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നിതിൻ രാജിൻ്റെ മരണം: മുഖ്യപ്രതി ഡോ. റാം അഞ്ച് ദിവസം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കസ്റ്റഡിയിൽ

കോടതി പ്രൊഡക്ഷൻ വാറണ്ട് നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് റാമിനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത്. ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് പ്രതിയെ തിരികെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണം

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മുഖ്യപ്രതി ഡോ. റാമിനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോൾ (ഫയൽ) (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 27, 2026 at 1:08 PM IST

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കണ്ണൂർ: അഞ്ചരക്കണ്ടി ഡെൻ്റൽ കോളജ് വിദ്യാർഥി നിതിൻ രാജിൻ്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ഡോ. എം.കെ റാമിനെ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. തലശ്ശേരി പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയുടേതാണ് നടപടി. പ്രതിയെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചാണ് കോടതി ഉത്തരവ്.

കോടതി പ്രൊഡക്ഷൻ വാറണ്ട് നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് റാമിനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത്. ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് പ്രതിയെ തിരികെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണം. പുതിയ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഇതുവരെ ഡോ. റാമിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. മൂന്ന് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി മതിയോ എന്ന് കോടതി ചോദിച്ചെങ്കിലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനും തെളിവെടുപ്പിനുമായി അഞ്ച് ദിവസം തന്നെ വേണമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം നിലപാടെടുക്കുകയായിരുന്നു.

ചോദ്യം ചെയ്യൽ നിർണായകം
ഡിവൈഎസ്പി ജീവൻ ജോർജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിന് മലപ്പുറം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ്പി മോഹനചന്ദ്രനാണ് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്. കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിച്ച പ്രതിയെ കണ്ണൂരിലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫിസിലെത്തിച്ചാകും ആദ്യം ചോദ്യം ചെയ്യുക. ഇതിനുശേഷം അഞ്ചരക്കണ്ടി ഡെൻ്റൽ കോളജിലും മറ്റ് സംഭവസ്ഥലങ്ങളിലുമെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്താനും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. നിതിൻ രാജിൻ്റെ മാനസിക വിഷമത്തിന് ഇടയാക്കിയ യഥാർഥ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. നിതിൻ രാജിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെയും മറ്റ് സാക്ഷികളുടെയും മൊഴികൾ വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും അന്വേഷണ സംഘം അറിയിച്ചു.

കുറ്റം നിഷേധിച്ച് ഡോ. റാം
താൻ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ജാതീയ അധിക്ഷേപങ്ങളും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന ഉറച്ച വാദത്തിലാണ് ഡോ. റാം. കുട്ടികളെ മാനസികമായി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന അധ്യാപകനല്ല താനെന്നും കർക്കശക്കാരനായ ഒരു അധ്യാപകൻ മാത്രമാണെന്നുമാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത്. നിതിൻ രാജുമായി വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും റാം അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ക്ലാസ് മുറിയിൽ വച്ച് മറ്റ് വിദ്യാർഥികളുടെ മുന്നിലിട്ട് ഡോ. റാം നിതിനെ ജാതീയമായി അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്നാണ് സഹപാഠികളുടെ മൊഴി. നിതിൻ രാജിൻ്റെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ ജാതീയ അധിക്ഷേപവും മാനസിക പീഡനവും ആരോപിച്ച് റാമിനെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ അടക്കമുള്ള വകുപ്പുകളും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ അതിക്രമ നിരോധന നിയമവും ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

മാസങ്ങൾ നീണ്ട ഒളിവ് ജീവിതം
തിരുവനന്തപുരം ആര്യനാട് ഉഴമലയ്ക്കൽ സ്വദേശിയായ ഒന്നാം വർഷ ബിഡിഎസ് വിദ്യാർഥി നിതിൻ രാജ് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ പത്തിനാണ് കോളജ് കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വീണു മരിച്ചത്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഒളിവിൽ പോയ ഡോ. റാമിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതിയും പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതിയും തള്ളിയിരുന്നു. റാമിൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തെ മനുഷ്യത്വരഹിതമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച സുപ്രീം കോടതി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും നിരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. തുടർന്ന് മാസങ്ങളോളം ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പ്രതിയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കർണാടകയിലെ കുടകിൽ നിന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പിടികൂടിയത്.

എന്നാൽ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോടതി ഇയാളെ വിട്ടയച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് പ്രതി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫിസിലെത്തി കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ ഉയർന്ന വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മമായാണ് പുതിയ അന്വേഷണ സംഘം നടപടികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. വിദ്യാർഥികളുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ഡോ. റാമിനെ കോളജ് മാനേജ്മെൻ്റ് ജോലിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരുന്നു.

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TAGGED:

KANNUR DENTAL COLLEGE ISSUE
DR RAM ARREST DETAILS
KERALA CRIME BRANCH PROBE
THALASSERY SESSIONS COURT
NITHIN RAJ DEATH CASE

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