പ്രമുഖ ആർക്കിടെക്റ്റ് എൻ.എം സലീം അന്തരിച്ചു; അന്ത്യം കോഴിക്കോട്ടെ ആശുപത്രിയിൽ
കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻ.എം സലീം ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ്സ് എന്ന പ്രശസ്ത സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ്
Published : October 12, 2026 at 9:25 AM IST
കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിലെയും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെയും ആധുനിക നഗരങ്ങളുടെ മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച പ്രമുഖ ആർക്കിടെക്റ്റ് എൻ.എം സലീം അന്തരിച്ചു. പക്ഷാഘാതത്തെത്തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യം ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെ കോഴിക്കോട്ടെ ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിൽ വച്ചായിരുന്നു.
കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻ.എം സലീം ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ്സ് എന്ന പ്രശസ്ത സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ്. ആലപ്പുഴ പട്ടണക്കാട് നികരത്തിൽ പരേതരായ മുഹമ്മദലി, ആമിനാബീവി ദമ്പതികളുടെ മകനായി ജനിച്ച അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ആർക്കിടെക്ചർ രംഗത്ത് സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. ഷെറിൻ സലീം ആണ് ഭാര്യ. ആദിൽ സലീം, അദീപ് സലീം, സുഹാന സലീം എന്നിവർ മക്കളാണ്.
രൂപകൽപനയിലെ വിസ്മയങ്ങൾ
കേരളത്തിലും സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുമായി തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന പല പ്രശസ്തമായ കെട്ടിടങ്ങളും രൂപകൽപന ചെയ്തത് എൻ.എം സലീം ആണ്. കൊച്ചിയിലെ ലേ മെറിഡിയൻ, തൃശൂരിലെ ലുലു കൺവെൻഷൻ സെൻ്റർ, കോഴിക്കോട് സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി, ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ്, പോർട്ട് ബ്ലെയർ എയർപോർട്ട് എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മികവിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.
ഇതിനുപുറമെ കോഴിക്കോട്ടെയും കണ്ണൂരിലെയും സൈബർപാർക്കുകൾ, ബെംഗളൂരുവിലെ ബെയറിസ് ഗ്ലോബൽ റിസർച്ച് ട്രയാംഗിൾ (ബി.ജി.ആർ.ടി), കൊച്ചിയിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം എന്നിവയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപകൽപനയിൽ പിറന്നതാണ്. പാലാ മാർ സ്ലീവാ മെഡിസിറ്റി, തിരുവല്ല പുഷ്പഗിരി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ്, കൊച്ചി ലേക്ഷോർ ആശുപത്രി, ബെംഗളൂരുവിലെ ലേക്ക്സൈഡ് ഹാബിറ്റാറ്റ് തുടങ്ങി എൻ.എം സലീം രൂപകൽപന ചെയ്ത കെട്ടിടങ്ങൾ ഒട്ടനവധിയുണ്ട്. ഓരോ നിർമിതിയിലും തൻ്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
അര നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യം
തിരുവനന്തപുരം എൻജിനിയറിങ് കോളജിൽ നിന്ന് 1967-1972 കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ബാച്ചിലർ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കിയത്. പഠനത്തിന് ശേഷം 1972ൽ കോഴിക്കോട് എൻ.എം സലീം ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ്സ് എന്ന ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചു. ചെറിയ നിലയിൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനം പിന്നീട് ബെംഗളൂരു, ഖത്തർ, യു.എ.ഇ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും തൻ്റെ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിച്ചു. അഞ്ചര പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട പ്രവർത്തന പരിചയമുള്ള ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇന്ന് നൂറിലധികം പ്രൊഫഷണലുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നഗരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലും ആധുനികവത്കരണത്തിലും വലിയ സംഭാവനകളാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത്.
തേടിയെത്തിയ പുരസ്കാരങ്ങൾ
പ്രമുഖ കെട്ടിടങ്ങളുടെ രൂപകൽപനയിൽ തൻ്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച സലീമിനെ തേടിയെത്തിയത് നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളാണ്. 1983ൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസിങ് ബോർഡ് അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. കൊച്ചിയിലെ ഗൽഫാർ കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ നിർമാണത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച പൊതു കെട്ടിടത്തിനുള്ള ഐ.ഐ.എ സ്നോസെം അവാർഡ് 2000ൽ സ്വന്തമാക്കി.
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ബെംഗളൂരുവിലെ ലേക്സൈഡ് ഹാബിറ്റാറ്റ് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നിർമാണത്തിന് കർണാടക ടൗൺ പ്ലാനിങ് ബോർഡിൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ആർക്കിടെക്റ്റ് അവാർഡ് 2009ലും സലീമിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ, വാസ്തുവിദ്യാ രംഗത്ത് അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ തന്നെ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ ആഗാ ഖാൻ അവാർഡിനായുള്ള നാമനിർദേശങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് സലീമിൻ്റെ കരിയറിലെ വലിയ പൊൻതൂവലായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
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