15 വർഷമായി കാത്തിരിക്കുന്നു, സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തതില്‍ പിന്നെ അനക്കമില്ല; യാഥാർഥ്യമാകുമോ മലബാറിലൊരു കാൻസർ സെൻ്റർ?

15 വർഷമായി കാത്തിരിക്കുന്നു, സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തതില് പിന്നെ അനക്കമില്ല; യാഥാർഥ്യമാകുമോ മലബാറിലൊരു കാൻസർ സെൻ്റർ?
15 വൽഷമായി ഈ കെട്ടിടം സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ട്. ഇതുവരെയും നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. പ്രതീക്ഷക്ക് മങ്ങലേറ്റെന്ന് നാട്ടുകാർ.
Published : December 18, 2025 at 7:55 PM IST
കോഴിക്കോട്: മലബാറിലെ പാവപ്പെട്ട കാൻസർ രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസമാവുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നിർമിച്ച മാവൂർ തെങ്ങിലക്കടവിലെ മലബാർ ക്യാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് റിസർച്ച് സെൻ്റർ സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് പതിനഞ്ച് വർഷം. എത്രയും പെട്ടെന്ന് മലബാറിലെ പാവപ്പെട്ട കാൻസർ രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം പകർന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും എന്ന സർക്കാരിൻ്റെ വാക്ക് ഇന്നും പാഴ്വാക്കായി തന്നെ തുടരുന്നു.
ഇംഗ്ലണ്ടില് ഡോക്ടറായ ഹഫ്സത്ത് കാദർകുട്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആറര ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് എല്ലാവിധ സജ്ജീകരണങ്ങളോടെ 1997ലാണ് ആധുനിക രീതിയിലുള്ള കെട്ടിടം ഉൾപ്പെടെ നിർമാണം ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് 2001ൽ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തി ഏറെക്കുറെ പൂർത്തിയാക്കി. കാൻസർ രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജി സെൻ്ററിനുള്ള കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും ആരംഭിച്ചു. അതിനിടയിലാണ് പ്രവൃത്തി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാതെ വന്നത്.
തുടർന്ന് 2010 ഡിസംബർ പതിനെട്ടാം തീയതി തെങ്ങിലക്കടവ് കാൻസർ സെൻ്ററിൻ്റെ കെട്ടിടവും ആറര ഏക്കർ സ്ഥലവും സൗജന്യമായി ആശുപത്രി മാനേജിങ് ട്രസ്റ്റിയായ ഡോക്ടർ ഹഫ്സത്ത് കാദർകുട്ടി സർക്കാരിന് കൈമാറി. അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് തെങ്ങിലക്കടവ് കാൻസർ സെൻ്ററിൻ്റെ ദുരവസ്ഥ എന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു.
15 വർഷമായി ഹഫ്സത്ത് കാദർകുട്ടി കാൻസർ സെൻ്റർ സർക്കാരിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട്. ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ മാത്രം ഒരു ഉദ്ഘാടനവും തറക്കല്ലിടലുമെല്ലാം വരും. അല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും മുന്നോട്ട് പോവുന്നില്ല. വളരെ ദയനീയമായ അവസ്ഥയാണ്. കാടു പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് കെട്ടിടം.
നായകളുടെയും വവ്വാലുകളുടെയും താവളമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടം. സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ നടപടികൾ ഒന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പല മന്ത്രിമാരും പലതവണയായി വന്ന് തറക്കല്ലിടലും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാല്ലാതെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രദേശ വാസിയായ ബഷീർ പറഞ്ഞു.
സർക്കാരിന് കൈമാറിയതോടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി മലബാറിലെ കാൻസർ രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസമാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാവുന്ന ഈ വേളയിലും യാതൊരു നടപടികളും പൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. മാറിമാറി വരുന്ന സർക്കാറുകൾ ഇടക്കിടക്ക് നിയമസഭയിൽ ഉൾപ്പെടെ പല പ്രഖ്യാപനങ്ങളും തെങ്ങിലക്കടവ് കാൻസർ സെൻ്ററിനെ കുറിച്ച് നടത്തുകയല്ലാതെ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായ നടപടികളൊന്നും ഇതുവരെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.
'15 വർഷമായി കെട്ടിടം കാടുമൂടി നശിച്ചുപോകുകയല്ലാതെ യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ല. ഇത് ഗവൺമെൻ്റ് ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ നല്ല പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രതീക്ഷകൾക്കെല്ലാം മങ്ങൽ ഏറ്റു' എന്ന് നാട്ടുകാരനായ ജമാൽ പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓരോ ദിവസവും കെട്ടിടം കാടുമുടി നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇടക്ക് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകിയിരുന്നു. നാട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും പ്രതിഷേധം ഉയരുമ്പോൾ പെയിൻ്റിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജോലികൾ ചെയ്ത് നാട്ടുകാരുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടും. പ്രതിഷേധം തണുക്കുന്നതോടെ വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥ തന്നെയാകുമെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു.
കലക്ടർക്ക് പരാതി കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് കാട് വെട്ടിയത്. അതിന് ശേഷമാണ് ഇത്രയെങ്കിലും കാട് കുറഞ്ഞതെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ പങ്കജം പറയുന്നു. ഈ കെട്ടിടം ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാതെ കിടക്കുമ്പോൾ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ പലയിടങ്ങളിലും ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പ്രയാസം നേരിടുമ്പോൾ മാവൂർ തെങ്ങിലക്കടവിൽ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടെയുള്ള കെട്ടിടം സർക്കാറിന് സൗജന്യമായി ലഭിച്ചിട്ടും യാതൊന്നും തുടങ്ങാതെ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെയും ക്ഷുദ്രജീവികളുടെയും താവളമാകുകയാണ്.
Also Read: കോഴിക്കോടിന്റെ അഭിമാനം; രാഷ്ട്രപതിക്കും പ്രതിരോധ മന്ത്രിക്കും മുന്നിൽ ബങ്കർ വിശേഷങ്ങളുമായി ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ സുധീഷ്