'ഭരതനാട്യം പഠിച്ച കുട്ടി, ഇരട്ടക്കുട്ടികളുമായി ഞങ്ങളെ കാണാനെത്തിയ നിത്യ രാമന്'; ഓര്മകളും ആഹ്ളാദവുമായി 'മായ' വീട്
അഞ്ചു വർഷം മുൻപാണ് അവസാനമായി നിത്യ ഈ വീട്ടിൽ വന്നത്. ഭർത്താവ് വാലി ചന്ദ്രശേഖറിനൊപ്പം നിത്യയുടെ ഇരട്ടക്കുട്ടികളായ കർണ, കാവേരി എന്നിവരെ അപ്പച്ചിയേയും അമ്മാവനേയും കാണിക്കുന്നതിനാണ് നിത്യ അന്ന് വന്നത്.
Published : November 5, 2026 at 4:41 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 5:36 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ ഡെമോക്രാറ്റ് മേയർ സ്ഥാനാർഥി നിത്യ രാമൻ വിജയക്കുതിപ്പ് തുടരുന്നതിന്റെ ആഹ്ളാദം ഒട്ടൊന്നുമല്ല തിരുവനന്തപുരം കുമാരപുരത്തെ ബാങ്കേഴ്സ് കോളനിയിലെ 'മായ' എന്ന ഈ വീട്ടിൽ. നിത്യയുടെ പിതാവ് വെങ്കിട്ടരാമന്റെ സഹോദരി വനജ ശങ്കറും ഭർത്താവ് ശങ്കരനാരായണ അയ്യരുമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോഴുള്ളത്.
അഞ്ചു വർഷം മുൻപാണ് അവസാനമായി നിത്യ ഈ വീട്ടിൽ വന്നത്. ഭർത്താവ് വാലി ചന്ദ്രശേഖറിനൊപ്പം നിത്യയുടെ ഇരട്ടക്കുട്ടികളായ കർണ, കാവേരി എന്നിവരെ അപ്പച്ചിയേയും അമ്മാവനേയും കാണിക്കുന്നതിനാണ് നിത്യ അന്ന് വന്നത്. ഇവിടെ ഏതാനും ദിവസം താമസിച്ച ശേഷമാണ് നിത്യയും ഭർത്താവും കുട്ടികളും മടങ്ങിപ്പോയതെന്ന് വനജ ശങ്കർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു.
നിത്യ രാമന്റെ പിതാവ് വെങ്കിട്ട് രാമൻ കെൽട്രോൺ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. ഈ ജോലിയിലിരിക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് മദ്രാസ് ഐഐടിയിൽ പഠനത്തിന് സെലക്ഷൻ ലഭിച്ചു.
അവിടെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ വെങ്കിട്ട് രാമൻ ഉപരിപഠനത്തിന് അവസരം ലഭിച്ച് ലോസ് ആഞ്ചലസിലേക്കു പോയി. പിറ്റേ വർഷം ബാങ്കുദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്ന നിത്യയുടെ മാതാവ് സുധയും അഞ്ചു വയസുകാരി നിത്യയും പിതാവിനൊപ്പം താമസിക്കാനായി ലോസ് ആഞ്ചലസിലെത്തി. പിന്നെ നിത്യയുടെ സ്കൂൾ പഠനവും ഉപരിപഠനവുമെല്ലാം അവിടെയായി. തിരുവനന്തപുരം ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ നടയിലെ രാമസ്വാമി കോവിലിലെ അഗ്രഹാരങ്ങളിലൊന്നിലായിരുന്നു നിത്യയുടെ പിതാവിന്റെ കുടുംബം.
നിത്യയുടെ മുത്തച്ഛൻ രാമസ്വാമി പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററായിരുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുൻപ് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയ തമിഴ് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബമാണ് ഇവരുടേത്. വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ കേരളം വിട്ടതിനാൽ നിത്യയെ കുറിച്ച് വലിയ ഓർമകൾ വനജ ശങ്കറിന് ഇല്ല. 1981 ജൂലൈ 28ന് മാതാവിന്റെ സ്ഥലമായ തൃശൂരിലായിരുന്നു നിത്യയുടെ ജനനം.
പിതാവ് കെൽട്രോണിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ കോട്ടയ്ക്കകത്ത് രാമസ്വാമി കോവിൽതെരുവിലായിരുന്നു ഇവരുടെ താമസം. പിന്നീട് തൃശൂരിലേക്ക് മാറിയ നിത്യ ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ നടനനികേതനിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു.
ആറാം വയസ്സിൽ പിതാവിന് വെർടെക്സ് കമ്പനിയുടെ സി.ഇ.ഒ ആയി പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതോടെ കുടുംബം അമേരിക്കയിലേക്ക് ചേക്കേറുകയായിരുന്നു. 22-ാം വയസ്സിൽ അമേരിക്കൻ പൗരത്വം ലഭിച്ചു. ഹാർവാർഡ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദവും മസാച്യുസെറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് നഗരാസൂത്രണത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടി.
നിത്യയ്ക്ക് നൃത്തത്തിൽ വല്ലാത്ത കമ്പമായിരുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല, നന്നായി നൃത്തം ചെയ്യുമെന്ന് വനജ ശങ്കറിന്റെ മകളും ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ വിദ്യാ ശങ്കർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യ വിട്ട ശേഷവും ചെന്നൈ കലാക്ഷേത്രത്തിലെത്തി നിത്യ ഷീലാ സാംസൺ എന്ന നൃത്ത അധ്യാപികയുടെ പേരിൽ ഭരതനാട്യം പരിശീലനം നേടി. തമിഴ് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബാംഗമായ നിത്യയ്ക്ക് തമിഴ് നന്നായി പറയുകയും എഴുതുകയും ചെയ്യും.
എന്നാൽ മലയാളം സംസാരിക്കാനറിയില്ല. എന്നാൽ മലയാളം കേട്ടാൽ മനസിലാകും. ട്രാൻസ്പറന്റ് ചെന്നൈ എന്ന സംരംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെന്നൈയിലെ ചേരി പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിത്യ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിത്യയുടെ പിതാവിന്റെ മറ്റൊരു സഹോദരിയായ പുഷ്പയുടെ മകളാണ് നടി അഭിരാമി.
മേയറായി നിത്യ മുന്നേറുമ്പോൾ നാട്ടിലുള്ള ബന്ധുക്കളൊന്നും നിത്യയുടെ വിളി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. കാരണം നിത്യയ്ക്ക് അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരക്കുകളാണെന്നവർക്കറിയാം.
എങ്കിലും ഇനിയെപ്പോഴെങ്കിലും ജന്മനാട്ടിലേക്ക് നിത്യ വരുമ്പോൾ വെറും നിത്യരാമനായിട്ടല്ല, അമേരിക്കയിലെ വൻ നഗരമായ ലോസ് ആഞ്ചലസിന്റെ നഗരമാതാവായാണ് എത്തുന്നത് എന്നത് ഇങ്ങകലെയിരിക്കുന്ന നിത്യയുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആഹ്ളാദം ചെറുതല്ല.
അതേസമയം, നിത്യയുടെ മുന്നേറ്റം അറിഞ്ഞതിൻ്റെ അതിയായ സന്തോഷത്തിലാണ് തൃശൂർ പഴയനടക്കാവ് ശ്രീശ്രുതി വീട്ടിൽ പ്രൊഫ. ടി.കെ. ദേവനാരായണൻ. നിത്യയുടെ മാതാവിൻ്റെ സഹോദരനായ അദ്ദേഹം തൻ്റെ സന്തോഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പങ്കുവച്ചു.
നിത്യ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന വാർത്ത അറിഞ്ഞതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ധർമശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഗണപതിഹോമം, രുദ്രാഭിഷേകം, ഭാഗ്യസൂക്തം എന്നീ വഴിപാടുകളെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നേരിയ ലീഡേയുള്ളൂ എന്നാണ് നിത്യയുടെ അമ്മ സുധ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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