ഞു
കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിനാണ് ഈ ചെറിയ സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുതലാണ് പൂക്കളത്തിൻ്റെ വില. വലിപ്പവും ഡിസൈനും എല്ലാം പരിഗണിച്ചാണ് ഓരോ അത്തപ്പൂക്കളത്തിനും വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഒരു പൂക്കളം നിർമ്മിക്കാൻ ഏകദേശം അഞ്ചു ദിവസത്തോളം സമയം എടുക്കും. ഇത്തവണ കുറച്ചു കൂടുതൽ ഓർഡറുകൾ ലഭിച്ചുവെന്നും ഇനിയും ഓർഡറുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും ആതിര കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വീട്ടിലെ ചെറിയൊരു മുറിയാണ് ആതിരയുടെ കരവിരുതിൻ്റെ ലോകം.
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പൂക്കളത്തിനു പുറമെ നെറ്റിപ്പട്ടവും മറ്റു കരകൗശല ഉൽപന്നങ്ങളും മ്യൂറൽ പെയിൻ്റിങും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതിനും ആവശ്യക്കാരേറെയാണ്. അഞ്ചു വർഷമായി ഇവയെല്ലാം ചെയ്തു വരുന്നു. എന്നാൽ അത്തപ്പൂക്കള നിർമാണം ആരംഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ്. തൃശൂർ കിലയിൽ നിന്നാണ് ആതിര കരകൗശല കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. പരിശീലനത്തിലൂടെ നേടിയ അറിവിനൊപ്പം സ്വന്തം ആശയം കൂടി ആകുമ്പോൾ ആരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന സൃഷ്ടികളാണ് ആതിരയുടെ കൈകളിൽ വിവിധ രൂപങ്ങളായി പുനഃർജനിക്കുന്നത്. ഭർത്താവ് പ്രഭുവും കുടുംബവും പഞ്ചായത്തും എല്ലാം പൂർണ പിന്തുണയുമായി ആതിരയുടെ സംരംഭക യാത്രയിലുണ്ട്.
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