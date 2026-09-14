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റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനുകൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള വിമാനത്താവളങ്ങളെപ്പോലെയാക്കും: എൻകെ പ്രേമചന്ദ്രൻ

2027 ഡിസംബറിൽ പുനർനിർമ്മാണ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാനാകുമെന്നും എംപി വ്യക്തമാക്കി.

NK Premachandran railway station construction kollam railway station Building Management System
NK Premachandran (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 14, 2026 at 9:03 PM IST

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കൊല്ലം: റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള വിമാനത്താവളങ്ങളെപ്പോലെയാക്കുമെന്ന് എംപി എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ. ബില്‍ഡിങ് മാനേജ്മെന്‍റ് സിസ്‌റ്റം നടപ്പാക്കാനാണ് പദ്ധതിയെന്നും എംപി എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി. കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമാണം 2027 ഓടെ പൂർത്തിയാകുമെന്നും പ്രേമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

"ദക്ഷിണ റെയില്‍വേ നിര്‍മാണവിഭാഗം മേധാവി ഓം പ്രകാശുമായുള്ള ഉന്നതതലയോഗത്തിനും നിര്‍മാണ പരിശോധനയ്ക്കും ശേഷമാണ് വിവരമറിയിച്ചത്. റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനില്‍ യാത്രക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ വിവരസാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അത്യാധുനിക സംവിധാനമാണ് ബില്‍ഡിങ് മാനേജ്മെന്‍റ് സിസ്‌റ്റം.

റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനില്‍ എത്തുന്ന യാത്രക്കാരുടെ തിരക്കനുസരിച്ച് സ്‌റ്റേഷനിലെ ലൈറ്റിങ് സംവിധാനവും അനൗണ്‍സ്‌മെന്‍റും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഇതര സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരു കുടക്കീഴില്‍ വിവരസാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്‌ഡ് സംവിധാനമാണ് ബില്‍ഡിങ് മാനേജ്മെന്‍റ് സിസ്‌റ്റം.

എൻകെ പ്രേമചന്ദ്രൻ സംസാരിക്കുന്നു. (ETV Bharat)

നിലവില്‍ 5735 ചതുരശ്രമീറ്ററാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ മേല്‍ക്കൂര. അവയുടെ പുനര്‍നിര്‍മാണമാണ് വിഭാവന ചെയ്‌തിരുന്നതെങ്കിലും കൂടുതലായി ഏറ്റെടുത്തതുള്‍പ്പെടെ മുഴവന്‍ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും മേല്‍ക്കൂര നിര്‍മിക്കുവാന്‍ തീരുമാനമായി. പുനഃക്രമീകരിച്ച പ്രകാരം 16296 ചതുരശ്ര മീറ്റര്‍ മേല്‍ക്കൂര നിര്‍മിക്കും.

നിലവിലുള്ള മേല്‍ക്കൂര പൂര്‍ണമായും മാറ്റിയാണ് ഒരേ രീതിയിലുള്ള ആകര്‍ഷണീയമായ പുതിയ മേല്‍ക്കൂര നിര്‍മിക്കുന്നത്. നിലവിലെ 5735 ചതുരശ്രമീറ്റര്‍ ടൈലും സിമന്‍റും കോണ്‍ക്രീറ്റും കൊണ്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് പകരം 16296 ചതുരശ്രമീറ്റര്‍ ഗ്രാനൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമായിരിക്കും പണിയുക. സൗത്ത് ടെര്‍മിനല്‍ കെട്ടിടത്തിന് 3732 ചതുരശ്ര മീറ്റര്‍ വിസ്‌തൃതിയാണുള്ളത്. പകരം 24433 ചതുരശ്ര മീറ്റര്‍ വിസ്‌തൃതിയില്‍ കെട്ടിടം നിര്‍മിക്കും. ഇതില്‍ പകുതിയും വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി ലേലം ചെയ്‌ത് നല്‍കുന്ന തരത്തിലാണ് രൂപകല്‍പന ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്'' എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

12 മീറ്റര്‍ വീതിയിലും 823 ചതുരശ്രയടി വിസ്‌തീര്‍ണത്തിലമുള്ള മേല്‍നടപ്പാതയും 36 മീറ്റര്‍ വിസ്‌തൃതിയില്‍ 4780 ചതുരശ്ര മീറ്റര്‍ വിസ്‌തീര്‍ണമുള്ള എയര്‍ കോണ്‍കോസും നിര്‍മിക്കും. എയര്‍ കോണ്‍കോസുകളില്‍ ശീതീകരണ സംവിധാനം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം തീവ്രമായ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലമെന്ന പരിഗണനയില്‍ കോണ്‍കോസില്‍ ശീതീകരണ സംവിധാനം സജ്ജമാക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യം ഉന്നയിക്കും. നിലവില്‍ രണ്ട് ലിഫ്റ്റും രണ്ട് എസ്‌കലേറ്ററുമുള്ള സ്‌റ്റേഷനില്‍ 21 ലിഫ്റ്റുകളും 12 എസ്‌കലേറ്ററുകളും സ്ഥാപിക്കും. സൗത്ത് ടെര്‍മിനലിലെ 255 ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും 185 നാലുചക്ര വാഹനങ്ങളും പാര്‍ക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഇപ്പോള്‍ ഉള്ളത്.

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ഇതിന്‍റെ ഉപയോഗം 300 ശതമാനമാണ്. നോര്‍ത്ത് ടെര്‍മിനലില്‍ 890 ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും 190 നാലുചക്ര വാഹനങ്ങളും പാര്‍ക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കും. ഗ്യാംങ് റൂം, എസ്എസ്‌സി വര്‍ക്ക് ബില്‍ഡിങ്, സര്‍വ്വീസ് ബില്‍ഡിങ്, മള്‍ട്ടി ലെവല്‍ പാര്‍ക്കിങ്, പാര്‍സല്‍ ബില്‍ഡിങ് എന്നിവയുടെ നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി ഡിവിഷന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. മേല്‍കാല്‍നടപ്പാതയുടെ നിര്‍മാണം നവംബര്‍ ഒന്നിന് ഓടുകൂടി പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷന്‍റെ തെക്കുവശം കെട്ടിടനിര്‍മാണത്തിന് ആദ്യരൂപകല്‍പനയെക്കാള്‍ ആഴത്തിലും വണ്ണത്തിലും എണ്ണത്തിലും കൂടുതല്‍ പൈലിങ്ങുകള്‍ ആവശ്യമായി വന്നു.

മണ്ണ് പരിശോധനയെ തുടര്‍ന്നാണ് മാറ്റം വരുത്തിയത്. 90 മീറ്റര്‍ വ്യാസത്തിലും 32 മീറ്റര്‍ ആഴത്തിലുമുള്ള 800 പൈലിങ്ങുകളുടെ നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയായി. ജലസംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന തരത്തിലാണ് ജലവിനിയോഗം രൂപകല്‍പന ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്. ജലം പരമാവധി പുനരുപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തും. സുശക്തമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനം സജ്ജമാക്കും. സ്‌റ്റേഷനുള്ളില്‍ മാത്രം 76 സിസിടിവി ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണ സംവിധാനമാണ് വിഭാവന ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്. സ്‌റ്റേഷന്‍ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതലായി നടപ്പാക്കാനുള്ള ആവശ്യങ്ങള്‍ ഈ മാസം 18 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് ചെന്നൈയില്‍ ചേരുന്ന ദക്ഷിണ റെയില്‍വേ ജനറല്‍ മാനേജരുടെ യോഗത്തില്‍ ഉന്നയിക്കും.

റെയില്‍വേയുടെ വികസനപ്രവര്‍ത്തനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുaവാന്‍ കൂടുതല്‍ സമയം റെയില്‍ ഗതാഗതം നിര്‍ത്തിവയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. 7 മണിക്കൂര്‍ നേരം റെയില്‍ ഗതാഗതം നിര്‍ത്തിവയ്ക്കണമെന്നാണ് നിര്‍മാണ കമ്പനിയുടെ ആവശ്യം. എന്നാല്‍ കൊല്ലത്തെ തീവണ്ടി ഗതാഗതത്തിരക്കുമൂലം 7 മണിക്കൂര്‍ ഗതാഗതം നിര്‍ത്തി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രായോഗികമല്ല.

ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ രാത്രിയില്‍ 4 മണിക്കൂര്‍ കാലയളവാണ് നിര്‍മാണത്തിനായി തീവണ്ടി ഗതാഗതം നിര്‍ത്തിവയ്ക്കുന്നത്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ 2027 ഡിസംബറോടു കൂടി എല്ലാ പണികളും പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷന് പുനര്‍ നിര്‍മാണ പദ്ധതി പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് റെയില്‍വേ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചതായി" എന്‍കെ പ്രേമചന്ദ്രന്‍ എംപി പറഞ്ഞു.

എന്‍കെ പ്രേമചന്ദ്രന്‍ എംപി യുടെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം വിളിച്ച് ചേര്‍ത്ത ഉന്നതതല യോഗത്തില്‍ റെയില്‍വേ കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ വിഭാഗം മേധാവി ഓംപ്രകാശ്, കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്‍ സുശീല്‍കുമാര്‍, ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്‍ പവന്‍കുമാര്‍, അസിസ്‌റ്റന്‍റ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ ഗോപിശങ്കര്‍, പ്രോജക്‌ട് മാനേജ്മെന്‍റ് സിസ്‌റ്റം മാനേജര്‍ ദാമോധരന്‍, എഞ്ചിനിയറിങ് & പ്രക്വയര്‍മെന്‍റ് കോണ്‍ട്രാക്‌ട് പ്രധിനിധികളായി ആര്‍ ബ്രിജേന്ദ്രകുമാര്‍, അഭിഷേക് തുടങ്ങിയവര്‍ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

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TAGGED:

NK PREMACHANDRAN
RAILWAY STATION CONSTRUCTION KOLLAM
RAILWAY STATION
BUILDING MANAGEMENT SYSTEM
MP ON RAILWAY STATION CONSTRUCTION

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