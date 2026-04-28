നിതിൻ രാജിൻ്റെ മരണം: സംസ്ഥാന വ്യാപക ഹർത്താൽ ആരംഭിച്ചു; തമ്പാനൂരിൽ വാഹനം തടഞ്ഞു
അവശ്യ സർവീസുകളെ ഹർത്താലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കെഎസ്ആർടിസി ബസുകൾ സാധാരണപോലെ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്
Published : April 28, 2026 at 7:13 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: കണ്ണൂർ അഞ്ചരക്കണ്ടി ഡെൻ്റൽ കോളജ് വിദ്യാർഥി നിതിൻ രാജിൻ്റെ മരണത്തിൽ നീതി ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന വ്യാപക ഹർത്താൽ ആരംഭിച്ചു. ദലിത് - ആദിവാസി സംഘടനകളുടെ സംയുക്ത ആക്ഷൻ കൗൺസിലാണ് ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയാണ് ഹർത്താൽ.
തലസ്ഥാനത്ത് വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരെ തടസമുണ്ടായി. തിരുവനന്തപുരം തമ്പാനൂരിൽ ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ വാഹനം തടഞ്ഞു. നിർബന്ധിതമായി കടകൾ അടപ്പിക്കുകയോ വാഹനങ്ങൾ തടയുകയോ ചെയ്യില്ലെന്നാണ് ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. എന്നാൽ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ പലയിടത്തും ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ സംഘടിച്ചെത്തി വാഹനം തടയുകയായിരുന്നു.
ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ട്രെയിനിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന യാത്രക്കാരടക്കം തമ്പാനൂരിൽ കുടുങ്ങി. ബസ് സർവീസുകൾ മുടങ്ങില്ലെന്നും കടകൾ തുറക്കുമെന്നും വ്യാപാരികളും ബസ് ഉടമകളും അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നില്ല.
അവശ്യ സർവീസുകളെ ഹർത്താലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കെഎസ്ആർടിസി ബസുകൾ സാധാരണപോലെ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ആശുപത്രികൾ, പാൽ, പത്രം തുടങ്ങിയ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇളവ് അനുവദിച്ചു. ഹർത്താൽ പൂർണമായ ബന്ദായി മാറുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ സർക്കാരിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
ദുരൂഹത നീക്കണം
നിതിൻ രാജിൻ്റെ മരണത്തിൽ കടുത്ത ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാണ് 52 ദലിത് സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെട്ട ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ആരോപിക്കുന്നത്. ഇതൊരു സാധാരണ ആത്മഹത്യയല്ലെന്നും കൊലപാതകമാണെന്നും ഇവർ സംശയിക്കുന്നു. മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരെ ഉടനടി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പൊലീസ് തയാറാകണം. പൊലീസും സർക്കാരും തുടരുന്ന തെറ്റായ നടപടികളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് നേതാക്കൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വിശദീകരിച്ചു.
കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തി ജയിലിലടക്കമെന്നാണ് പ്രധാന ആവശ്യം. മരണത്തിന് കാരണക്കാരായ ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് അധികൃതർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. കോളജ് മാനേജ്മെൻ്റിനെ രക്ഷിക്കാൻ പൊലീസ് ശ്രമിക്കുന്നതായി കുടുംബവും ആരോപിച്ചിരുന്നു. നിതിനെ നിരന്തരം ജാതീയമായി അധിക്ഷേപിക്കുകയും മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കോളജിലെ അധ്യാപകൻ മുതൽ മാനേജ്മെൻ്റ് വരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ മരണത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് ആരോപണം.
നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം
നിതിൻ രാജിൻ്റെ മരണത്തിൽ ഉന്നതതല അന്വേഷണം നടന്നില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം. സിബിഐ പോലുള്ള കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ കേസ് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ആവശ്യം ഉയർന്നിരുന്നു. സംസ്ഥാന പൊലീസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല. ഇതിന് പുറമെ നിരവധി ആവശ്യങ്ങളാണ് ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. കോളജുകളിൽ ജാതി വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ രോഹിത് വെമുല നിയമം സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കണം. കേരളത്തിലെ മറ്റു കാമ്പസുകളിലും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടൽ അനിവാര്യമാണ്.
നിതിൻ രാജിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് 10 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടപരിഹാരം സർക്കാർ നൽകാൻ തയാറാകണം. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി കുടുംബം വലിയ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടിരുന്നു. അഞ്ചരക്കണ്ടി ഡെൻ്റൽ കോളജിൻ്റെ അംഗീകാരം റദ്ദാക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഉടനടി സ്വീകരിക്കണം. സർക്കാർതലത്തിൽ തന്നെ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയാറാകണമെന്നും ഭാരവാഹികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കുറ്റക്കാർക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കും വരെ ശക്തമായ സമരപരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ആക്ഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ തീരുമാനം. ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഹർത്താലിൽ പരമാവധി ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് സർക്കാരിൻ്റെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളും യോഗങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പൊലീസ് വലിയ ജനക്കൂട്ടമുള്ള 10 പ്രദേശങ്ങളിലും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. കണ്ണൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഹർത്താലിന് വലിയ പിന്തുണയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. മരണം നേരിട്ട് ബാധിച്ച പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങൾ ശക്തമായ വികാരം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. നിയമപരമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും കുടുംബത്തിന് നൽകുമെന്നും ദലിത് സംഘടനകൾ ഉറപ്പുനൽകി.
Also Read:- സ്ട്രോങ് റൂം തുറന്നതും പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റിലെ വീഴ്ചയും; യുഡിഎഫിൻ്റെ ഹർജി ഹൈക്കോടതിയിൽ