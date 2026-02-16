നിലപാടില് മാറ്റമില്ല, ശബരിമലയിൽ ആചാരസംരക്ഷണം പ്രധാനം; സർക്കാരില് പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്ന് ജി സുകുമാരൻ നായർ
പുരോഗമനപരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ മറ്റ് മാർഗങ്ങളും വേദികളും ഉണ്ടെന്നും വിശ്വാസത്തെ അതിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കരുതെന്നും സുകുമാരൻ നായർ
Published : February 16, 2026 at 1:08 PM IST
കോട്ടയം: ശബരിമല യുവതീപ്രവേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ എൻഎസ്എസ് മുൻപ് സ്വീകരിച്ച നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർ. വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എൻഎസ്എസ് ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാറു വർഷങ്ങളായി കോടതിയിൽ കേസ് നിലനിൽക്കുമ്പോഴും പഴയ ആചാരക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് സർക്കാർ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും വിശ്വാസികൾക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് തുടരുമെന്നാണ് എൻഎസ്എസ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. പഴയ സ്ഥിതി തുടരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ധാരണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോടും ഉറപ്പൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, നിലവിലെ സാഹചര്യം തുടരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞു.
ശബരിമല വിഷയത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായോ രാഷ്ട്രീയവുമായോ കൂട്ടിക്കലർത്താൻ എൻഎസ്എസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കേസ് നിയമപരമായി നേരിടുന്നത് തുടരും. വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ഇടപെടാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ അവർ എന്ത് തീരുമാനമാണ് എടുക്കുക എന്ന് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ല.
പുരോഗമന ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ തകർത്തുകൊണ്ടാവരുത് എന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. പുരോഗമനപരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ മറ്റ് മാർഗങ്ങളും വേദികളും ഉണ്ടെന്നും വിശ്വാസത്തെ അതിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രായഭേദമന്യേ പ്രവേശനം അനുവദിക്കണമെന്ന ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച 2018ലെ വിധിക്കെതിരായ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ സർക്കാർ ഉള്പ്പെടെ കക്ഷികള് ഹർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാർച്ച് 14ന് നിലപാട് അറിയിക്കണമെന്നാണ് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് എന്എസ്എസ് ഇന്ന് നിലപാട് വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
കേസിൽ ഏപ്രിൽ ഏഴിന് രാവിലെ 10:30 മുതൽ വാദം കേള്ക്കും. മൂന്ന് ദിവസമാണ് വാദം കേള്ക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഹർജിക്കാർക്ക് വാദങ്ങളുന്നയിക്കാം. ഒൻപത് വരെ റിവ്യു പെറ്റിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുടെ വാദങ്ങള് കേള്ക്കും. ശേഷം 14 മുതൽ 16 വരെ എതിർ കക്ഷികളുടെ വാദങ്ങളും കേള്ക്കും. കൂടുതൽ വാദം ആവശ്യമെങ്കിൽ 21 ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. ഏപ്രിൽ 22ന് വാദം കേള്ക്കൽ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നുമാണ് കോടതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഡ്വ. പരമേശ്വരനാണ് കേസിൽ അമിക്കസ്ക്യൂറി.
ശബരിമല യുവതീപ്രവേശ വിഷയത്തില് സര്ക്കാര് സത്യവാങ്മൂലം തിരുത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുകുമാരന് നായര് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ആദ്യം ശരിയായ സത്യവാങ്മൂലം നല്കാമായിരുന്നു. എങ്കില് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു.യുവതീപ്രവേശന വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സർക്കാർ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കും എന്നത് നിർണായകമാണ്. ആചാരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് ആത്മാർഥതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോടതിയിൽ പ്രതിഫലിക്കണം. ശബരിമല വിഷയത്തില് കേസ് കൊടുത്തത് എന്എസ്എസ് മാത്രമാണ്. ആദ്യ ഘട്ടത്തില് രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികള് ഉള്പ്പെടയുള്ളവര് എന്എസ്എസിന് പിന്തുണയുമായി എത്തിയിരുന്നു. എന്നാല് നിയമനടപടിയിലേക്ക് പോകാന് തയാറായത് എന്എസ്എസ് മാത്രമാണ്. പാര്ട്ടികളോ സര്ക്കാരോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. പഴയ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങള് സംരക്ഷിക്കാന് വേണ്ടിയാണ് എന്എസ്എസ് നിലകൊള്ളുന്നത്. വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിനായി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി സംഘടന നിലകൊള്ളുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
