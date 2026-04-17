അഞ്ചരക്കണ്ടി ഡെന്‍റല്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥി നിതിൻ രാജിൻ്റെ മരണം; ലോൺ ആപ്പിനെതിരെ കേസ്

ജാതിയുടേയും നിറത്തിൻ്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിദ്യാർഥിയെ ഉപദ്രവിച്ചതിനെതിരെ ചില അധ്യാപകർക്ക് എതിരെ പരാതികൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ലോൺ ആപ്പിനെതിരെ കേസ് എടുത്തത്.

By PTI

Published : April 17, 2026 at 1:08 PM IST

കണ്ണൂർ: അഞ്ചരക്കണ്ടി ഡെന്‍റല്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ഒന്നാം വർഷ ബിഡിഎസ് വിദ്യാർഥി നിതിൻ രാജിൻ്റെ മരണത്തിൽ ഓൺലൈൻ ലോൺ ആപ്പിനെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്. മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ആപ്പിനെതിരെ കവർച്ചാ കേസാണ് പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തത്. നിതിന് നൽകിയ പണം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ആപ്പ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും മാനസിക പീഡനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചുവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

വിദ്യാർഥി മരണപ്പെട്ട് ഏകദേശം ഒരാഴ്‌ച കഴിഞ്ഞ് ഏപ്രിൽ 16 ന് പൊലീസിൻ്റെ സൈബർ സെൽ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചക്കരക്കല്ല് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തത്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ സെക്ഷൻ 308 (കൊള്ളയടിക്കൽ), കേരള മണി ലെൻഡേഴ്‌സ് ആക്ട്, കേരള അമിത പലിശ ഈടാക്കൽ നിരോധന നിയമം എന്നിവയുടെ അനുബന്ധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് ആപ്പിനെതിരെ എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തത്.

ജാതിയുടേയും നിറത്തിൻ്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിദ്യാർഥിയെ ഉപദ്രവിച്ചതിനെതിരെ ചില അധ്യാപകർക്ക് എതിരെ പരാതികൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ലോൺ ആപ്പിനെതിരെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് എടുത്തത്. എഫ്‌ഐആറിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ജനുവരിയിൽ ആപ്പ് വഴി 36 ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ നിതിൻ 15,000 രൂപ വായ്‌പ എടുത്തിരുന്നു. വായ്‌പ തിരിച്ചടയ്‌ക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ആപ്പ് അധികൃതർ വിദ്യാർഥിയെ ആവർത്തിച്ച് ഫോണ്‍ വിളിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു.

അധ്യാപകർക്ക് എതിരെ കേസ്

അഞ്ചരക്കണ്ടിയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ദന്തൽ മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ ഒന്നാം വർഷ ബിഡിഎസ് വിദ്യാർഥിയായ നിതിൻ രാജ് (22) ഏപ്രിൽ 10 നാണ് കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വീണ് മരണമടഞ്ഞത്. ഇതിൽ കോളജിലെ ദന്തൽ അനാട്ടമി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. എം.കെ. റാം, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ കെ.ടി. ഡോ. സംഗീത നമ്പ്യാർ എന്നീ രണ്ട് ഫാക്കൽറ്റി അംഗങ്ങൾക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ, എസ്‌സി/എസ്‌ടി (അതിക്രമങ്ങൾ തടയൽ) നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകൾ എന്നിവ പ്രകാരം പൊലീസ് കേസെടുത്തു. പ്രതികളായ ഡോ. റാമിനെയും ഡോ. ​​സംഗീതയെയും ഇപ്പോഴും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.

നിതിനെ ജാതിയുടേയും നിറത്തിൻ്റേയും പേരിൽ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന ആരോപണങ്ങളും കോളജിനുള്ളിലെ വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധങ്ങളും കാരണം കോളജ് മാനേജ്‌മെൻ്റ് ഡോ.റാമിനെ പിരിച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. പൊലീസ് കേസുകൾക്ക് പുറമേ കേരള എസ്‌സി/എസ്ടി കമ്മീഷൻ, കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ, കേരള സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷൻ, കേരള ആരോഗ്യ ശാസ്ത്ര സർവകലാശാല, ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് എന്നിവയും കേസിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്.

