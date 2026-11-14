ഉറ്റവര്ക്കുള്ള അന്ത്യചുംബനം ഇനി കടൽ കടന്നെത്തും; കോഴിക്കോട് സ്മൃതിപഥത്തിൽ പ്രവാസികൾക്കായി പുതിയ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് സംവിധാനം
കേരളത്തില് ഇത്തരമൊരു പദ്ധതി ഇതാദ്യമായാണ്. പ്രവാസികള്ക്ക് ഉള്പ്പടെ ലോകത്ത് എവിടെ നിന്നും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ലൈവായി കാണിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ആദ്യഘട്ടം തുടങ്ങുന്നത്. പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാം, Mavoor Road crematorium live streaming
Published : November 14, 2026 at 10:50 AM IST
രജിത് കുമാർ എംടി
കോഴിക്കോട്: നൂറുകണക്കിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഓർമകൾ ഉറങ്ങുന്ന, നിരവധി മഹാന്മാരുടെ ചിതയെരിഞ്ഞ കോഴിക്കോടിൻ്റെ സ്വന്തം മാവൂർ റോഡ് 'സ്മൃതിപഥം' ശ്മശാനം വീണ്ടും ഒരു മാതൃകാപരമായ പദ്ധതിയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ്. കാലത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ഇവിടെ ഇനി മുതൽ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് സംവിധാനം ആരംഭിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു നൂതന ആശയം ഒരു ശ്മശാനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
കാലത്തിൻ്റെ മാറ്റവും പ്രവാസികളുടെ യാഥാർഥ്യവും
പഠനത്തിനും ജോലിക്കുമായി നാടും വീടും വിട്ട് ദൂരദിക്കുകളിലും വിദേശരാജ്യങ്ങളിലും കഴിയുന്നവരാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ ഏറെയും. കുടുംബത്തിൽപെട്ട ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെടുമ്പോൾ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകള് കാരണം യഥാസമയം നാട്ടിലെത്താൻ പലർക്കും സാധിക്കാറില്ല. നാട്ടിൽ തങ്ങളുടെ ഉറ്റവരോ ഉടയവരോ മരണപ്പെടുമ്പോൾ വിമാന ടിക്കറ്റ് കിട്ടാതെയും, വിസ നിയമങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയും അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് കാണാൻ കഴിയാതെ നെഞ്ചുരുകുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവാസികൾ നമുക്കിടയിലുണ്ട്.
ആ ചടങ്ങുകൾ അതിൻ്റെ പൂർണതയോടെ തത്സമയം മൊബൈലിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് നൽകുന്ന മാനസികമായ ആശ്വാസം ചെറുതല്ല. മരണാനന്തര കർമങ്ങൾ നടക്കുന്ന ചിതയ്ക്ക് സമീപം സ്ഥാപിക്കുന്ന അത്യാധുനിക ക്യാമറകൾ വഴിയാണ് ബന്ധുക്കൾക്ക് മാത്രമായി ഈ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് ലിങ്ക് കൈമാറുക.
ഈ യാഥാർഥ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഇത്തരമൊരു ജനകീയ പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലിരുന്നും സ്മൃതിപഥത്തിലെ ചടങ്ങുകൾ തത്സമയം കാണാൻ ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ സാധിക്കും.
മാതൃകാപരമായ ചുവടുവയ്പ്പ്
നഗരവികസനത്തിലും ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളിലും എന്നും മുൻപന്തിയിലാണ് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ. പരമ്പരാഗത രീതികളിൽ നിന്നും മാറി ചിന്തിച്ച് സാങ്കേതികവിദ്യയെ മാനുഷിക മുഖത്തോടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പദ്ധതി മറ്റ് നഗരസഭകൾക്കും വലിയൊരു മാതൃകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാടിൽ ഒപ്പമുണ്ടാകാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ വിഷമം പേറുന്നവർക്ക് ഇതൊരു വലിയ ആശ്വാസമായിരിക്കും.
"ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് മക്കളെല്ലാം വിദേശത്തും അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമാണല്ലോ താമസിക്കുന്നതും ജോലി ചെയ്യുന്നതുമെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാള് മരണപ്പെട്ടാല് പലര്ക്കും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. ഇതെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണ് ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്" കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ആരോഗ്യ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥ സ്വപ്ന ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് മരിച്ചവരുടെ കർമങ്ങളെല്ലാം നേരിട്ട് കാണാൻ അവസരമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നിലവിലുള്ള സംസ്കാര ചടങ്ങിന് പുറമെ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിന് വേറെ ബുക്കിങ്ങുണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉടൻ തന്നെ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുമെന്നും സ്വപ്ന പറഞ്ഞു.
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മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള സംസ്കാരമാണ് മാവൂർ റോഡ് സ്മൃതിപഥത്തിൽ നടക്കുന്നത്. പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള ചൂളയൊരുക്കലാണ് ഒന്നാമത്. മറ്റൊന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ സംവിധാനവും മൂന്നാമതായി ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചിതകളുമാണ്. നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്കാരം നടക്കുന്നത് ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള രീതിയിലൂടെയാണ്. ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചിത എരിഞ്ഞുതീരും എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത.
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചിതകളുടെ ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഏറെ വ്യക്തതയോടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള അഞ്ച് ക്യാമറകൾ നിലവിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സമയത്ത് ഒരാളുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ലൈവായി കാണിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങുന്നതെന്നും അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
"ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കുന്ന വിവരമറിഞ്ഞ് നിരവധി പേരാണ് ആവശ്യവുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിനായി ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആരോഗ്യ വിഭാഗം സമയം ക്രമീകരിച്ച് നൽകും. ഈ സമയത്ത് തന്നെ ആവശ്യക്കാർക്ക് യൂട്യൂബ് ലിങ്കും ക്യു ആർ കോഡും കൈമാറും. ഇതോടെ ഏത് ദിക്കിലുള്ളവർക്കും ഉറ്റവരുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഇവിടെ എത്താതെ തന്നെ കാണാവുന്നതുമാണ്. നിലവിൽ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിൻ്റെ ട്രയൽ റൺ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു" ആരോഗ്യ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥ സ്വപ്ന വ്യക്തമാക്കി.
ഓരോ സംസ്കാരങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും സ്മൃതിപഥത്തിലെ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഓഫീസിലിരുന്ന് ജീവനക്കാർ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിൻ്റെ കൃത്യത ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ മാവൂർ റോഡ് സ്മൃതിപഥത്തിലെ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കും. ചിത ഒരുക്കലിലും പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ നിന്നും കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതിനിടയിൽ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് കൂടി തുടങ്ങുന്നതോടെ അങ്ങകലെയുള്ളവർക്ക് അത് വലിയ ആശ്വാസമാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
"കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാവൂർ റോഡിലെ സ്മൃതിപഥത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോവുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങും ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. വിദേശത്തും മറ്റ് സംസ്ഥനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്കും പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഉറ്റവരുടെ അന്ത്യകർമങ്ങൾ ലൈവായി കാണാനുള്ള സംവിധാനമാണ് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണിത്. ഈ സംവിധാനത്തെ പൂർണമായും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് വളരെ അധികം ജനപിന്തുണ കിട്ടുന്നുണ്ട്" പ്രദേശവാസിയായ സുനിൽ കുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ...
പൂർണ സ്വകാര്യതയോടെയുള്ള 'വെർച്വൽ പാസ്'
ശ്മശാനത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾ പൊതുവായി ആർക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ഇത് ക്രമീകരിക്കുന്നത്. മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ നിയന്ത്രണം. അന്ത്യകർമങ്ങൾക്കായി ഓൺലൈൻ വഴിയോ ശ്മശാനത്തിലോ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബന്ധുക്കളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു ലിങ്കും പാസ്വേഡും എസ്.എം.എസ് ആയോ വാട്സാപ്പ് വഴിയോ ലഭിക്കും. ഈ ലിങ്ക് വിദേശത്തോ ദൂരെയോ ഉള്ള ബന്ധുക്കൾക്ക് മാത്രമായി അവർക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാം. ഇത് ചടങ്ങുകളുടെ പൂർണമായ സ്വകാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നു.
അത്യാധുനിക എച്ച്.ഡി പി.ടി.ഇസഡ് ക്യാമറകൾ
ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്ന ഓരോ ചിതയ്ക്ക് സമീപവും പ്രത്യേകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഹൈ-ഡെഫനിഷൻ (HD) ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കും. ഇവ സാധാരണ ക്യാമറകളല്ല, മറിച്ച് കൺട്രോൾ റൂമിലിരുന്ന് ദൂരവും ആംഗിളും ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പാൻ-ടിൽറ്റ്-സൂം ക്യാമറകളാണ്. പുകയോ ഉയർന്ന താപനിലയോ ബാധിക്കാത്ത വിദേശ സാങ്കേതികവിദ്യയിലുള്ള ക്യാമറകളാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിതയിലെ അഗ്നി ജ്വാലകൾക്കിടയിലും വ്യക്തമായ ദൃശ്യങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാൻ ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കും.
തടസ്സമില്ലാത്ത ഹൈ-സ്പീഡ് സ്ട്രീമിങ്
ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് ഒട്ടും തടസമില്ലാതെ കാണുന്നതിനായി സ്മൃതിപഥത്തിൽ അതിവേഗ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റിയാണ് ഒരുക്കുന്നത്. ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലിരിക്കുന്ന പ്രവാസിക്കും വളരെ കുറഞ്ഞ ഇന്റർനെറ്റ് സ്പീഡിൽ പോലും ചടങ്ങുകൾ വ്യക്തതയോടെ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള 'അഡാപ്റ്റീവ് സ്ട്രീമിങ്' സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
കേന്ദ്രീകൃത കൺട്രോൾ റൂമും ഓട്ടോമേഷനും
ശ്മശാന സമുച്ചയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു അത്യാധുനിക കൺട്രോൾ റൂം പ്രവർത്തിക്കും. ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുന്ന സമയം മുതൽ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധര് കൺട്രോൾ റൂമിലിരുന്ന് ദൃശ്യങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം നിയന്ത്രിക്കും. ചടങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞാലുടൻ തന്നെ ആ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് ലിങ്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നിർജ്ജീവമാകും.
ഡിജിറ്റൽ ഓർമപ്പുസ്തകം
ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിന് പുറമെ, അന്ത്യകർമങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ബന്ധുക്കൾക്ക് ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് വഴിയോ പെൻഡ്രൈവ് വഴിയോ ഡിജിറ്റൽ റെക്കോർഡിംഗുകൾ കൈമാറാനുള്ള സംവിധാനവും ഭാവിയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.
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