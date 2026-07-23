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നിതിന്‍റെ രാജിന്‍റെ മരണം; മുഖ്യപ്രതി ഡോ.റാം വീണ്ടും അറസ്റ്റില്‍

നിതിൻ രാജിന്‍റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില്‍ മുഖ്യപ്രതി ഡോ.റാം വീണ്ടും അറസ്റ്റില്‍. തലശ്ശേരി കോടതിയുടെ അനുമതിയെ തുടര്‍ന്നാണ് നടപടി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത ഇയാളെ വിട്ടയച്ചിരുന്നു.

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Dr. MK Ram arrested (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 23, 2026 at 7:22 PM IST

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കണ്ണൂർ: ഡെൻ്റൽ കോളജ് വിദ്യാർഥിയായ നിതിൻ രാജിന്‍റെ മരണത്തിൽ മുഖ്യപ്രതി ഡോ.റാം വീണ്ടും അറസ്റ്റില്‍. തലശ്ശേരി എസ്‌സി എസ്‌ടി പ്രത്യേക കോടതി അനുമതി നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അറസ്റ്റ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം റാമിനെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്‌പെക്‌ടർ ശ്രീജിത്ത്‌ കൊടേറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പിടികൂടിയിരുന്നു. എന്നാൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് പ്രതിയുടെ അറസ്റ്റെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോടതി ഡോ. റാമിനെ വിട്ടയച്ചു.

പിന്നീട് വീണ്ടും റാമിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് നോട്ടിസ് നൽകി വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു. റാമിന്‍റെ അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സുധീർ കല്ലനെ കോടതി വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു. നിതിൻ രാജ് ജീവനൊടുക്കി മൂന്ന് മാസം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് പ്രധാന പ്രതിയായ ഡോ. എംകെ റാം പിടിയിലാകുന്നത്.

കർണാടകയിലെ കുടകിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന റാമിനെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്‌പെക്‌ടർ ശ്രീജിത്ത്‌ കൊടേറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പിടികൂടിയത്. നിതിന്‍ രാജിനെ മാനസികമായി ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് റാം അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നൽകിയത്. വകുപ്പ് മേധാവി എന്ന നിലയില്‍ മാര്‍ക്ക് കുറഞ്ഞ കുട്ടികളെ ശാസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആരെയും ജാതീയമായി അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും റാം അന്വേഷണ സംഘത്തോട് പറഞ്ഞു.

മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷ സുപ്രീംകോടതി തള്ളിയതിന് പിന്നാലെയാണ് റാമിനായി ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയത്. താടി വച്ച് രൂപം മാറിയ റാം സ്വന്തം നാടായ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ചിറ്റൂരിലും ഗുണ്ടൂരിലും മാറി മാറി ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു.

നിതിൻ രാജിൻ്റെ മരണം
ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 10നാണ് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ നിതിൻ രാജ് കണ്ണൂർ അഞ്ചരക്കണ്ടി ദന്തൽ കോളജ് കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണ് മരിച്ചത്. ഒന്നാം വർഷ ബിഡിഎസ് വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു നിതിൻ. അധ്യാപകരുടെ മാനസിക പീഡനത്തെ തുടർന്നാണ് ആത്മഹത്യയെന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആരോപണം.

ഡെൻ്റൽ അനാട്ടമി വിഭാഗം മേധാവിയായിരുന്ന ഡോ. എം.കെ റാം നിരന്തരം മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നതായും ജാതീയമായി അധിക്ഷേപിച്ചിരുന്നതായും വിദ്യാർഥി നേരത്തെ വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉൾപ്പെടെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് ഡോ. റാമിനെ കോളജ് മാനേജ്മെൻ്റ് ജോലിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരുന്നു.

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കേസിൽ സുപ്രീംകോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിന് പിന്നാലെ കർണാടകയിലെ കുടകിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന പ്രതിയെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘമാണ് പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ വൈകിയതിലും കോടതി കടുത്ത അതൃപ്‌തി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

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TAGGED:

DR MK RAM ARRESTED
NITHIN RAJ DEATH CASE
STUDENT SUICIDE
MEDICAL STUDENT DEATH
NITHIN RAJ DEATH RAM ARRESTED

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