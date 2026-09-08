ETV Bharat / state

വായു പൊതുവെ ശുദ്ധം, പക്ഷേ റാങ്കിങ്ങിൽ പിന്നിൽ; സ്വച്ഛ് വായു സർവേക്ഷനിൽ കേരളത്തിന് തിരിച്ചടി

നഗരങ്ങളിലെ വർധിച്ചുവരുന്ന വാഹന സാന്ദ്രത, റോഡുകളിലെ പൊടി നിയന്ത്രിക്കല്‍, ഖരമാലിന്യ സംസ്‌കരണം എന്നിവയാണ് അവാർഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ കേരളത്തിന് തിരിച്ചടിയായത്

SWACHH VAYU SURVEKSHAN AWARDS 2026 AIR POLLUTION CONTROL AWARDS INDIA SWACHH VAYU SURVEKSHAN 2026 KERALA KERALA FAILS SWACHH VAYU AWARD
Swachh Vayu Sarvekshan Awards 2026 (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 8, 2026 at 4:51 PM IST

|

Updated : September 8, 2026 at 5:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി-വന-കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ച അഞ്ചാമത് ദേശീയ ശുദ്ധവായു പുരസ്‌കാരങ്ങളിൽ കേരളത്തിന് നിരാശ. രാജ്യത്തെ വായു ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തിയ നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ കേരളത്തിലെ ഒരു നഗരത്തിന് പോലും ഇടംപിടിക്കാനായില്ല. ദേശീയ ശുദ്ധവായു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായി വായു മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തിയ 130-ലധികം നഗരങ്ങളെയാണ് പുരസ്‌കാരത്തിനായി വിലയിരുത്തിയത്.

നഗരങ്ങളിലെ വർധിച്ചുവരുന്ന വാഹന സാന്ദ്രത, റോഡുകളിലെ പൊടി നിയന്ത്രിക്കല്‍, ഖരമാലിന്യ സംസ്‌കരണം എന്നിവയാണ് അവാർഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ കേരളത്തിന് തിരിച്ചടിയായത്. ബയോമാസ് കത്തിക്കൽ തടയുക, നിർമാണ മേഖലയിലെ പൊടിപടലങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നീ ഘടകങ്ങളിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നഗരങ്ങൾ കൈവരിച്ച വേഗത കേരളത്തിന് സാധ്യമായില്ല. ഇതോടെ കേരളത്തെ മറികടന്ന് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നഗരങ്ങള്‍ മുന്‍നിരയിലേക്ക് കുതിച്ചു.

സ്വച്ഛ് വായു സർവേ അവാർഡ് 2026, ലഖ്‌നൗ മുന്നില്‍

ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായാണ് പുരസ്‌കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം ജനസംഖ്യയുള്ള നഗരങ്ങളിൽ 200 ൽ 198 പോയിൻ്റുകൾ ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ലഖ്‌നൗ നേടി ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി. മാലിന്യ തോത് കുറയ്‌ക്കാനായി ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, റോഡിലെ പൊടി നിയന്ത്രിക്കാൻ യന്ത്രവൽകൃത തൂപ്പുകാരെ വിന്യസിക്കുക, പാരമ്പര്യ മാലിന്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നിവയിലൂടെയാണ് നഗരം ടോപ്പ് റാങ്ക് നേടിയത്.

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള നഗരമായ ഇൻഡോർ രണ്ടാം സ്ഥാനവും ജബൽപൂർ പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം ജനസംഖ്യയുള്ള നഗരങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി. അതേസമയം, ചെന്നൈ , ജംഷഡ്‌പൂർ, കോട്ട, കൊൽക്കത്ത , മധുര എന്നിവ ഈ വിഭാഗത്തിൽ അവസാന അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇടം നേടിയപ്പോൾ ഡൽഹിയും മുംബൈയും യഥാക്രമം 30-ാം സ്ഥാനത്തും 37-ാം സ്ഥാനത്തും എത്തി.

ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയെങ്കിലും, NCAP പോർട്ടൽ പ്രകാരം, ദേശീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പിഎം 10 വാർഷിക ആംബിയൻ്റ് എയർ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് 60 ug/m3 (മൈക്രോഗ്രാം/ക്യുബിക് മീറ്റർ) പാലിക്കാൻ ലഖ്‌നൗവിന് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, പരിപാടി ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം, വാർഷിക PM10 സാന്ദ്രത 2017-18-ൽ 250 ug/m3 ൽ നിന്ന് 137 ug/m3 ആയി കുറഞ്ഞു.

3 മുതൽ 10 ലക്ഷം വരെ ജനസംഖ്യയുള്ള നഗരങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ റൂർക്കേല ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും, ഫിറോസാബാദും ഗുണ്ടൂരും സംയുക്തമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും, അമരാവതി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും എത്തി. 3 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ ജനസംഖ്യയുള്ള നഗരങ്ങളായ 3-ാം കാറ്റഗറിയിൽ കലിംഗ നഗർ ഒന്നാം സ്ഥാനവും, അങ്കുൾ രണ്ടാം സ്ഥാനവും, താൽച്ചർ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി.

തിങ്കളാഴ്‌ച ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് റാങ്കിങ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ (എൻ‌ജി‌ടി) ചെയർപേഴ്‌സൺ ജസ്റ്റിസ് പ്രകാശ് ശ്രീവാസ്‌തവ വിജയിച്ച എല്ലാ നഗരങ്ങൾക്കും പട്ടണങ്ങൾക്കും ബഹുമതികൾ നൽകി. വായുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തിയ മുനിസിപ്പൽ വാർഡുകൾക്കും ആദ്യമായി അവാർഡുകൾ നൽകി.

മാലിന്യ സംസ്കരണം, റോഡിലെ പൊടി നിയന്ത്രണം, ഖര-നിർമാണ, പൊളിക്കൽ മാലിന്യ സംസ്കരണം, വാഹന മലിനീകരണം, വ്യാവസായിക മലിനീകരണം എന്നിവയാണ് അന്തിമ റാങ്കിങിനായി നഗരങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ.

Also Read:രാജ്യത്തെ അണക്കെട്ടുകളിൽ ജലനിരപ്പുയർന്നു; ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ മാത്രം കുറവ്

Last Updated : September 8, 2026 at 5:00 PM IST

TAGGED:

SWACHH VAYU SURVEKSHAN AWARDS 2026
AIR POLLUTION CONTROL AWARDS INDIA
SWACHH VAYU SURVEKSHAN 2026 KERALA
KERALA FAILS SWACHH VAYU AWARD 2026
KERALA MISSES OUT SWACHH VAYU AWARD

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.