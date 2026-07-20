ചീമേനിയില് ആണവ നിലയ പദ്ധതിയുമായി സര്ക്കാര് മുന്നോട്ട് പോകില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് നല്കി സണ്ണി ജോസഫ്
ചീമേനിയില് ആണവ നിലയം പണിയാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ്. സര്ക്കാര് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന മാധ്യമ പ്രചരണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതികരണം.
Published : July 20, 2026 at 8:50 PM IST
കാസർകോട് : ചീമേനിയില് ആണവ നിലയം പണിയാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അത്തരം ആലോചനയുമായി മുന്നോട്ടു പോകില്ലെന്നും വൈദ്യുതി, പരിസ്ഥിതി, പാര്ലമെൻ്ററി കാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്. പ്രദേശത്തെ എം പി യും, എം എൽ എ യും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റും ആണവ നിലയം പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ചീമേനിയില് ആണവ നിലയ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സര്ക്കാര് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന തരത്തില് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വാര്ത്ത പ്രചരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം. വാര്ത്തകളെ തുടര്ന്ന് നാട്ടുകാരും പരിഭ്രാന്തിയിലാണ്. പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകരുതെന്ന് സന്ദീപ് വാര്യര് എം എല് എയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് സാബു അബ്രഹാമും നിര്ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. തുടര്ന്നാണ് ഇക്കാര്യത്തില് മന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പ്. കാസര്കോട് കളക്ടറേറ്റ് മിനി കോണ്ഫറന്സ് ഹാളില് ചേര്ന്ന വകുപ്പ് തല അവലോകന യോഗത്തില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.
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ഉഡുപ്പി- കരിന്തളം പവര് ഹൈവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അര്ഹരായ മുഴുവന് പേര്ക്കും നഷ്ടപരിഹാരം നല്കുമെന്നും വികസനത്തിൻ്റെ പേരില് ആരും ഇരകളാകരുതെന്നാണ് സര്ക്കാരിൻ്റെ നയമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വെള്ളവും വായുവും പോലെ മനുഷ്യന് ഒഴിച്ചുകൂടാന് സാധിക്കാത്താണ് വൈദ്യുതി. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്ന മൈലാട്ടി ബാറ്ററി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം, മുള്ളേരിയ സബ്സ്റ്റേഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നേരില് കണ്ട് മന്ത്രി പരിശോധിച്ചു. കുറ്റിക്കോല് സബ്സ്റ്റേഷന് ഉടന് ആരഭിക്കാന് സാധിക്കും. ജില്ലയിലെ ജലസ്രോതസുകളെ വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാന് സാധിക്കുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കാന് മന്ത്രി നിര്ദ്ദേശിച്ചു. ചീമേനിയിലെ സോളാര് പാര്ക്കിൻ്റെ സ്ഥിതിഗതികള് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. ജീവനക്കാര് ജനങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി പരാതി കൂടാതെ പ്രവര്ത്തിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കാസർകോട് ജില്ലയിലെ ചീമേനിയും തൃശൂർ ജില്ലയിലെ അതിരപ്പള്ളിയും ആണവനിലയത്തിനായി നേരത്തേ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ചീമേനിയിൽ 440 മെഗാവാട്ടിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് കെഎസ് ഇ ബി ലക്ഷ്യമിട്ടത്. പ്രാഥമിക പഠനങ്ങളും നടത്തി. 1500 ഏക്കർ പദ്ധതിക്കായി ഏറ്റെടുക്കാൻ ആയിരുന്നു ധാരണ. പ്രാദേശിക എതിർപ്പും സർക്കാരുകളുടെ തീരുമാനം വൈകിയതും തടസമാകുകയായിരുന്നു.
വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ചീമേനി ആണവ നിലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിൽ പുരോഗമിക്കുകയായിരുന്നു. ചീമേനിയിലെ ആണവ വൈദ്യുത നിലയ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമരം ശക്തമാക്കാൻ ചീമേനി ആണവനിലയ വിരുദ്ധ ജനജാഗ്രത സമിതി യോഗം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഈ ആവശ്യമുന്നയിച്ച് ആഗസ്റ്റ് 15 ന് ചീമേനിയിൽ വിപുലമായ സമര പ്രഖ്യാപന കൺവെൻഷൻ ചേരും. പദ്ധതിക്കെതിരെ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് അടക്കമുള്ള തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രമേയം പാസാക്കണമെന്നും യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
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