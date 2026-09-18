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കായിക കേരളത്തിന് അഭിമാനമായി എൻഐടിയുടെ സ്പോർട്‌സ് അരീന; അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള ട്രാക്കിൽ ആദ്യം അരങ്ങേറുക കൗമാരമേള

പത്ത് മാസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയായി കായിക സമുച്ചയം. ‘മേജർ ധ്യാൻ ചന്ദ് സ്‌പോർട്‌സ് കോംപ്ലക്‌സ്’ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കായിക കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം സെപ്റ്റംബർ 20 ഞായറായ്‌ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് നടക്കും

NIT STADIUM NIT SPORTS ARENA FIFA GROUND LEVEL STADIUM SCHOOL SPORTS MEET 2026
NIT International-Standard Synthetic ground (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 18, 2026 at 9:08 PM IST

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കെ ശശീന്ദ്രൻ

കോഴിക്കോട്: കായികരംഗത്തും അത്‌ലറ്റിക്‌സിലും അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള പരിശീലനവും മികവും വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സമഗ്ര കായിക സമുച്ചയം. ഹൈദരാബാദിലെ 'ഗ്രേറ്റ് സ്‌പോർട്‌സ്‌ടെക് ലിമിറ്റഡ്' ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയ ഈ പദ്ധതി 10 മാസം എന്ന റെക്കോഡ് സമയം കൊണ്ടാണ് പൂർത്തീകരിച്ചത്. പ്രധാന സവിശേഷതകളും സൗകര്യങ്ങളും പരിചയപ്പെടാം. സിന്തറ്റിക് അത്‌ലറ്റിക് ട്രാക്കാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വേൾഡ് അത്‌ലറ്റിക്‌സ് ക്ലാസ് II സർട്ടിഫിക്കേഷനോടു കൂടിയ 400 മീറ്റർ, 8-ലൈൻ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കും സുരക്ഷാ മേഖലകളുമാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത.

നാച്ചുറൽ ഗ്രാസ് ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട്

അത്യാധുനിക സബ്-സോയിൽ ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനവും പോപ്പ്-അപ്പ് സ്പ്രിംഗ്ളർ ഇറിഗേഷൻ സൗകര്യവുമുള്ള 11-എ-സൈഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്രാസ് ഫുട്ബോൾ ഫീൽഡാണ് ഇവിടെ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹർഡിൽസ്, വാട്ടർ ജമ്പോടു കൂടിയ സ്റ്റീപ്പിൾചേസ്, ലോംഗ് ജമ്പ്, ട്രിപ്പിൾ ജമ്പ്, ഹൈ ജമ്പ്, പോൾവോൾട്ട്, ഡിസ്‌കസ് ത്രോ, ഹാമർ ത്രോ, ജാവലിൻ, ഷോട്ട് പുട്ട് എന്നിവയ്‌ക്കായി പ്രത്യേക പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്.

ജമ്പിംഗ് & ത്രോയിംഗ് ഏരിയകൾ, മറ്റ് അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും

ലോംഗ് ജമ്പ്/ട്രിപ്പിൾ ജമ്പ് ഇനങ്ങൾക്കായി 4 ലാൻഡിംഗ് പിറ്റുകൾ, രണ്ട് ദിശകളിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പോൾവോൾട്ട് സൗകര്യം, രണ്ട് ഹൈ ജമ്പ് ഏരിയകൾ. സുരക്ഷാ കേജ് ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഡിസ്‌കസ്-ഹാമർ ത്രോ ഏരിയ, 2 ജാവലിൻ, 4 ഷോട്ട് പുട്ട് കേന്ദ്രങ്ങൾ. 1,000 പേർക്ക് ഒരേസമയം മത്സരം വീക്ഷിക്കാവുന്ന കാണികളുടെ ഗ്യാലറി. സ്ത്രീ-പുരുഷ കായികതാരങ്ങൾക്ക് വേവ്വേറെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമുകൾ, ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ ശൗചാലയങ്ങൾ, വിഐപി റൂം, അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസ്, വിപുലമായ സ്റ്റോറേജ് സൗകര്യങ്ങൾ.

NIT STADIUM NIT SPORTS ARENA FIFA GROUND LEVEL STADIUM SCHOOL SPORTS MEET 2026
കായിക കേന്ദ്രത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ (ETV Bharat)

സ്പ്രിംഗ്ളർ സിസ്റ്റത്തിനായി 60,000 ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഭൂഗർഭ ആർസിസി വാട്ടർ ടാങ്ക്, ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ബോർവെൽ, പെർഫൊറേറ്റഡ് പ്രീകാസ്റ്റ് കവറുകളോടു കൂടിയ ശക്തമായ ആർസിസി ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനവും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർഥികളുടെ സമഗ്രമായ കായിക വികസനത്തിനും ദേശീയ-അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിൽ കഴിവ് തെളിയിക്കുന്നതിനും ഈ ആധുനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എൻഐറ്റി കാലിക്കറ്റിൻ്റെ കായിക ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയ കരുത്ത് പകരും.

എൻഐടി കാലിക്കറ്റ്‌ ഡീൻ ഡോ ഷൈജയുടെ നേതൃത്വത്തിലും മാർഗ്ഗനിർദേശത്തിലുമാണ് ഈ സ്റ്റേഡിയം പൂർത്തിയാക്കിയത്. സൂപ്പർഇൻ്റൻഡിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ശ്രീനേഷിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ എൻഐടി കാലിക്കറ്റിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് യൂണിറ്റിൻ്റെ പൂർണ പിന്തുണയോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഈ പ്രൊജക്റ്റ് എൻഐടിയിലെ കായിക വികസനത്തിന് വൻ കുതിച്ചുചാട്ടമാകുമെന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് യൂണിറ്റ് സൂപ്രണ്ടിങ് എഞ്ചിനീയർ ശ്രീനേഷ് ഇടിവി ഭാരതിയോട് പറഞ്ഞു.

ഫിഫ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള 11-സ് അസൈഡ് ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടും അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ്റെ അംഗീകാരമുള്ള 400 മീറ്റർ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കുമാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 8.9 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഇപിസി (Engineering Procurement Design) മോഡലിലാണ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. എക്‌സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വഴി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക കോട്ട് ചെയ്‌ത ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായ 'ഗ്രേറ്റ് സ്പോർട് ടെക്' എന്ന കമ്പനിയാണ് നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്ത് 10 മാസത്തിനുള്ളിൽ നിർമ്മാണവും ഡിസൈനും പൂർത്തിയാക്കിയത്.

NIT STADIUM NIT SPORTS ARENA FIFA GROUND LEVEL STADIUM SCHOOL SPORTS MEET 2026
കായിക സമുച്ചയം (ETV Bharat)

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ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ സാങ്കേതിക സമിതി അംഗമായ ശ്രീ. ഹരിദാസിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഗുണമേന്മ ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണ വേളയിൽ ഗൾഫ് മേഖലയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം സാമഗ്രികൾ ലഭിക്കാനുണ്ടായ താമസം, തൊഴിലാളികളുടെ ലഭ്യതക്കുറവ്, കനത്ത മഴ തുടങ്ങിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടെങ്കിലും സമയബന്ധിതമായി പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചു. സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം എൻഐറ്റിക്കാണെങ്കിലും കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങളും മുൻകൂട്ടിയുള്ള രജിസ്ട്രേഷനും പാലിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെയും മറ്റ് കായികമേളകൾക്കും മത്സരങ്ങൾക്കുമായി സ്റ്റേഡിയം വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന തുറന്ന മനോഭാവമാണ് എൻഐറ്റി അധികൃതർക്കുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.​

കായിക കേരളത്തിന് അഭിമാനമായി എൻഐടിയുടെ സ്പോർട്‌സ് അരീന; അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള ട്രാക്കിൽ ആദ്യം അരങ്ങേറുക കൗമാര മാമാങ്കം (ETV Bharat)

ഇൻ്റർ എൻഐടി മത്സരങ്ങളിലും മറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിലും എൻഐടി കോഴിക്കോടിൻ്റെ സ്ഥാനം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനും കൂടുതൽ കായികതാരങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കാനും ഈ പുതിയ മൈതാനം സഹായിക്കും. ജർമ്മൻ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് 15 എംഎം കനത്തിൽ 'ഫുൾ പി യു' സിന്തറ്റിക് ലെയറോട് കൂടിയാണ് ട്രാക്ക് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ വിശ്വനാഥ്, ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ കീർത്തി എന്നിവർ പറഞ്ഞു. ഹൈ സ്ട്രെസ്സ് ഏരിയകളിൽ 20 mm വരെ കനമുണ്ട്. വേൾഡ് അത്‌ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ്റെ ക്ലാസ് 2 സർട്ടിഫിക്കേഷനാണ് ഈ ട്രാക്കിനുള്ളത്.

​8 ലൈനുകളോട് കൂടിയ 400 മീറ്റർ ട്രാക്ക്, 11s ഫിഫ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫുട്ബോൾ ഫീൽഡ്. 2 ലോങ് ജമ്പ് ട്രാക്കുകൾ (4 പിറ്റുകൾ), 4 ഷോട്ട് പുട്ട് ഏരിയകൾ, ഡിസ്‌കസ്-ഹാമർ ത്രോ കേജ്, പോൾവാൾട്ട്, 100 മീറ്റർ സ്റ്റീപ്പിൾ ചേസ് വിത്ത് വാട്ടർ ജമ്പ് സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയുമുണ്ട്. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ 1000 മുതൽ 1500 പേർക്ക് വരെ ഇരിക്കാവുന്ന ഗാലറിയാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഇത് 10,000 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വികസിപ്പിക്കും.
​അടുത്ത 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട്, ഇൻഡോർ സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ് എന്നിവ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി എൻഐടിയെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സ്പോർട്‌സ് അരീനയാക്കി മാറ്റാനാണ് പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്.

അത്‌ലറ്റിക് മത്സരങ്ങൾക്ക് ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള ട്രാക്ക് സജ്ജമെന്ന് സ്പോർട്‌സ് ഓഫീസർ ധനേഷ് രാമ്പേത്ത് പറഞ്ഞു. ​സംസ്ഥാന കായികമേളയിലെ പ്രധാന ഇനമായ അത്‌ലറ്റിക് മത്സരങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ സജ്ജമായി ട്രാക്കും ഗ്രൗണ്ടും ഒരുങ്ങി. മേളയിലെ പ്രധാന അത്‌ലറ്റിക് ഇനങ്ങളും പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള മത്സരങ്ങളും ഈ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗെയിംസ് ഇനങ്ങൾ മാത്രമാണ് പുറത്തുള്ള മറ്റ് വേദികളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ളതെന്നും ധനേഷ് പറഞ്ഞു.

ഉദ്ഘാടനം

‘മേജർ ധ്യാൻ ചന്ദ് സ്‌പോർട്‌സ് കോംപ്ലക്‌സ്’ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കായിക കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം സെപ്റ്റംബർ 20 ഞായറായ്‌ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് നടക്കും. എൻഐറ്റി കാലിക്കറ്റ് ഡയറക്‌ടർ പ്രൊഫ. പ്രസാദ് കൃഷ്‌ണ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ സഹമന്ത്രി ശ്രീ സുകാന്ത മജുംദാർ മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവും ഒളിമ്പ്യനുമായ പത്മശ്രീ എം ഡി വത്സമ്മ ചടങ്ങിൽ വിശിഷ്‌ടാതിഥിയായി എത്തും.

NIT STADIUM NIT SPORTS ARENA FIFA GROUND LEVEL STADIUM SCHOOL SPORTS MEET 2026
കായിക സമുച്ചയം (ETV Bharat)

11 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷമാണ് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് സ്‌കൂൾ കായികമേള എത്തുന്നത്. ഇത്തവണ കായികമേളയുടെ ഹൈലൈറ്റ് എൻഐടിയുടെ മൈതാനത്തെ ‘ബ്രാൻഡ് ന്യൂ’ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കാണ്.
മുൻപ് ആർഇസി ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലത്താണ് എൻഐടി പുതിയ സ്പോർട്‌സ് അരീന നിർമിച്ചത്. 43 കോടിയിലധികം രൂപ ചെലവുവരുന്ന ഇൻഡോർ കോർട്ട് കോംപ്ലക്‌സ് അടക്കമുള്ള പദ്ധതികളും വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്ലഡ് ലൈറ്റുകൾ അടക്കമുള്ള വിവിധ സൗകര്യങ്ങളുടെ നിർമാണം നടക്കാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ഓട്ടമാറ്റിക് സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം, വിഐപി മുറികൾ, കായിക ഉപകരണങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സ്റ്റോർ റൂം തുടങ്ങിയവയും ഇവിടെ സജ്ജമായി.

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TAGGED:

NIT STADIUM
NIT SPORTS ARENA
FIFA GROUND LEVEL STADIUM
SCHOOL SPORTS MEET 2026
KOZHIKODE NEW SPORTS COMPLEX

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