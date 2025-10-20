ETV Bharat / state

പന്തളത്തെ ബീഫ്-പൊറോട്ട പരാമർശം കത്തുന്നു; തന്നെ സംഘിയാക്കാന്‍ സിപിഎം ശ്രമമെന്ന് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ

വിശ്വാസ സംരക്ഷണ ജാഥയുടെ സമാപന സമ്മേളനത്തിലാണ് വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയത്.

N. K. Premachandran (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 20, 2025 at 5:24 PM IST

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിലേക്ക് സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് പൊറോട്ടയും ബീഫും നല്‍കിയാണെന്ന എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എംപി യുടെ പരാമർശം വിവാദ ചൂടിൽ. യുഡിഎഫ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പന്തളത്തു നടത്തിയ വിശ്വാസ സംരക്ഷണ ജാഥയുടെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ്റെ പരാമര്‍ശം.

പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. 2018ല്‍ ശബരിമലയില്‍ സ്ത്രീ പ്രവേശന വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോള്‍, വിധി പകർപ്പ് കൈയില്‍ കിട്ടുന്നതിന് മുൻപേ പത്ത് മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് ഡിജിപി അടക്കമുള്ള പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വിളിച്ചുവരുത്തി യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിക്കാനാവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചിരുന്നു.

എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

രഹ്ന ഫാത്തിമയും ബിന്ദു അമ്മിണിയും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരെ പാലായിലെ ഗസ്‌റ്റ് ഹൗസില്‍ കൊണ്ടുവന്ന് ബീഫും പൊറോട്ടയും വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് വിശ്വാസത്തെ വികലമാക്കി അതിന് ശേഷം പൊലീസ് വാനില്‍ ആരും കാണാതെ കിടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് പമ്പയിലെത്തിച്ച്‌ മലകയറ്റാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്ത പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആഭ്യന്തര വകുപ്പും ഗവണ്‍മെൻ്റുമാണ് പമ്പയില്‍ ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയതെന്നും പ്രേമചന്ദ്രൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

താൻ സിപിഎമ്മിന്‍റെ സൈബര്‍ ആക്രമണം നേരിടുകയാണെന്നും ശബരിമല യുവതീപ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടത്തിയ പ്രസ്‌താവനയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്നും പ്രേമചന്ദ്രൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനം വീണ്ടും ചര്‍ച്ചയായതില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

‘ബീഫ് ഇഷ്‌ടമാണ്, പക്ഷേ പൊറോട്ട കൂടെ വേണ്ട’

അതേസമയം, ശബരിമലയിലേക്ക് സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് പൊറോട്ടയും ബീഫും നല്‍കിയാണെന്ന എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എംപി യുടെ പരാമർശത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബിന്ദു അമ്മിണി. ഫേസ്‌ബുക്കിലൂടെയാണ് ബിന്ദു അമ്മിണി മറുപടി നൽകിയത്. ‘ബീഫ് എനിക്ക് ഇഷ്‌ടമാണ്. പക്ഷേ പൊറോട്ട കൂടെ വേണ്ട, കപ്പ ആകാം. കപ്പയും ബീഫും സൂപ്പർ ആണ്’ എന്ന് അവർ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

2018 സെപ്റ്റംബര്‍ 28-നാണ് ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതി വിധി വരുന്നത്. ശേഷം ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്താൻ തയ്യാറാവുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. പിന്നാലെ ഒക്ടോബര്‍ ഒന്‍പതിനാണ് രഹ്ന ഫാത്തിമ സന്നിധാനത്ത് വരുന്നത്. എന്നാൽ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു.

ജനുവരി രണ്ടിനാണ് ബിന്ദു അമ്മിണിയും കനകദുര്‍ഗയും മല ചവിട്ടാന്‍ പൊലീസ് അകമ്പടിയോടെ അവിടെ എത്തിചേർന്നത്. ശബരിമല ക്ഷേത്ര സന്നിധാനത്ത് പ്രവേശനം നടത്തി ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു മാസം മുമ്പ് ആഗോള അയ്യപ്പഭക്ത സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവദിക്കണം എന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് ബിന്ദു അമ്മിണി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതിയിരുന്നു.

