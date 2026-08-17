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നിതിൻ രാജ് ആത്മഹത്യ കേസ്: ഡോ. എം കെ റാമിൻ്റെ അറസ്റ്റിലെ വീഴ്‌ച; സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി

ഡിവൈഎസ്‌പി ഇപ്പോഴും സർവീസിൽ തുടരുന്നത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ പരാജയമാണെന്നും കോടതി

Nitin Raj Suicide Case
High Court, Dr. MK Ram (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 17, 2026 at 7:46 PM IST

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എറണാകുളം: കണ്ണൂർ അഞ്ചരക്കണ്ടി ദന്തൽ കോളജ് ബിഡിഎസ് വിദ്യാർഥി നിതിൻ രാജിൻ്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ, ഒന്നാം പ്രതി ഡോ. എം കെ റാമിൻ്റെ അറസ്റ്റിലുണ്ടായ വീഴ്ചയിൽ സർക്കാരിനും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനുമെതിരെ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ കടുത്ത വിമർശനം. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന ഡിവൈഎസ്‌പി സുധീർ കല്ലനെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്യാത്തതിൽ ജസ്റ്റിസ് എ. ബദറുദീൻ ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഡിവൈഎസ്‌പി ഇപ്പോഴും സർവീസിൽ തുടരുന്നത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ പരാജയമാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

വി ഡി സവർക്കറെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം തയാറാക്കിയ അധ്യാപകനെയും തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ കത്ത് നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥയെയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കാണിച്ച വേഗത സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇവിടെയുണ്ടായില്ല. വിജിലൻസിൽ പരാതി നിലനിൽക്കെ എഡിജിപിയെ ഡിജിപിയാക്കിയതും, എം ആർ അജിത് കുമാറിനെതിരെ പെട്ടെന്ന് നടപടിയെടുത്തതുമെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കോടതി, ആ അവസരങ്ങളിലൊന്നും സർക്കാർ ചട്ടങ്ങൾ ചർച്ചയാക്കിയില്ലെന്നും എന്നാൽ പ്രതിയായ ഡോ. റാമിൻ്റെ അറസ്റ്റിലെ വീഴ്ചയിൽ മാത്രം സർക്കാർ ചട്ടം പറയുകയാണെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി.

കർണാടകയിൽ നിന്ന് പ്രതി ഡോ. റാമിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത വേളയിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സുധീർ കല്ലൻ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർബന്ധിത മാനദണ്ഡങ്ങളും നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ചിരുന്നില്ല. അറസ്റ്റിൻ്റെ കാരണം പ്രതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പരാജയപ്പെട്ടതുമൂലമാണ് പ്രതിക്ക് കോടതിയിൽ നിന്ന് റിലീസ് ലഭിക്കാൻ ഇടയാക്കിയത്.

ഗുരുതരമായ വീഴ്ച വരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിട്ടും നടപടി വൈകുന്നത് എന്തിനാണെന്നും, ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇയാളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നും ഹൈക്കോടതി സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

​നടപടിക്രമങ്ങളിലെ ഈ ഗുരുതര വീഴ്ചകളും ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടും പൊലീസിൻ്റെയും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെയും ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള കനത്ത വീഴ്ചയാണെന്ന് വിലയിരുത്തിയ കോടതി, വിഷയം ഗൗരവത്തോടെ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്.

കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ പത്തിനാണ് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയും ഒന്നാം വർഷ ബിഡിഎസ് വിദ്യാർഥിയുമായ നിതിൻ രാജ് അഞ്ചരക്കണ്ടിയിലെ കോളജ് കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്‌തത്. കോളജിലെ അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് കടുത്ത മാനസിക പീഡനങ്ങളും ജാതി അധിക്ഷേപങ്ങളും വിദ്യാർഥി നേരിട്ടിരുന്നതായി കുടുംബം ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ക്യാമ്പസിലും പുറത്തും വ്യാപകമായ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അരങ്ങേറി. കടുത്ത ജനരോഷത്തെ തുടർന്ന് പ്രതിയായ ഡോ. റാമിനെ കോളജ് മാനേജ്മെൻ്റ് ജോലിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരുന്നു.

നിതിൻ രാജിൻ്റെ മരണം നടന്ന് മൂന്ന് മാസം പിന്നിട്ട ശേഷമാണ് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ ഡോ. റാമിനെ പൊലീസ് പിടികൂടുന്നത്. എന്നാൽ, അറസ്റ്റിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ പ്രതിയെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കുന്നതിൽ അന്വേഷണ സംഘം വരുത്തിയ വീഴ്‌ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തലശ്ശേരി സെഷൻസ് കോടതി പ്രതിയെ വിട്ടയച്ചിരുന്നു.

സുപ്രീം കോടതിയുടെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് വ്യക്തമായതോടെയാണ് പ്രതിക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നിതിൻ രാജിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതും പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഗുരുതര വീഴ്‌ചകളിൽ കോടതി രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചതും. കേസിൽ പൊലീസിനെതിരെ മുൻപും വ്യാപക വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു.

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TAGGED:

NITIN RAJ
DR K RAM
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BDS STUDENT SUICIDE
NITIN RAJ SUICIDE CASE

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