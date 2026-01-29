ETV Bharat / state

വ്യാജ ലൈംഗികാതിക്രമ ആരോപണത്തില്‍ പരാതിക്കാര്‍ക്കെതിരേ നടപടി സ്വീകരിക്കാനാവില്ല: ഹൈക്കോടതി

പോക്സോ നിയമത്തിലെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വകുപ്പ് പ്രകാരം വ്യാജ ബലാത്സംഗ പരാതി ഉന്നയിച്ചവർക്കെതിരെ മാത്രമെ കേസെടുക്കാനാകൂവെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി

KERALA HC POCSO FALSE SEXUAL HARASSMENT SEXUAL HARASSMENT cases
High Court (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 29, 2026 at 5:38 PM IST

1 Min Read
എറണാകുളം: പോക്‌സോ നിയമപ്രകാരമുള്ള വ്യാജ ലൈംഗികാതിക്രമ ആരോപണത്തില്‍ പരാതിക്കാര്‍ക്കെതിരേ കേസ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. വ്യാജ ബലാല്‍സംഗ പരാതി നല്‍കിയാല്‍ മാത്രമാണ് പോക്സോ നിയമത്തിലെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുക്കാനാവൂയെന്നും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

വ്യാജ പോക്സോ ലൈംഗിക ഉപദ്രവ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് പരാതി നൽകിയ രണ്ട് പേർക്കെതിരെയെടുത്ത കേസ് റദ്ദാക്കിയാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്. പ്രതികൾ നൽകിയ പോക്സോ പരാതി വ്യാജമാണെന്നും പെൺകുട്ടിയ്ക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടന്നിട്ടില്ലെന്നും പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു .

തുടർന്ന് പരാതിക്കാർക്കെതിരെ പൊലീസ് വ്യാജ പോക്സോ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേസെടുത്തു. കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പരാതിക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

പോക്സോ നിയമത്തിലെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വകുപ്പ് പ്രകാരം വ്യാജ ബലാത്സംഗ പരാതി ഉന്നയിച്ചവർക്കെതിരെ മാത്രമ് കേസെടുക്കാനാകൂവെന്ന് ഹർജിക്കാർ വാദിച്ചു. തങ്ങൾ കേവലം വ്യാജ ലൈംഗിക ഉപദ്രവ പരാതി മാത്രമാണ് നൽകിയതെന്നും വാദമുയർന്നു. ഈ വാദങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് വ്യാജ പോക്സോ ലൈംഗിക ഉപദ്രവ പരാതി നൽകിയവർക്കെതിരായ കേസ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയത്.

