എൻഐടി ഗവേണിങ് ബോഡി; സ്വർണക്കടത്ത് ആരോപണവിധേയനെ ശുപാർശ ചെയ്തതിൽ വിവാദം
പൊന്നാനി എംഎൽഎ കെ പി നൗഷാദലിയാണ് ലഫീർ മുഹമ്മദിൻ്റെ പേര് ഗവേണിങ് ബോഡിയിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തത്.
Published : August 11, 2026 at 11:13 AM IST
കോഴിക്കോട്: സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്ത പൊന്നാനി സ്വദേശിയായ വ്യവസായി ലഫീർ മുഹമ്മദിനെ കോഴിക്കോട് എൻഐടി ഗവേണിങ് ബോഡിയിലേക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രതിനിധിയായി ശുപാർശ ചെയ്തതിൽ വിവാദം ശക്തമാകുന്നു. രാജ്യത്തെ തന്നെ മികച്ച അക്കാദമിക സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നായ എൻഐടിയിലേക്ക് അംഗങ്ങളെ നാമനിർദേശം ചെയ്യുമ്പോൾ സർക്കാർ ശരിയായ ജാഗ്രത പാലിച്ചില്ലെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ പ്രധാന ആരോപണം. കോഴിക്കോട് ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള വ്യക്തിയെ നിയമിച്ചതിൽ പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ്, മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വങ്ങൾക്കും കടുത്ത എതിർപ്പുണ്ട്.
ശുപാർശയ്ക്ക് പിന്നിൽ
പൊന്നാനി എംഎൽഎ കെ പി നൗഷാദലിയാണ് ലഫീർ മുഹമ്മദിൻ്റെ പേര് ഗവേണിങ് ബോഡിയിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തത്. ജൂലൈ 21ന് വ്യവസായ മന്ത്രി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് കൈമാറിയ കത്തിലാണ് ലഫീറിനെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രതിനിധിയാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും സംരംഭകത്വ മേഖലയിലും പ്രമുഖനാണ് ലഫീറെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയനാണെന്നുമാണ് കത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്.
വിദേശത്തടക്കം വിവിധ സർവകലാശാലകൾ നടത്തുന്ന വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ ലഫീറിനെ പരിഗണിക്കണമെന്നും കേരളത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത കണക്കിലെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാകുമെന്നും എംഎൽഎയുടെ കത്തിലുണ്ട്. ഈ കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മന്ത്രി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഇടപെട്ടാണ് ലഫീറിനെ കോഴിക്കോട് എൻഐടിയിൽ സർക്കാർ പ്രതിനിധിയാക്കിയതെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്.
എംഎൽഎയുടെ വിശദീകരണം
അതേസമയം തൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിയെന്ന നിലയിലാണ് കത്ത് നൽകിയതെന്നാണ് കെ പി നൗഷാദലി എംഎൽഎ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ലഫീർ നേരിട്ട് വന്ന് ഇത്തരത്തിലൊരു ശിപാർശ കത്ത് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു. മന്ത്രി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് നൽകാനാണ് കത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. മണ്ഡലത്തിലുള്ള വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ ലഫീറിനെ അറിയാമെന്നും എംഎൽഎ വ്യക്തമാക്കി. തനിക്ക് ഇതിൽ വ്യക്തിപരമായ താത്പര്യമില്ലെന്നും അങ്ങനെ താത്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ താൻ കത്ത് നൽകേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കല്ലേ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു.
മുന്നണിയിലെ അതൃപ്തിയും പ്രതിഷേധവും
കോഴിക്കോട് എൻഐടിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിനിധിയെ അതത് സർക്കാരുകൾ വരുമ്പോൾ നിയമിക്കുന്ന രീതി സാധാരണമാണ്. യുഡിഎഫിലെ ധാരണ പ്രകാരം ഒരു നാമനിർദേശം മുസ്ലിം ലീഗിനും മറ്റൊന്ന് കോൺഗ്രസിനുമാണ് ലഭിക്കുക. കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള കെ ആനന്ദ മണിയെ കോൺഗ്രസ് തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ലീഗ് ലഫീറിനെ നാമനിർദേശം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ലഫീർ മുഹമ്മദ് കടന്നുവന്നതിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ലീഗ്, കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വങ്ങൾക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ട്.
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രാഷ്ട്രീയ നിയമനമായിട്ടും പ്രാദേശിക നേതൃത്വം അറിയാതെ എങ്ങനെ നിയമനം നടന്നുവെന്നാണ് ഇവർ ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നൗഷാദലി എംഎൽഎയുടെ ശുപാർശയിലാണ് നിയമനം നടന്നതെന്ന വിവരം പുറത്തുവരുന്നത്. സ്വർണ, ഡോളർ കടത്ത് കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദേശത്ത് ബിസിനസുകളുള്ള ലഫീർ മുഹമ്മദിനെ കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനാൽ അദ്ദേഹം ഈ സ്ഥാനത്തിന് അനുയോജ്യനല്ലെന്നുമാണ് ബിജെപി ജില്ലാ നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നാമനിർദേശം പുനഃപരിശോധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കാനാണ് ബിജെപിയുടെ തീരുമാനം. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭരണസമിതികളിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഇതോടെ കൂടുതൽ ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്.
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