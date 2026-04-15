നിതിൻ്റെ ഫോൺ പ്രിൻസിപ്പൽ ഒളിപ്പിച്ചു; ഡെൻ്റൽ കോളജിനെതിരെ ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് കുടുംബം
സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചും ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് നിതിൻ്റെ സഹോദരി. മൂന്നാം നിലയിൽ നിന്നാണ് വീണതെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞവർ പിന്നീട് അഞ്ചാം നിലയെന്ന് മാറ്റി പറഞ്ഞു.
Published : April 15, 2026 at 11:23 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: കണ്ണൂർ അഞ്ചരക്കണ്ടി ഡെൻ്റൽ കോളജിൽ മരിച്ച വിദ്യാർഥി നിതിൻ രാജിൻ്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് കുടുംബം. കോളജ് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കടുത്ത മാനസിക പീഡനം നിതിൻ നേരിട്ടിരുന്നതായി സഹോദരി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. നിതിൻ ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ലെന്നും കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ അടക്കമുള്ളവർ വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവയ്ക്കുകയാണെന്നും സഹോദരി ആരോപിച്ചു.
മരണത്തിന് മുൻപ് നിതിൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ കൈവശമായിരുന്നു. വിദ്യാർഥിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വീട്ടുകാരെ അറിയിക്കാൻ കോളജ് അധികൃതർ തയാറായില്ല. ബന്ധുക്കളുടെ ഫോൺ നമ്പർ ചോദിച്ചെങ്കിലും ആരെയും വിളിച്ചില്ല. പിന്നീട് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത നിലയിലായിരുന്നു. എപ്പോഴും ഫോൺ കൈയിൽ വയ്ക്കുന്ന പ്രകൃതമാണ് നിതിൻ്റേത്. അതിനാൽ ഫോൺ അവിടെ വച്ചിട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയില്ല. ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോൺ പൊലീസിന് കൈമാറിയതെന്നും സഹോദരി വ്യക്തമാക്കി.
സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചും ദുരൂഹതയുണ്ട്. മൂന്നാം നിലയിൽ നിന്നാണ് വീണതെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞവർ പിന്നീട് അഞ്ചാം നിലയെന്ന് മാറ്റി പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് വീണ് വെട്ടുകല്ലിൽ ഇടിച്ചതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ വീണെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് രക്തത്തിൻ്റെ പാടുകൾ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. വിദ്യാർഥി താഴേക്ക് ചാടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ തടയാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്നും കുടുംബം ചോദിക്കുന്നു.
അപകടത്തിന് ശേഷം കൃത്യമായ ചികിത്സ നൽകാനും അധികൃതർ തയാറായില്ല. മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം നിതിൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി മറ്റ് ആശുപത്രികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയില്ല. സ്വന്തം വിദ്യാർഥിയുടെ രക്തഗ്രൂപ്പ് പോലും അധികൃതർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചു.
എം.ബി.ബി.എസ് പഠിക്കണമെന്നത് നിതിൻ്റെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ഇതിനായി നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ തയാറെടുത്തിരുന്നു. അടുത്ത മാസം പരീക്ഷ നടക്കാനിരിക്കെയാണ് മരണം. ഡെൻ്റൽ കോളജിൽ നിന്നുള്ള കടുത്ത സമ്മർദം കാരണം പുസ്തകങ്ങൾ മുറിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞാൽ കോളജിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിദ്യാർഥി ഭയന്നിരുന്നു.
ഇവിടുത്തെ മറ്റ് വിദ്യാർഥികളും സമാനമായ മാനസിക പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയൊരു വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയുടെ പേരിൽ വിദ്യാർഥി ആത്മഹത്യ ചെയ്തുവെന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. കുടുംബത്തിന് എളുപ്പത്തിൽ അടച്ചുതീർക്കാൻ കഴിയുന്ന തുക മാത്രമായിരുന്നു അത്.
ഇതിനിടെ കോളജിലെ ഒരു അധ്യാപിക തൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ചില ഫോട്ടോകൾ വേഗത്തിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതിലും ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് സഹോദരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ മുറിയിൽ വച്ച് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ആവശ്യം.
