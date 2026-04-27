ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഓർമപുതുക്കൽ; കേരള നിയമസഭ വീണ്ടും ഒരു ചരിത്രദിനത്തിൽ, കാത്തിരിപ്പ് പുതിയ സഭയ്ക്കായി

സ്പീക്കർ വാച്ച് & വാർഡിൻ്റെ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓർണർ സ്വീകരിക്കുന്നു
തിരുവനന്തപുരം: കേരള നിയമസഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഓർമപുതുക്കലായ നിയമസഭാ ദിനം ഇന്ന്. 1957 ഏപ്രിൽ 27-ന് ആദ്യമായി ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കേരള നിയമസഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നതിനെ ഓർമപ്പെടുത്താനാണ് നിയമസഭാ ദിനമായി എല്ലാവർഷവും ഏപ്രിൽ 27 നിയമസഭാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീറിൻ്റെ അവസാന ഔദ്യേഗിക പരിപാടിയും ഇതായിരിക്കും. നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വോട്ടെണ്ണലിന് ഒരാഴ്ചമാത്രം കാത്തിരിപ്പ് അവശേഷിച്ചിരിക്കെ പതിനാറാം കേരള നിയമസഭയിലേക്കുള്ള അംഗങ്ങളെയും സഭാ നാഥനെയും മുഖ്യമ്രന്തിയെയും ്രപതിപക്ഷനേതാവിനെയും സഭ കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
പതിനഞ്ചാം കേരളനിയമസഭ കൂടിയത് 16 തവണ- 1192 മണിക്കൂർ 23 മിനിറ്റ്
നിലവിലുള്ള പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ കൂടിയത് 16 തവണയാണ്. 204 ദിവസങ്ങളിലായി 1192 മണിക്കൂർ 23 മിനിട്ടാണ് നിലവിലെ സഭ ആകെ സമ്മേളിച്ചത്. ഒരു ദിവസം ശരാശരി 6 മണിക്കൂറോളം സമയം സമ്മേളനത്തിനായി മാറ്റിവെച്ചു. നിയമനിർമാണത്തിനായി 270 മണിക്കൂർ 39 മിനിട്ടും ധനകാര്യത്തിനായി 279 മണിക്കൂർ 55 മിനിട്ടും ചെലവഴിച്ചു.
നയപ്രഖ്യാപനത്തിനും നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ചയ്ക്കുമായി 64 മണിക്കൂർ 58 മിനിട്ടും ചോദ്യോത്തരവേളയ്ക്കായി 162 മണിക്കൂർ 36 മിനിട്ടും ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കൽ നോട്ടീസിന് 53 മണിക്കൂർ 23 മിനിട്ടും സബ്മിഷന് 117 മണിക്കൂർ 18 മിനിട്ടുമാണ് ചെലവിട്ടത്. റൂൾ 50 അനുസരിച്ചുള്ള ഉപക്ഷേപത്തിന്മേൽ അവതരണാനുമതിക്കായി 107 മണിക്കൂർ 51 മിനിട്ടും സഭ നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന ഉപക്ഷേപത്തിന്മേലുള്ള ചർച്ചയ്ക്കായി 51 മണിക്കൂർ 11 മിനിട്ടും വിനിയോഗിച്ചു. അനൗദ്യോഗികാംഗങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾക്കായി 12 വെള്ളിയാഴ്ചകളിലായി 14 മണിക്കൂർ 11 മിനിറ്റാണ് ചിലവഴിച്ചത്.
പാസായത് 168 ബില്ലുകൾ
ഈ സഭയുടെ കാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 195 ഗവൺമെൻ്റ് ബില്ലുകളിൽ 168 ബില്ലുകൾ പാസാക്കാനായി. ചട്ടം 50 പ്രകാരം സഭ നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന 18 ഉപക്ഷേ നോട്ടീസുകളിൽ ചർച്ചകൾ നടന്നു. ഏഴാം സമ്മേളനത്തിലും പതിനാറാം സമ്മേളനത്തിലും സഭ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ചെയർപേഴ്സണ്മാരുടെ മൂന്നംഗ പാനലിൽ വനിതാ അംഗങ്ങളെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള തീരുമാനവും ഈ സഭാകാലയളവിലാണ് നടന്നത്. എന്നാൽ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ചില സമ്മേളനങ്ങൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കിയതുകാരണം ആകെ സമ്മേളന ദിവസങ്ങളിൽ ചെറിയ കുറവുണ്ടായി. വർഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ സമ്മേളിക്കുന്ന നിയമസഭ എന്ന നിലയിൽ രാജ്യത്തെ ഇതര നിയമസഭകൾക്ക് മാതൃകയാണ് കേരള നിയമസഭ.
സഭാ കാലയളവിൽ രണ്ട് ഗവർണർമാർ
കേരള ഗവർണറായിരുന്ന ആരിഫ് മുഹമ്മദ്ഖാൻ നാലു തവണയും ഇപ്പോഴത്തെ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർ രണ്ടു തവണയും പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയിൽ സർക്കാരിൻ്റെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തി. 2024 ജനുവരി 25ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും ഖണ്ഡിക മാത്രം വായിച്ച് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ഒന്നര മിനിറ്റിൽ അവസാനിപ്പിച്ചതോടെ നിയമസഭാ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗമായി അത് മാറി.
മന്ത്രിസഭ തയാറാക്കി നൽകുന്ന പ്രസംഗം അതേപടി വായിക്കുക എന്നത് ഗവർണറുടെ ഭരണഘടനാപരമായ കടമയാണെങ്കിലും പതിനഞ്ചാം നിയമസഭയുടെ അവസാന സമ്മേളനത്തിലെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഗവർണർ ചില ഒഴിവാക്കലുകളും കൂട്ടിച്ചേർക്കലും നടത്തിയത് മുഖ്യമന്ത്രി സഭയെ അറിയിക്കുകയും മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ച നയപ്രഖ്യാപനം ആധികാരികമായി അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയറിൻ്റെ കൂടി അനുമതിയോടെ സഭ അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. തൻ്റെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം അതേ രൂപത്തിൽ മാത്രമേ സഭാരേഖകളിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഗവർണർ സഭയ്ക്ക് നൽകിയ സന്ദേശം ഐകകണ്ഠേന നിരാകരിച്ചതും മറ്റൊരു അപൂർവതയായി.
ചോദ്യമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് 69,086 നോട്ടീസുകൾ
പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ കാലയളവിൽ 69,086 നോട്ടീസുകളാണ് ചോദ്യമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്. അതിൽ 5160 എണ്ണം നക്ഷത്രചിഹ്നമിട്ട ചോദ്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിലും 62,882 എണ്ണം നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിലും ഉൾപ്പെടുത്തി ആകെ 67,832ചോദ്യങ്ങൾ അച്ചടിക്കുകയുണ്ടായി. അതോടൊപ്പം 4 അടിയന്തര ചോദ്യങ്ങളും അനുവദിച്ചു. എല്ലാ അടിയന്തര ചോദ്യങ്ങൾക്കും നക്ഷത്രചിഹ്നമിട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഇതിനകം മറുപടി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത 2992 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇനിയും മറുപടി ലഭിക്കുവാനുണ്ട്. ചോദ്യോത്തര വേളകളിൽ 672 ചോദ്യങ്ങൾ സഭാതലത്തിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുകയും 5126 ഉപചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുവാൻ അംഗങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.1957ൽ 129 മണ്ഡലങ്ങൾ നിലവിൽ 140
1957ൽ ആദ്യ നിയമസഭാ കാലത്ത് ആകെ 129 മണ്ഡലങ്ങളാണ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത്. 1965 ൽ നടന്ന മണ്ഡല പുനഃക്രമീകരണത്തിൽ മണ്ഡലങ്ങളുടെ ആകെയുള്ള എണ്ണം 127 ൽ നിന്ന് 140 ആയി വർധിച്ചു. 1965 ലെ മണ്ഡലം പുനഃക്രമീകരണത്തിനുശേഷം 1967 ലാണ് ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. 2006 വരെ ഇതേ നിലയിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിരുന്നത്. പിന്നീട് 2008 ൽ നടന്ന മണ്ഡല പുനഃക്രമീകരണത്തിൽ മണ്ഡലങ്ങളുടെ ആകെയുള്ള എണ്ണത്തിൽ (140) മാറ്റം വന്നില്ലായെങ്കിലും മണ്ഡലങ്ങളുടെ അതിരുകൾക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2006 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കുറെ മണ്ഡലങ്ങൾ റദ്ദാകുകയും പകരം അത്രയും എണ്ണം പുതിയ മണ്ഡലങ്ങൾ നിലവിൽ വരുകയും ചെയ്തു. അതേ സമയം ചില ജില്ലകളിൽ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയുകയും മറ്റ് ചില ജില്ലകളിൽ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടൂകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2008 ലെ മണ്ഡലം പുനഃക്രമീകരണത്തിനുശേഷം 2011 ലാണ് ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്.നിയമസഭാ നടപടികൾ നടക്കുമ്പോൾ
ഓരോ അംഗവും സഭയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നതിനു മുമ്പും സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴും സഭാധ്യക്ഷനെ വണങ്ങേണ്ടതാണ്. ഓരോ അംഗവും അവർക്കായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സഭാധ്യക്ഷനെ സംബോധന ചെയ്തുവേണം സംസാരിക്കുവാൻ. സഭാധ്യക്ഷൻ സംസാരിക്കുന്ന വേളയിൽ ആരും സഭ വിട്ടു പോകരുത്. ഒരംഗം സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ അംഗത്തിൻ്റെയും സഭാധ്യക്ഷൻ്റെയും ഇടയിലൂടെ ആരും നടക്കാൻ പാടില്ല എന്നും നിഷ്കർഷയുമുണ്ട്. സഭ സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ സഭയിലിരുന്ന് പത്രമാസികകൾ വായിക്കുന്നതും സഭയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത പുസ്തകങ്ങളോ മറ്റു പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളോ വായിക്കുന്നതും മറ്റൊരംഗത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിനു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ പെരുമാറുന്നതും അപശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതും ഗ്യാലറികളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരെയെങ്കിലും കുറിച്ച് പ്രസംഗത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നതും ഗ്യാലറികളിലേക്ക് ആരെങ്കിലും പ്രവേശിക്കുന്നതു കണ്ട് കയ്യടിക്കുന്നതും മറ്റും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.നിയമനിർമാണപ്രക്രിയ
പാർലമെൻ്റിൻ്റെയും സംസ്ഥാന നിമസഭകളുടെയും മുഖ്യകർതവ്യം നിയമനിർമാണമാണ്. പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട നിർവചനമനുസരിച്ച് നിയമം എന്നാൽ മുറ പ്രകാരം സംഘടിപ്പിച്ച നിയമസഭയോ പാർലമെൻ്റോ നിർദ്ദിഷ്ട രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് പാസ്സാക്കിയതും കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാനത്തലവൻ അനുമതി നൽകിയതും, എല്ലാ പൗരൻമാർക്കും ബാധകമായതും, നിയമം പരിരക്ഷിക്കുവാനുള്ള കർത്തവ്യം എൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കോടതികൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുമായ ഒരു ബില്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഉടൻ നടപടിയെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന നിർദ്ദേശം എന്നതാണ് നിയമനിർമാണ പ്രക്രിയ
നിയമനിർമാണം ബില്ലുകളിലൂടെ
എല്ലാ നിയമനിർമാണ നിർദേശങ്ങളും ബില്ലുകളുടെ രൂപത്തിലാണ് സഭയുടെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഒരോ ബില്ലിന് ശീർഷകം (long title), ചുരുക്കപ്പേര് (short title), നിയമപ്രഖ്യാപന വാക്യം (enacting formula), എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ ബാധകമായ വ്യാപ്തിയും, ചിലപ്പോൾ എന്നുമുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും എന്നും പ്രത്യേകം എടുത്തുപറയുന്നു. തീയതി കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അനുമതി ലഭിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതാണ് എന്നാണ് അർഥമാക്കുന്നത്. വകുപ്പുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വയം പര്യാപ്തമായ ഖണ്ഡികകളായി ഒരു ബില്ലിനെ ഭാഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ വകുപ്പിലും ബില്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രത്യേക കാര്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു വകുപ്പ് പല ഉപവകുപ്പുകളായും ഒരു ഉപവകുപ്പ് പല ഭാഗങ്ങളായും വേർതിരിക്കാവുന്നതാണ്. വകുപ്പുകൾക്ക് ക്രമമായി നമ്പരിടുന്നു. ഒരു ബില്ലിൽ പട്ടിക എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന അനുബന്ധവും ഉണ്ടാകാം.ബിൽ നിയമമാകുമ്പോൾ
ഒരു ബില്ല്, നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയശേഷം ഗവർണർ അനുമതി നൽകുമ്പോഴാണ് അത് സംസ്ഥാനത്ത് നിയമമായി മാറുന്നത്. ബില്ലുകൾ മൂന്നു വിധത്തിൽ
സഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്കെത്തുന്ന ബില്ലുകൾ മൂന്നു വിധത്തിലാണുള്ളത്. പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ആശയങ്ങളോ നയങ്ങളോ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബില്ലുകളാണ് പുതിയ നിയമനിർമാണത്തിനായി എത്തുന്നത്. നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളിലെ പ്രധാന നിർദേശങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനോ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനോ പുതുക്കുന്നതിനോ വേണ്ടിയുള്ള ബില്ലുകളും സഭയുടെ തന്നെ പരിഗണനയ്ക്കെത്തും. ഔപചാരികമോ അപ്രധാന സ്വഭാവമുള്ള ബില്ലുകളും(ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിക്കുകയോ അതിൻ്റെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുകയോ, നടപടിക്രമം പുതുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബില്ലുകൾ) എത്തും.പ്രധാന നടപടിക്രമങ്ങൾഅടിയന്തര പ്രമേയം
ഒരു പ്രമേയമോ, ഉപക്ഷേപമോ മുഖാന്തരം, സാധാരണഗതിയിൽ സഭയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ കാലതാമസം നേരിടുമെന്ന് ബോധ്യമുള്ളതും, അടിയന്തര പൊതു -പ്രാധാന്യമുള്ളതുമായ കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച് സത്വരമായ പരിഹാരം തരാൻ ശ്രമിക്കുകയെന്നതാണ് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക ഉദ്ദേശ്യം.നോട്ടീസ് നൽകേണ്ടവിധം
പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ സഭായോഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സഭാധ്യക്ഷനും ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിക്കും അടിയന്തര പ്രമേയത്തിനുള്ള നോട്ടീസ് നൽകണം. ബജറ്റ്
നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബജറ്റ്. സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു വർഷത്തെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബജറ്റ്. ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കൽ
പൊതു പ്രാധാന്യമുള്ള അടിയന്തര വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നതിനും മറുപടി ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനുമായി നിയമസഭാംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പാർലമെൻ്ററി നടപടിക്രമമാണ് 'ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കൽ' (Calling Attention). സഭാ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം അംഗങ്ങൾക്ക് മന്ത്രിമാരോട് പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നുസബ്മിഷൻ
ക്രമപ്രശ്നം അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഗതി സഭയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അംഗം, പ്രസ്തുത സംഗതി ഉന്നയിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നോട്ടീസ് സെക്രട്ടറിക്ക് രേഖാമൂലം നൽകണം. അംഗത്തിൻ്റെ ലെറ്റർ ഹെഡിൽ ഇതിനുള്ള നോട്ടീസ് നൽകിയാൽ മതിയാകും. സ്പീക്കർ പ്രസ്തുത നോട്ടീസ് അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം അനുമതി നൽകിയ തീയതിയിലും സമയത്തും അംഗത്തിന് പ്രസ്തുത കാര്യം സഭയിൽ ഉന്നയിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വിഷയത്തെയാണ് സബ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നിയമസഭാ സമിതികൾ
സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശ്രദ്ധാപൂർവം വിലയിരുത്തേണ്ടത് നിയമസഭയുടെ മുഖ്യകർത്തവ്യമാണ്. ഇതിന് വിവിധ സമിതികൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത സമിതികളുടെ യോഗങ്ങളിൽ അംഗങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നു.സ്റ്റാന്ഡിങ് കമ്മിറ്റികൾ
ഇരുപത്തിയൊൻപത് സ്റ്റാന്ഡിങ് കമ്മിറ്റികളാണ് ഇപ്പോൾ കേരള നിയമസഭയ്ക്കുള്ളത്. ഇവയിലേക്കുള്ള അംഗങ്ങളെ സഭ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയോ സ്പീക്കർ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും.
നിയമസഭാ ദിനാഘോഷം: സ്പീക്കർ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി
നിയമസഭാ ദിനമായ ഇന്ന് രാവിലെ പത്തിന് സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിൽ വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡിൻ്റെ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ സ്വീകരിച്ചു. തുടർന്ന് നിയമസഭാ വളപ്പിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മഹാരഥന്മാരുടെ പ്രതിമകളിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി.പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മന്ദിരം സന്ദർശിക്കാം
നിയമസഭാ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മെയ് 3 വരെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നിയമസഭാ മന്ദിരവും നിയമസഭാ മ്യൂസിയവും സന്ദർശിക്കാനാവശ്യമായ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദിവസേന രാവിലെ 10.30 മുതൽ രാത്രി 8.00 വരെയും, പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2.00 മുതൽ രാത്രി 8.00 വരെയും പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതോടൊപ്പം, ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രിയിൽ നിയമസഭാ മന്ദിരം ദീപാലങ്കാരത്തോടെ സുന്ദരമായി അലങ്കരിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്.
