ക്യാമ്പസിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന് നിരോധനം; പ്രചരിക്കുന്നത് തെറ്റായ വാർത്തകളെന്ന് വൈസ് ചാൻസലർ
ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയം പൂർണമായി നിരോധിച്ചുള്ള പെരുമാറ്റച്ചട്ടം കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന തരത്തത്തിൽ പ്രചരിച്ച വാർത്തകൾ തെറ്റാണെന്ന് മോഹനൻ കുന്നുമ്മൽ വ്യക്തമാക്കി.
By PTI
Published : October 24, 2026 at 8:05 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ക്യാമ്പസുകളിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്താൻ നീക്കമില്ലെന്ന് കേരള സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. മോഹനൻ കുന്നുമ്മൽ. നിലവിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച് ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയം പൂർണമായി നിരോധിച്ചുള്ള പെരുമാറ്റച്ചട്ടം കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിച്ച വാർത്തകൾ തെറ്റാണെന്ന് മോഹനൻ കുന്നുമ്മൽ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ ക്യാമ്പസുകളിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്താൻ നീക്കമില്ല.
പകരം അക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിനും, പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായാണ് സർവകലാശാലകൾ ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നേരത്തെ മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയിലും (എംജി സർവകലാശാല) സമാനമായ വിഷയം ഉയർന്നിരുന്നു. ക്യാമ്പസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു രേഖ അവർ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന്, എംജി സർവകലാശാല തയ്യാറാക്കിയ രേഖ പരിശോധിച്ച് സ്വന്തമായി നിയമാവലികൾ രൂപീകരിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി സർവകലാശാലകളോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് മോഹനൻ കുന്നുമ്മൽ വ്യക്തമാക്കി.
കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള ചർച്ചകളും കണക്കിലെടുത്ത് സർവകലാശാലകൾ ഇക്കാര്യം പഠിച്ചുവരികയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ വിവിധ നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖകളും ഉയർന്നുവരാം. അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് സർവകലാശാലയുടെ നിയമാനുസൃത സമിതികൾ ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളിൽ എസ്എഫ്ഐ, കെഎസ്യു തുടങ്ങിയ വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ സജീവമാണെന്നും വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തടസമായി മാത്രം കാണേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഗുണകരമാണെങ്കിൽ അത് തടയേണ്ടതില്ലെന്നും മോഹനൻ കുന്നുമ്മൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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ക്യാമ്പസുകളിലോ കോളജുകളിലോ മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ആർക്കും അഭിപ്രായവ്യത്യാസമില്ല. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്താണെന്നും അവ തടയാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതുമാണ് പ്രധാന ചോദ്യം. വൈസ് ചാൻസലർ മാത്രമല്ല തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. സെനറ്റ്, സിൻഡിക്കേറ്റ്, അക്കാദമിക് കൗൺസിൽ തുടങ്ങിയ സർവകലാശാലയിലെ നിയമപരമായ സമിതികളിൽ ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷമേ നിർദ്ദിഷ്ട പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇതൊരു സങ്കീർണമായ വിഷയമായതിനാൽ ഇതിന് ആഴത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ ആവശ്യമാണ്. ഉചിതമായ സ്ഥാപനപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ എടുക്കുന്ന തീരുമാനമായിരിക്കും സർവകലാശാല നടപ്പിലാക്കുക എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഇടമുണ്ടാകണം. എനിക്കത് കേൾക്കാനും കഴിയണം. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുടെ പേരിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അക്രമത്തിലേക്ക് തിരിയരുത്. സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, മറ്റുള്ളവരുടെ അതേ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കാനോ ശാരീരികമായ ഏറ്റുമുട്ടലുകളിലേക്ക് കടക്കാനോ ആർക്കും അവകാശം നൽകുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള കരട് പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലും നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയം നിരോധിക്കാൻ നീക്കമില്ലെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി റോജി എം ജോണും നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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