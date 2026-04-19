ചുട്ടുപൊള്ളുന്നു, ഫാനും എസിയുമില്ലാതെ പറ്റില്ല; സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം റെക്കോർഡ് നിലയില്, ലോഡ് ഷെഡിങ് ഇല്ലെന്ന് മന്ത്രി കൃഷ്ണൻകുട്ടി
വേനല്ച്ചൂടിലെ എസി, ഫാൻ ഉപയോഗം വർധിച്ചത് മാത്രമല്ല, എല്പിജി പ്രതിസന്ധി ഇൻഡക്ഷനുകളുടെ ഉപയോഗവും വർധിപ്പിച്ചു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം റെക്കോർഡ് താണ്ടി.
By PTI
Published : April 19, 2026 at 2:03 PM IST
പാലക്കാട് : വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം റെക്കോർഡ് നില കടന്നിട്ടും സംസ്ഥാനത്ത് ലോഡ് ഷെഡിങ് ഇല്ലെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി. ശനിയാഴ്ച (ഏപ്രില് 18) പ്രതിദിന വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം 117.15 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് എന്ന റെക്കോർഡില് എത്തിയെന്നും പീക്ക് ഡിമാൻഡ് 6,033 മെഗാവാട്ടായി ഉയർന്നതായും കൃഷ്ണൻകുട്ടി പറഞ്ഞു. വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും, ലോഡ് ഷെഡിങ് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
"പവർ എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറിയതിനാൽ, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി വിതരണക്കാരുമായി ദീർഘകാല കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെടാൻ കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡ് കേരള വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മിഷന്റെ അനുമതി തേടിയിട്ടുണ്ട്. ഏപ്രിൽ 22 നകം അനുമതി ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു," - മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പറഞ്ഞു.
അനുമതി ലഭിച്ചാൽ സംസ്ഥാനം വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി നേരിടേണ്ടിവരില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 'നിലവിൽ, ലോഡ് ഷെഡിങ് ആവശ്യമായി വരുന്ന സാഹചര്യമില്ല. ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്,' അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വേനൽച്ചൂട് രൂക്ഷമായതോടെ ഫാനുകളുടെയും എയർ കണ്ടീഷണറുകളുടെയും ഉപയോഗം ഗണ്യമായി വർധിച്ചതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു. എൽപിജി ക്ഷാമം കാരണം കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കൂടുതൽ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വൈകുന്നേരം 6 നും രാത്രി 11 നും ഇടയിലുള്ള പീക്ക് സമയങ്ങളിൽ ഉയർന്ന പവർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഏപ്രിൽ 26 വരെ ഉയർന്ന താപനില തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പതിവ് വൈദ്യുതി തടസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾക്ക് മറുപടിയായി, അവ പ്രധാനമായും ഓവർലോഡിങ് മൂലമാണെന്നും ഇത് ട്രിപ്പിങ്ങിന് കാരണമാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മെയ് മാസത്തിൽ മഴ ആരംഭിക്കുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം മെച്ചപ്പെടുകയും സ്ഥിതിഗതികൾ ലഘൂകരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
'നേരത്തെ, സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ കാരണം വൈദ്യുതി വിതരണക്കാരുമായുള്ള ദീർഘകാല കരാറുകൾ സർക്കാർ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. അത്തരം കരാറുകൾ നിലവിൽ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പ്രതിസന്ധിയും ഉണ്ടാകില്ല,' - കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
