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'കോളജിൽ കയറരുത്, വിദ്യാ‍ർഥികളെ സ്വാധീനിക്കരുത്'; നിതിൻ രാജിൻ്റെ മരണത്തില്‍ ഡോ. എം കെ റാമിന് ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം

തലശ്ശേരി പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് കർശന ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.

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Dr. M K Ram (Special arrangements)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 9, 2026 at 7:41 PM IST

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കണ്ണൂർ: അഞ്ചരക്കണ്ടി ദന്തൽ കോളജ് വിദ്യാർഥി നിതിൻ രാജിന്‍റെ മരണത്തിലെ ഒന്നാം പ്രതി ഡോ. എം കെ റാമിന് ജാമ്യം. തലശ്ശേരി പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് കർശന ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. റിമാൻഡിലായി 48ാം ദിവസമാണ് ഡോ. റാമിന് ജാമ്യം കിട്ടുന്നത്. ജാമ്യം ലഭിച്ചെങ്കിലും കോളജിൽ കയറരുതെന്നാണ് നിർദേശം.

ജൂലൈ 24നാണ് ഡോ. എം കെ റാമിന്‍റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതും റിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതും. തുടർന്ന് 5 ദിവസം കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്‌തു. ഇതെല്ലാം പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിൽ ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നായിരുന്നു എം കെ റാമിന്‍റെ ആവശ്യം. അഞ്ചരക്കണ്ടി ദന്തൽ കോളജിൽ കയറരുത്, വിദ്യാ‍ർഥികളെ സ്വാധീനിക്കരുത് എന്നീ വ്യവസ്ഥകളോടെയാണ് തലശ്ശേരി പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ഏപ്രിൽ 10നാണ് നിതിൻ രാജ് കോളേജ് കെട്ടിടത്തിന്‍റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി ജീവനൊടുക്കിയത്.

ജാതീയതയുടെ ഇരയായി നിതിന്‍

2026 ഏപ്രിൽ 10-നാണ് തിരുവനന്തപുരം ഉഴമലക്കൽ സ്വദേശിയായ നിതിന്‍ കോളജ് കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് ചാടി ജീവനൊടുക്കിയത്. അന്വേഷണ വേളയിൽ നിതിൻ്റെ ജാതി, നിറം, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എന്നിവയെ പരിഹസിച്ചും 'തെരുവ് പട്ടി' എന്ന് വിളിച്ചും അധ്യാപകർ പരസ്യമായി അധിക്ഷേപിച്ചിരുന്നതായി കുടുംബവും സഹപാധികളും ആരോപിച്ചു. ഈ വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് കേസിൽ വഴിത്തിരിവായത്.

മരണത്തിന് മുൻപ് നിതിൻ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അയച്ചതെന്ന് കരുതുന്ന ഓഡിയോ സന്ദേശങ്ങളിൽ, സ്‌റ്റാഫ് റൂമിൽ വച്ച് അധ്യാപകർ തന്നെ ക്രൂരമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും കൈകാലുകൾ വെട്ടിക്കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞതായും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ആരോപണവിധേയരായ ഓറൽ പതോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. എം.കെ. റാം, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോ. സംഗീത എന്നിവരെ കോളജ് അധികൃതർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്‌തിരുന്നു.

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പഠിക്കാൻ നല്ല മിടുക്കനായിരുന്ന നിതിന് ദന്തൽ കോളജിൽ മെറിറ്റിലാണ് അവന് സീറ്റ് കിട്ടിയത്. പക്ഷെ അധ്യാപകർ അവനെ ജാതിയുടെ പേരിലും നിറത്തിൻ്റെ പേരിലും അധിക്ഷേപിക്കുമായിരുന്നെന്ന് നിതിൻ്റെ അച്ഛൻ രാജൻ പറഞ്ഞു. ഡെൻ്റൽ അനാട്ടമി വിഭാഗം മേധാവിയായിരുന്ന ഡോ. എം.കെ റാം നിരന്തരം മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നതായും ജാതീയമായി അധിക്ഷേപിച്ചിരുന്നതായും വിദ്യാർഥി നേരത്തെ വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

സംഭവത്തിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉൾപ്പെടെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് ഡോ. റാമിനെ കോളജ് മാനേജ്മെൻ്റ് ജോലിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. തുടർന്ന് അറസ്റ്റ് തടയാനുള്ള ഡോ. റാമിൻ്റെ മുന്‍ കൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ സുപ്രീംകോടതി തള്ളിയതിന് പിന്നാലെ റാം ഒളിവിൽ പോവുകയും നിതിൻ രാജ് ജീവനൊടുക്കി മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം കർണാടകയിലെ കുടകിൽ നിന്നും ഇയാളെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു.

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NITHIN RAJ DEATH
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DR RAM GOT BAIL
NITHIN RAJ CASE UPDATES
NITHIN RAJ

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