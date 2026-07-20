നിതിൻരാജിൻ്റെ മരണം: ഒളിവിലായിരുന്ന അധ്യാപകൻ ഡോ.റാം പിടിയിൽ
ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് അന്വേഷണസംഘം പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. ഇന്ന് രാവിലെയോടെ ഇയാളെ കണ്ണൂരിലെത്തിച്ചു. റാമിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഈ മാസം 13ന് സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയിരുന്നു
Published : July 20, 2026 at 9:44 AM IST
കണ്ണൂർ: അഞ്ചരക്കണ്ടി ഡെൻ്റൽ കോളജിലെ ഒന്നാം വർഷ ബിഡിഎസ് വിദ്യാർഥി ആർ.എൽ.നിതിൻരാജിൻ്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒളിവിലായിരുന്ന ഒന്നാം പ്രതി പിടിയിലായി. കോളജ് അധ്യാപകനായ ഡോ.എം.കെ.റാമിനെ കർണാടകയിലെ കുടകിലുള്ള ഒളിസങ്കേതത്തിൽനിന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. പ്രതിയെ കണ്ണൂരിലെത്തിച്ച് അന്വേഷണസംഘം വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്.
മാസങ്ങൾ നീണ്ട ഒളിവ് ജീവിതം
ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് അന്വേഷണസംഘം പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. ഇന്ന് രാവിലെയോടെ ഇയാളെ കണ്ണൂരിലെത്തിച്ചു. റാമിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഈ മാസം 13ന് സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. നേരത്തെ ജൂൺ 19ന് ഹൈക്കോടതിയും ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിനെത്തുടർന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെത്തി അറസ്റ്റിനായി നീക്കം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുള്ള റാം പൊലീസിന് പിടികൊടുക്കാതെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.
അവിടെയും മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതോടെയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീജിത്ത് കൊടേരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയത്. മാസങ്ങളായി ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന പ്രതിയെ ഒടുവിൽ കുടകിൽനിന്ന് സാഹസികമായി പിടികൂടുകയായിരുന്നു. മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് ഇയാൾ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്.
പ്രതി പിടിയിലായതിൽ ആശ്വാസമുണ്ടെങ്കിലും കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രതികളെക്കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിതിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് പൂർണമായ നീതി ലഭിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് പിതാവ് രാജൻ പ്രതികരിച്ചു. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് കുടുംബത്തിൻ്റെ അത്താണിയാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പഠിക്കാൻ മിടുക്കനായ നിതിനെ അവർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി അയച്ചത്. എന്നാൽ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരയായാണ് ആ വിദ്യാർഥിക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇതിന് കാരണക്കാരായ ഡോ.റാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും തക്കതായ ശിക്ഷ ലഭിക്കണമെന്ന് പിതാവ് രാജൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
ജാതി അധിക്ഷേപവും മാനസിക പീഡനവും
തിരുവനന്തപുരം ആര്യനാട് ഉഴമലയ്ക്കൽ പുതുക്കുളങ്ങര ചാലക്കാട് തടത്തരികത്ത് വീട്ടിൽ വൈ.രാജൻ, സി.ആർ.ലത ദമ്പതികളുടെ മകനായ നിതിൻരാജ് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 10നാണ് മെഡിക്കൽ കോളജ് കെട്ടിടത്തിൽനിന്ന് താഴേക്ക് ചാടി മരിച്ചത്. ദലിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർഥിയെ അധ്യാപകർ ജാതിയുടെയും നിറത്തിൻ്റെയും പേരിൽ നിരന്തരം അധിക്ഷേപിച്ചിരുന്നതായി കുടുംബം പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു.
ബോഡി ഷെയിമിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാനസിക പീഡനങ്ങൾ വിദ്യാർഥിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നതായും സഹപാഠികൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഡോ.റാം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണക്കുറ്റവും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പീഡന നിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകളും ചുമത്തി കേസെടുത്തത്. വിദ്യാർഥികളുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്ന് ഡോ.റാമിനെ കോളജ് മാനേജ്മെൻ്റ് സർവീസിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിയിരുന്നു.
ലോൺ ആപ്പ് ഭീഷണിയും അന്വേഷണവും
സംസ്ഥാന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ്പി കെ.വി.വേണുഗോപാലിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലെ രണ്ട് ഡിവൈഎസ്പിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. നിതിൻരാജിൻ്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഡിവൈഎസ്പി സുധീർ കല്ലനും മരണത്തിന് മറ്റൊരു കാരണമായി പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം കണ്ടെത്തിയ ഓൺലൈൻ ലോൺ ആപ്പ് ഇടപാടുകൾ ഡിവൈഎസ്പി ജീവൻ ജോർജുമാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.
അമ്മയുടെ ചികിത്സയ്ക്കും പഠനാവശ്യങ്ങൾക്കുമായി വിദ്യാർഥി ലോൺ ആപ്പിൽനിന്ന് പണമെടുത്തിരുന്നതായും തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതോടെ ആപ്പുകാർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും വിവരമുണ്ട്. അധ്യാപകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ലോൺ ആപ്പുകാർ ബന്ധപ്പെട്ടത് വിദ്യാർഥിയെ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദത്തിലാക്കിയിരുന്നു. ലോക്കൽ പൊലീസ് അന്വേഷിച്ച കേസിൽ കുടുംബം അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയതിനെത്തുടർന്നാണ് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം രൂപീകരിച്ചത്. പിന്നീട് കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു. പ്രതിയെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മരണത്തിന് പിന്നിലെ യഥാർഥ കാരണങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുമെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘം കരുതുന്നത്.
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