ETV Bharat / state

മെഡിക്കല്‍ കോളജുകളില്‍ അധ്യാപകര്‍ക്ക് 'അമ്മായിയമ്മ സിന്‍ഡ്രോം'; നിതിൻരാജ് കേസില്‍ ​ഡോ. എം കെ റാമിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ മാറ്റി

കമ്മിഷനെ നിയോഗിച്ച് ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം വേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കമ്മിഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് കോടതിയുടെ നിലപാട്

NITHIN RAJ HIGH COURT ANTICIPATORY BAIL CRITICIZE
നിതിൻ രാജ്, ഹൈക്കോടതി (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 1, 2026 at 3:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: കേരളത്തിലെ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ വിദ്യാർഥികളോട് അധ്യാപകർ ക്രൂരവും മനുഷ്യത്വരഹിതവുമായ സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് ഹൈക്കോടതിയുടെ കടുത്ത വിമർശനം. മെഡിക്കൽ പി.ജി വിദ്യാർഥികളോട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധ്യാപകരുടെ പെരുമാറ്റം പലപ്പോഴും അതിരുകടക്കുന്നതായി കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലെ അധ്യാപകരിൽ ഭൂരിഭാഗത്തിനും 'അമ്മായിയമ്മ സിൻഡ്രോം' ആണെന്നും ജസ്റ്റിസ് പി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പരാമർശിച്ചു.

തങ്ങൾ വിദ്യാർഥികളായിരുന്നപ്പോൾ അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് പീഡനം നേരിട്ടിരുന്നു, അതിനാൽ തങ്ങൾ അധ്യാപകരാകുമ്പോൾ അടുത്ത തലമുറയിലെ വിദ്യാർഥികളെയും പീഡിപ്പിക്കും എന്ന വിചിത്രമായ മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഇവർക്കെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ പിജി വിദ്യാർഥിയായിരുന്ന ഡോ. നിതിൻ രാജിൻ്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായ ഡോ. എം കെ റാമിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കവെയായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ നിർണായക ഇടപെടൽ.

മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ വിദ്യാർഥികൾ നേരിടുന്ന മാനസിക-ശാരീരിക പീഡനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി പരാതികളാണ് ഉയരുന്നതെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തികച്ചും ഗൗരവതരമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക കമ്മിഷനെ നിയോഗിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഈ കമ്മിഷൻ സമർപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി കൃത്യമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിലപാട്.

പണ്ട് തങ്ങൾ അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകളും പീഡനങ്ങളും വരുംതലമുറയും അനുഭവിക്കണം എന്ന വാശിയിലാണ് ചില മെഡിക്കൽ കോളജ് അധ്യാപകർ. തങ്ങൾ വിദ്യാർഥികളായിരുന്ന കാലത്ത് അന്നത്തെ അധ്യാപകർ ക്രൂരമായി പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടാകാം. അതിൻ്റെ പ്രതികാരം ഇപ്പോൾ തങ്ങളുടെ കീഴിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് തീർക്കുന്ന പഴയ അമ്മായിയമ്മമാരുടെ അതേ മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഇവർക്കെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി.

​ഡോ. എം കെ റാമിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ മാറ്റി

​കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ ഡോ. എം കെ റാമിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജൂനിയർ വിദ്യാർഥികളെ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദത്തിലാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സമീപനങ്ങളാണ് കോളജുകളിൽ നടക്കുന്നതെന്ന പരാതികൾ ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇത്രയും കടുത്ത പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

അഞ്ചരക്കണ്ടിയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ദന്തൽ മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ ഒന്നാം വർഷ ബിഡിഎസ് വിദ്യാർഥിയായ നിതിൻ രാജ് (22) ഏപ്രിൽ 10 നാണ് കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വീണ് മരണമടഞ്ഞത്. ഇതിൽ കോളജിലെ ദന്തൽ അനാട്ടമി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. എം.കെ. റാം, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ കെ.ടി. ഡോ. സംഗീത നമ്പ്യാർ എന്നീ രണ്ട് ഫാക്കൽറ്റി അംഗങ്ങൾക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ, എസ്‌സി/എസ്‌ടി (അതിക്രമങ്ങൾ തടയൽ) നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകൾ എന്നിവ പ്രകാരമാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഡോ.എം.കെ റാമിനെതിരെ മുമ്പും സമാന പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നതായി വിദ്യാർഥികൾ അഭിപ്രായപ്പെടിരുന്നു. വിദ്യാർഥികളെ അധ്യാപകർ നിരന്തരം ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടെന്നും നിതിൻ്റെ സഹപാഠികൾ വ്യക്തമാക്കി. ആൺകുട്ടികളെ മർദിക്കുക, പെൺകുട്ടികളോട് മോശമായി പെരുമാറുക തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങൾ ഇയാൾക്കെതിരെയുണ്ട്. ഇത്തരം പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡോ. എം.കെ റാമിനെതിരെ നേരത്തെ സസ്പെൻഷൻ നടപടികളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, അഞ്ചരക്കണ്ടിയിലെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അനധികൃതമായി കൈവശപ്പെടുത്തിയ മിച്ചഭൂമിയിലെന്നാണ് കണ്ണൂർ താലൂക്ക് ലാൻഡ് ബോർഡിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. കയ്യേറ്റക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ച് സ്ഥലം കണ്ടുകെട്ടണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് അഞ്ചിന് ബോർഡ് ചെയർമാനായ ഡെപ്യൂട്ടി കലക്‌ടർ ഇ ഷറഫുദ്ദീൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഇടക്കാല ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

Also Read: ബാധ്യത അഞ്ച് കോടി രൂപ; വടകരയിലെ നിക്ഷേപത്തട്ടിപ്പിൽ കൂടുതൽ പരാതികളുമായി നാട്ടുകാർ

TAGGED:

NITHIN RAJ
HIGH COURT
ANTICIPATORY BAIL
HC ON DR MK RAM ANTICIPATORY BAIL
NITIN RAJ CASE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.