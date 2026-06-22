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ലിപ്‌സ്‌റ്റിക്കിനോട് നോ പറഞ്ഞ് ഒരു സ്‌കൂൾ; ആശയം ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് വിദ്യാർഥികൾ

സ്‌കൂളുകളിൽ സൗന്ദര്യവർധക വസ്‌തുക്കൾ കൊണ്ടുവരുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് സ്‌കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ അരുൺ പറഞ്ഞു. നടപ്പാക്കാൻ രക്ഷിതാക്കളും ഒപ്പം നിന്നതോടെ പദ്ധതി വിജയം കണ്ടു.

KANHANGAD SOUTH GVHS SCHOOL NO LIPSTICK IN KANHANGAD SCHOOL STUDENTS NOT ALLOWED USE LIPSTICK STUDENTS NOT USE LIPSTICK IN SCHOOL
Kanhangad South GVHS School (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 22, 2026 at 8:09 PM IST

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കാസർകോട്: ലിപ്‌സ്‌റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം വിദ്യാർഥിനികൾക്കിടയിൽ കൂടിയതോടെ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ ഗവൺമെൻ്റ് സ്‌കൂൾ ഒരു ആശയം മുന്നോട്ടു വെച്ചു. ഇനി മുതൽ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ലിപ്‌സ്‌റ്റിക് ഇട്ട് സ്‌കൂളിൽ വരാൻ പാടില്ല. ആദ്യം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞെങ്കിലും സ്ഥിരമായി ലിപ്‌സ്‌റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പോലും ഈ ആശയം വിജയിപ്പിക്കാൻ ഒന്നിച്ചു നിന്നു. കാഞ്ഞങ്ങാട് സൗത്ത് ജിവിഎച്ച്എസ് സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാർഥിനികൾ ഇപ്പോൾ ലിപ്‌സ്‌റ്റിക് ഇട്ട് ക്ലാസിൽ വരാറില്ല. എൻഎസ്എസിൻ്റെ ലിപ്‌സ്‌റ്റിക് രഹിത സ്‌കൂൾ എന്ന ആശയമാണ് വൻ വിജയം കണ്ടത്.

കാസർകോട് ജില്ല ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്‌സൺ അഡ്വ. രേണുക ദേവി തങ്കച്ചി രാസവസ്‌തുക്കൾ അടങ്ങിയ സൗന്ദര്യ വർധക വസ്‌തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ ക്ലാസ് കുട്ടികൾക്ക് നൽകയിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചതെന്ന് സ്‌കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ പി എസ് അരുൺ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

ലിപ്‌സ്‌റ്റിക്കിനോട് നോ പറഞ്ഞ് കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്‌കൂൾ (ETV Bharat)

സ്‌കൂളുകളിൽ സൗന്ദര്യവർധക വസ്‌തുക്കൾ കൊണ്ടുവരുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പിടിഎയുമായി ചർച്ച ചെയ്‌താണ് ആശയം നടപ്പിലാക്കിയത്. രക്ഷിതാക്കളും ഒപ്പം നിന്നു. ഇപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ അഡിമിഷന് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും ഈ തീരുമാനത്തോടെ യോജിക്കുന്നു. നേരത്തെ ഇത് നടപ്പിലാക്കണമെന്നായിരിന്നു രക്ഷിതാക്കൾ പറഞ്ഞത്. തികച്ചും വിലകുറഞ്ഞ ഏത് കമ്പയുടെ എന്ന് പോലും ഇല്ലാത്ത ലിപ് സ്‌റ്റിക്കുകളാണ് കുട്ടികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. കുട്ടികൾക്കു മാത്രമല്ല രക്ഷിതാക്കൾക്കും ബോധ വൽക്കരണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നു അരുൺ പറഞ്ഞു.

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അതേസമയം, സ്ഥിരമായി ലിപ്‌സ്‌റ്റിക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നെന്നും ഇപ്പോൾ പൂർണമായും നിർത്തിയെന്നും വിദ്യാർഥികളായ ആര്യയും ശ്രീദിയയും പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ദൂഷ്യ വശങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്. ബ്രാൻഡ് ആണോ എന്നൊന്നും നോക്കാതെ ആയിരുന്നു വാങ്ങാറുള്ളത്. ഇനി ഉപയോഗിക്കില്ലെന്നാണ് കരുതുന്നുന്നത്. ഭാവിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂവെന്നും ഇരുവരും പറഞ്ഞു.

സാധാരണ സൗന്ദര്യവർധക വസ്‌തുക്കളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിഷാംശമുള്ള ഘനലോഹങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ കുടൽ കാൻസറിന് കാരണമാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന മുൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേ സമയം ഈ പദ്ധതിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലെന്ന് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്‌സൺ അഡ്വ. രേണുക ദേവി തങ്കച്ചി ഇ ടിവി ഭാരതോനോട് പറഞ്ഞു. ആശയം നടപ്പാക്കിയാൽ നല്ലതാണ്. കുട്ടികളുടെ ചർമം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനും പദ്ധതിയുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡിഇഒ വ്യക്തമാക്കി.

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KANHANGAD SOUTH GVHS SCHOOL
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STUDENTS NOT USE LIPSTICK IN SCHOOL
NO LIPSTICK IN SCHOOL

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