വിമർശനം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോട് മാത്രം, ജില്ലയോടല്ല; മലപ്പുറം ജില്ലയ്ക്കെതിരെ വർഗീയ പരാമർശങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് സിപിഎം
മലപ്പുറം ജില്ലയെ "മൗലികവാദികളുടെയും വർഗീയവാദികളുടെയും താവളം" എന്ന് സിപിഎം നേതാവും മുൻ എംഎൽഎയുമായ പി. നന്ദകുമാർ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു
By PTI
Published : October 4, 2026 at 11:56 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: മലപ്പുറം ജില്ലയ്ക്കെതിരെ പാർട്ടി ഒരിക്കലും വർഗീയ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം. വി. ഗോവിന്ദൻ. ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് പോലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ആശയഗതിയിൽ വർഗീയത ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനത്തെ മാത്രമാണ് വിമർശിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മലപ്പുറത്തും കേരളത്തിലും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ സ്വാധീനം മൂലം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകർ വർഗീയതയിലേക്ക് തള്ളിവിടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നതാണ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാടെന്ന് ഗോവിന്ദൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി.
അതിനെയാണ് ഞങ്ങൾ വിമർശിച്ചത്, അതാണ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാടന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ജില്ലയ്ക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു മലപ്പുറം. എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരും അതിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ടെന്നും സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു.
മലപ്പുറം ജില്ലയെ "മൗലികവാദികളുടെയും വർഗീയവാദികളുടെയും താവളം" എന്ന് സിപിഎം നേതാവും മുൻ എംഎൽഎയുമായ പി. നന്ദകുമാർ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ ആരോപണം ഉയർന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് എം.വി. ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്ററുടെ വിശദീകരണം.
മലപ്പുറം, മൗലികവാദികളുടെയും വർഗീയവാദികളുടെയും താവളം
മലപ്പുറം ജില്ലയെ "മൗലികവാദികളുടെയും വർഗീയവാദികളുടെയും താവളം" എന്ന് സിപിഎം നേതാവും മുൻ എംഎൽഎയുമായ പി. നന്ദകുമാർ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന പാർട്ടി നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയിൽ ആയിരുന്നു നന്ദകുമാർ ഈ പരാമാർശം നടത്തിയത്. ശനിയാഴ്ച നടന്ന സിപിഎം വിപുലീകരിച്ച ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ സ്വാഗതപ്രസംഗം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് നന്ദകുമാർ ഈ പരാമർശം നടത്തിയത്. നന്ദകുമാറിൻ്റെ പരാമർശത്തിനെതിരെ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ സംഘടനകൾ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
"മലപ്പുറം ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സവിശേഷമായ പല സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. മതമൗലിക വർഗീയവാദികളുടെ ഒരു കൂടാണ് മലപ്പുറം ജില്ല. സ്വാഭാവികമായും അതിനെ പ്രതിരോധിച്ച് മതനിരപേക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ചു മുന്നോട്ടുപോകുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി, പുതിയ കാലത്ത് അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ കടമകൾ എങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്." എന്നതായിരുന്നു നന്ദകുമാറിൻ്റെ പരാമാർശം.
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതും മതസൗഹാർദ്ദം തകർക്കുന്നതുമാണ് ഈ പ്രസ്താവന എന്ന് ആരോപിച്ച് യൂത്ത് ലീഗും എംഎസ്എഫും പൊന്നാനി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി. നന്ദകുമാറിനെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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